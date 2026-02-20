El Plan del Frente Polisario para el Sáhara Occidental
por Carlos C. García (España)
1 hora atrás 3 min lectura
20 de febrero de 2026
Frente a los titulares reiterados sobre “el plan marroquí de autonomía”, conviene recordar un hecho que con frecuencia se omite en la prensa española y marroquí: el Frente Polisario presentó el 10 de abril de 2007 ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas una propuesta formal para una solución política mutuamente aceptable que prevé la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. No es una declaración retórica ni un documento interno: es una iniciativa registrada oficialmente en el marco del proceso ONUsiano.
El contexto es importante. En 2007, tras años de bloqueo del Plan de Arreglo y del referéndum previsto por la ONU, el Consejo de Seguridad instó a las partes a presentar propuestas realistas y mutuamente aceptables. Tanto Marruecos como el Frente Polisario respondieron. La diferencia es sustancial: mientras Rabat planteó una autonomía bajo soberanía marroquí, el Polisario presentó un plan que mantiene como eje central el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su estatus político, conforme a la legalidad internacional y a la doctrina de descolonización.
¿Qué propone exactamente el plan del Frente Polisario?
- Reconocimiento del carácter de descolonización del conflicto
El documento parte de un principio jurídico claro: el Sáhara Occidental figura desde 1965 en la lista de Territorios No Autónomos de la ONU. Por tanto, la solución debe basarse en la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y en el derecho a la autodeterminación.
- Un referéndum con opciones reales
La propuesta contempla la celebración de un referéndum libre y transparente bajo supervisión de la ONU en el que el pueblo saharaui pueda elegir entre: Independencia – Integración en Marruecos – o cualquier otra fórmula acordada. Es decir, no excluye ninguna opción a priori, incluida la integración, siempre que sea fruto de una decisión libre.
- Garantías durante el periodo transitorio
El plan prevé un período de transición administrado con participación de la ONU, con garantías de seguridad y estabilidad para la población del territorio.
- Respeto a los derechos humanos y libertades políticas
Se compromete a garantizar libertades públicas, pluralismo político y derechos individuales durante el proceso y tras la eventual independencia.
- Cooperación económica y seguridad regional
En caso de independencia, el documento plantea acuerdos de cooperación con Marruecos en materia económica, comercial y de seguridad, buscando estabilidad regional y evitando una ruptura traumática.
- Supervisión internacional del proceso
La consulta y el período transitorio quedarían bajo auspicio directo de la ONU, reforzando la legalidad y la credibilidad internacional del resultado.
Cambiar el encuadre
Cuando determinados medios presentan el debate como si solo existiera “un plan”, omiten que el Frente Polisario formuló una propuesta detallada el mismo año y en respuesta a la misma solicitud del Consejo de Seguridad. La narrativa de que “Marruecos tiene un plan y el Polisario no” no resiste el contraste documental.
La cuestión de fondo no es la existencia de propuestas. Ambas existen desde 2007. La diferencia radica en el principio rector: autonomía bajo soberanía marroquí sin opción de independencia, frente a autodeterminación con todas las opciones abiertas.
Negar la existencia del plan del Frente Polisario no es una opinión: es una omisión que distorsiona el debate.
En una próxima entrada analizaremos con mayor detalle las diferencias jurídicas entre ambas propuestas y sus implicaciones en el marco del derecho internacional.
*Fuente: NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL
Más sobre el tema:
Comparte esto:
Artículos Relacionados
Sáhara Occidental: la opción de la lucha armada está ganando terreno
por Lehbib Abdelhay (Tifariti, República Árabe Saharaui Democrática)
5 años atrás 5 min lectura
Marruecos soborna a eurodiputados, con dinero de la droga, para comprar su silencio sobre la cuestión saharaui
por porunsaharalibre
3 años atrás 2 min lectura
«El apoyo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental es lamentable y vergonzoso»
por ECSahara
4 años atrás 1 min lectura
Encarcelado en Marruecos un estudiante saharaui entregado por España
por Alfonso Lafarga (España)
7 años atrás 3 min lectura
“El caso del Sáhara es único en el mundo, abandonado ilegalmente por España e invadido y oprimido por Marruecos”
por Emilio J. Martínez (Alicante, España)
7 años atrás 12 min lectura
Marruecos y el fin del saqueo económico del Sáhara ocupado; claves para desbloquear el conflicto
por Lemhamid Sidi y Ali Mohamed (España)
2 años atrás 12 min lectura
Denuncian en Chile a francotirador israelí, Rom Kovtun, por crímenes en Gaza
por HispanTV
44 mins atrás
20 de febrero de 2026
La Fundación Hind Rajab (HRF), con sede en Bruselas (Bélgica), que lleva el nombre de una niña palestina asesinada en Gaza en enero de 2024, informó el lunes que presentó la denuncia ante el Octavo Juzgado de Garantía en Santiago, solicitando la investigación y el procesamiento del francotirador israelí Rom Kovtun
¿Quién fue Franz Fanon?
por La Base (España)
2 horas atrás
20 de febrero de 2026 En el programa de hoy, 19/2/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo repasan la vida, la obra y el pensamiento político…
Denuncian en Chile a francotirador israelí, Rom Kovtun, por crímenes en Gaza
por HispanTV
44 mins atrás
20 de febrero de 2026
La Fundación Hind Rajab (HRF), con sede en Bruselas (Bélgica), que lleva el nombre de una niña palestina asesinada en Gaza en enero de 2024, informó el lunes que presentó la denuncia ante el Octavo Juzgado de Garantía en Santiago, solicitando la investigación y el procesamiento del francotirador israelí Rom Kovtun
El Plan del Frente Polisario para el Sáhara Occidental
por Carlos C. García (España)
1 hora atrás
20 de febrero de 2026
La cuestión de fondo no es la existencia de propuestas. Ambas existen desde 2007. La diferencia radica en el principio rector: autonomía bajo soberanía marroquí sin opción de independencia, frente a autodeterminación con todas las opciones abiertas.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.