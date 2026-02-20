EE.UU. impone sanciones a funcionarios del gobierno de Chile por presuntas actividades que «vulneraron» la seguridad de la región
por Diario UChile
2 horas atrás 3 min lectura
20 de febrero de 2026
La medida, anunciada por el Departamento de Estado, apunta a restricciones en cooperación y transferencias en materia de seguridad, lo que podría tensionar la relación bilateral y abrir un debate sobre los alcances de la política exterior chilena.
Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra Chile relacionadas con actividades vinculadas al ámbito de la seguridad, en una decisión que podría tener repercusiones en la cooperación bilateral. La medida fue informada por autoridades estadounidenses —entre ellos, el Secretario de Estado, Marco Rubio— y contempla restricciones que afectan áreas sensibles, como intercambios técnicos, asistencia y eventuales transferencias asociadas a materias de defensa y seguridad.
Si bien los detalles específicos de las sanciones no fueron completamente precisados, la decisión se enmarca en la política estadounidense de supervisión y control de actividades consideradas sensibles o contrarias a sus lineamientos estratégicos. En este contexto, se espera que el Gobierno chileno evalúe el impacto de las restricciones y analice eventuales respuestas diplomáticas.
La relación entre Chile y Estados Unidos ha sido históricamente estrecha en materia política, económica y de cooperación en defensa, por lo que el anuncio genera inquietud respecto de posibles efectos en acuerdos vigentes y futuras instancias de colaboración.
Desde distintos sectores se anticipa que el tema podría abrir un debate sobre la política exterior chilena, el rol del país en el escenario internacional y los márgenes de autonomía en materia de seguridad y cooperación internacional.
“La Administración Trump continúa protegiendo la prosperidad económica de Estados Unidos garantizando la paz y la seguridad en nuestro hemisferio. Hoy, el departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visas estadounidenses a funcionarios del gobierno chileno que actúan en contra de nuestros intereses y perjudican la seguridad regional”, versa la publicación hecha por Rubio en su cuenta de X.
The Trump Administration continues to protect America’s economic prosperity by ensuring peace and security in our hemisphere. Today @StateDept is taking steps to impose U.S. visa restrictions on Chilean government officials who are working against our interests and harming…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 20, 2026
“El legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado”
A través de un comunicado oficial, el gobierno norteamericano expresó que “Estados Unidos se compromete a contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía. Hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno chileno que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
La misiva continúa señalando que “estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les revocará cualquier visa estadounidense que posean. Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionalmente para desestabilizar nuestro hemisferio”.
Por último, la administración Trump apunta directamente al Presidente Gabriel Boric: “En su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno. Esperamos impulsar las prioridades compartidas con la nueva administración Kast, incluyendo aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio. Seguimos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la seguridad en nuestra región”.
*Fuente: RadioUdeChile
por HispanTV
44 mins atrás
20 de febrero de 2026
La Fundación Hind Rajab (HRF), con sede en Bruselas (Bélgica), que lleva el nombre de una niña palestina asesinada en Gaza en enero de 2024, informó el lunes que presentó la denuncia ante el Octavo Juzgado de Garantía en Santiago, solicitando la investigación y el procesamiento del francotirador israelí Rom Kovtun
¿Quién fue Franz Fanon?
por La Base (España)
2 horas atrás
20 de febrero de 2026 En el programa de hoy, 19/2/2026, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo repasan la vida, la obra y el pensamiento político…
Denuncian en Chile a francotirador israelí, Rom Kovtun, por crímenes en Gaza
por HispanTV
44 mins atrás
20 de febrero de 2026
La Fundación Hind Rajab (HRF), con sede en Bruselas (Bélgica), que lleva el nombre de una niña palestina asesinada en Gaza en enero de 2024, informó el lunes que presentó la denuncia ante el Octavo Juzgado de Garantía en Santiago, solicitando la investigación y el procesamiento del francotirador israelí Rom Kovtun
El Plan del Frente Polisario para el Sáhara Occidental
por Carlos C. García (España)
1 hora atrás
20 de febrero de 2026
La cuestión de fondo no es la existencia de propuestas. Ambas existen desde 2007. La diferencia radica en el principio rector: autonomía bajo soberanía marroquí sin opción de independencia, frente a autodeterminación con todas las opciones abiertas.
