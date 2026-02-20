¿Quién fue Franz Fanon?
por La Base (España)
2 horas atrás 1 min lectura
20 de febrero de 2026
En el programa de hoy, 19/2/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo repasan la vida, la obra y el pensamiento político de Franz Fanon para llevarlo a la actualidad. Desde Nueva York se une al debate Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum.
Más sobre el tema:
Artículos Relacionados
¿El fin de la constitución fujimorista en Perú?
por Andres Kogan Valderrama (Chile)
3 años atrás 4 min lectura
Una portavoz del Gobierno israelí, sobre la matanza en Gaza: «No podemos meter a tanta gente en la cárcel»
por Publico.es
8 años atrás 3 min lectura
Argentina: Ley «ómnibus»: límites al derecho de reunión, criminalización de la protesta y vía libre al gatillo fácil
por Irina Hauser (Argentina)
2 años atrás 8 min lectura
Lagos y sus funcionarios defienden medidas de impunidad
por Comando Unitario de EX PP y Familiares (Chile)
4 años atrás 3 min lectura
Colombia: «No nos quedamos esperando a que nos sigan asesinando»
por Jesús Santrich (Colombia)
6 años atrás 1 min lectura
Denuncian al Estado de Chile ante la ONU por mantener a 16 mil niños sin atención quirúrgica
por Prensa Oficina Parlamentaria Senador Alejandro Navarro (Chile)
9 años atrás 3 min lectura
Denuncian en Chile a francotirador israelí, Rom Kovtun, por crímenes en Gaza
por HispanTV
44 mins atrás
20 de febrero de 2026
La Fundación Hind Rajab (HRF), con sede en Bruselas (Bélgica), que lleva el nombre de una niña palestina asesinada en Gaza en enero de 2024, informó el lunes que presentó la denuncia ante el Octavo Juzgado de Garantía en Santiago, solicitando la investigación y el procesamiento del francotirador israelí Rom Kovtun
¿Quién fue Franz Fanon?
por La Base (España)
2 horas atrás
20 de febrero de 2026 En el programa de hoy, 19/2/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo repasan la vida, la obra y el pensamiento político…
Denuncian en Chile a francotirador israelí, Rom Kovtun, por crímenes en Gaza
por HispanTV
44 mins atrás
20 de febrero de 2026
La Fundación Hind Rajab (HRF), con sede en Bruselas (Bélgica), que lleva el nombre de una niña palestina asesinada en Gaza en enero de 2024, informó el lunes que presentó la denuncia ante el Octavo Juzgado de Garantía en Santiago, solicitando la investigación y el procesamiento del francotirador israelí Rom Kovtun
El Plan del Frente Polisario para el Sáhara Occidental
por Carlos C. García (España)
1 hora atrás
20 de febrero de 2026
La cuestión de fondo no es la existencia de propuestas. Ambas existen desde 2007. La diferencia radica en el principio rector: autonomía bajo soberanía marroquí sin opción de independencia, frente a autodeterminación con todas las opciones abiertas.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.