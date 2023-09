EE.UU. publica mapa en el cual el Sáhara no forma parte del territorio marroqui

El 04 de agosto de 2021, el recién investido presidente difundió en sus redes sociales un mapa con las fronteras de Marruecos internacionalmente reconocidas pero diez horas después editó el tuit mostrando otro mapa sin el norte de África. El motivo de la eliminación es que el mapa difundido por Biden ilustraba la ayuda mundial en vacunas prestada por Washington a más de 60 países para la lucha contra la Covid-19. Dicho mapa mostraba el territorio del Sáhara Occidental distinto y separado del territorio del del reino de Marruecos.

Para los observadores, la decisión de la administración Biden de ilustrar el mapa que difiere a Marruecos del Sáhara Occidental, venía a equilibrar la posición de Washington respecto al conflicto en la antigua colonia española. La publicación de ese mapa coincide con los esfuerzos desplegados en las últimas semanas por la administración norteamericana para encontrar una solución política al tema saharaui. La semana pasada, un subsecretario de Estado de EE.UU, Harris Joshua, anunció desde Marruecos que Washington apoya los esfuerzos de la ONU para el Sáhara Occidental. Washington confirmó la centralidad de Naciones Unidas para liderar un Proceso Político creíble dirigido a solucionar definitivamente el problema.

Ahora, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden hizo su propia intervención en Twitter exhibiendo nuevamente un mapa del Sáhara Occidental con sus fronteras internacionalmente reconocidas; separado de la frontera natural de Marruecos.

«Los 32 países de la Asociación para la Cooperación Atlántica son un grupo diverso, pero el Atlántico nos une. Con esta nueva agrupación, forjaremos conexiones más profundas entre nuestros países y trabajaremos juntos en temas críticos, desde ciencia y tecnología hasta el medio ambiente y el crecimiento económico»,

dijo Sullivan en X mostrando los mapas del país norteafricano, en un movimiento que recordó que el tuit del ex mandatario Donald Trump es totalmente rechazado y no tiene ninguna legitimidad.

El mapa exhibido por la administración de Biden evidencia la nueva posición de la administración norteamericana respecto al Sáhara Occidental.

The 32 Partnership for Atlantic Cooperation countries are a diverse group, but the Atlantic ties us together. With this new grouping, we’ll forge deeper connections among our countries & work together on critical issues from science & tech to the environment to economic growth. pic.twitter.com/a2XAcC58qW

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) September 20, 2023