20 Feb 2026

¿Quién fue Franz Fanon?

por La Base (España)

2 horas atrás

20 de febrero de 2026

En el programa de hoy, 19/2/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo repasan la vida, la obra y el pensamiento político de Franz Fanon para llevarlo a la actualidad. Desde Nueva York se une al debate Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum.

Frantz Fanon: de la descolonización al pensamiento crítico

