Daily Telegraph: «La Rusia de Putin se acerca a una victoria devastadora. Los cimientos de Europa tiemblan»

El autor de este artículo es un hombre de derecha, que ve la realidad desde ese ángulo, desde ese mundo, el que se pensaba vencedor por la eternidad después de la caída de la URSS. Recordemos a Fukuyama. Llama la atención el pánico que reflejan las conclusiones a las que llega al final de este artículo. Por supuesto, en su exposición, se olvida, niega o ignora los hechos que han ido ocurriendo los últimos 30 años y que están abriendo una nueva senda al mundo.

La Redacción de piensaChile

11 de diciembre de 2023

Es necesario hablar de Ucrania. Mientras la atención del mundo se ha centrado en la guerra entre Israel y Hamás, sombríos temblores han sacudido ese rico suelo negro. La contraofensiva ucraniana ha fracasado o, en palabras de Volodymyr Zelensky, «no ha logrado los resultados deseados«.

A medida que los exhaustos ucranianos se retiran de las murallas y los campos de minas rusos, la iniciativa pasa a los invasores. Rusia avanza por los restos esqueléticos de lo que fue Marinka, una ciudad de Donetsk, quizá de mayor importancia psicológica que estratégica. Los misiles vuelven a alcanzar Kiev. La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, ha acudido a la BBC para advertir de que su país está en «peligro mortal«.

Ahora, a los ucranianos les toca atrincherarse, intentar mantener lo que tienen. Como en 1914, una línea fortificada recorre todo el frente, desde el delta del Dniéper hasta la frontera rusa. Y, como entonces, la tecnología militar favorece al defensor, de modo que los pequeños avances se obtienen a un coste terrible.

La Primera Guerra Mundial terminó en parte porque los Aliados tenían más hombres. Brutalmente, fueron capaces, especialmente después de que Estados Unidos se hubiera movilizado completamente a principios de 1918, de lanzar más hombres al frente que las Potencias Centrales.

Esta vez, la ventaja demográfica la tiene Rusia, cuya población es tres veces y cuarto mayor que la de Ucrania. Rusia ha cambiado un tercio de su producción civil de preguerra por armas y municiones, y puede que ahora tenga ventaja en lo que respecta a los drones, ese equivalente moderno del alambre de espino y las ametralladoras que dieron al bando defensor una ventaja tan letal en el barro de Flandes.

Los costes a largo plazo para el pueblo ruso de este cambio a una economía de guerra son terribles. Vladimir Putin ha condenado a sus sufridos muzhiks [1] a años de penuria y hambre. Pero, por ahora, ha funcionado. Rusia ha llegado al invierno sin una ruptura ucraniana.

Todos somos propensos a mirar hacia atrás, y sin duda habrá artículos sobre cómo siempre iba a ser difícil desbancar a los defensores atrincherados. Pero este estancamiento no era previsible cuando se lanzó la contraofensiva en junio.

Yo era de los que esperaban que Ucrania se abriera paso hasta el Mar de Azov, una maniobra que bien podría haber puesto fin a la guerra. Durante 2022, Ucrania había demostrado que Rusia no podía reabastecer a Crimea a través del estrecho de Kerch. Romper el puente terrestre habría dejado aislada a la guarnición rusa en la península. Ucrania podría haber cortado la electricidad y los alimentos, y se habría abierto un espacio de negociación.

¿Por qué me equivoqué? Había estado hablando no sólo con ucranianos, sino también con observadores militares británicos con conocimiento directo del campo de batalla. Habían observado los extraordinarios avances ucranianos en Kharkiv y Kherson en 2022, avances que habían envalentonado a Occidente para ofrecer el tipo de material que antes se habían abstenido de enviar, por temor a que cayera en manos del enemigo. [2]

Ucrania disponía ahora de misiles de largo alcance, equipos de limpieza de minas y tanques modernos. Al mismo tiempo, el motín de Prigozhin había demostrado lo blanda que era Rusia tras la dura coraza de sus líneas del frente.

Pero los invasores habían aprendido de sus errores anteriores. Mientras Ucrania se apresuraba a entrenar a sus hombres en el manejo de sus nuevas armas la pasada primavera, Rusia sembraba kilómetro tras kilómetro de minas terrestres, construía fortificaciones, cavaba trincheras y acumulaba drones. [3]

Putin sólo necesita aguantar otros 12 meses. Incluso si Donald Trump no es elegido -el ex presidente no oculta su admiración por el tirano ruso, llegando una vez a declarar que confiaba en Putin antes que en los servicios de seguridad estadounidenses-, los congresistas republicanos se han vuelto contra la guerra. La semana pasada, bloquearon el paquete de ayuda de 88.000 millones de libras del presidente Biden a Ucrania.

Su preocupación es supuestamente financiera, pero un motivo mayor puede ser su antipatía partidista hacia Biden, el mismo impulso innoble que llevó a una generación anterior de congresistas republicanos a oponerse a la guerra de Harry Truman en Corea. Para el ala MAGA, también hay un resentimiento persistente por el papel de cameo que Ucrania desempeñó en el drama de la destitución de Trump.

No puede haberse perdido el resorte en el paso de Putin. Durante mucho tiempo, tuvo demasiado miedo de alejarse más allá de las fronteras de Rusia. Aparte de una orden de arresto internacional, tenía un temor fundado a ser asesinado. Sus únicas aventuras en el extranjero fueron en antiguos Estados soviéticos y en dos dictaduras amigas: Irán y China.

Pero, esta semana, visitó dos dictaduras neutrales: los EAU y Arabia Saudí. Las imágenes muestran sin lugar a dudas que se trataba del déspota en persona, no de un doble de cuerpo. ¿Qué le dio confianza para viajar a lugares que tienen vínculos de seguridad con Occidente? ¿Es posible que se haya alcanzado alguna entente tentativa? ¿Es posible que se haya pedido a los saudíes que le sondeen, discreta y disimuladamente, como posible preludio de conversaciones de paz? [4]

De ser así, nos arriesgamos a un desastre del nivel de Suez para las democracias occidentales. Cualquier acuerdo que recompense la agresión rusa señalará al resto del mundo que la OTAN, con toda su riqueza y armamento colectivos, no pudo tener éxito en el objetivo mínimo de rescatar a un país que sus dos miembros más poderosos, Estados Unidos y el Reino Unido, se habían comprometido a proteger.[5]

El argumento a favor de la intervención en Ucrania no es que se trate de una democracia liberal. Claro que es mucho más liberal que Rusia, pero está muy por debajo de nuestros estándares.[6] Se han prohibido los partidos rusófilos y existe el temor de que la represión se extienda también a los políticos de la oposición prooccidental. Esta semana asistí a una reunión de partidos de centro-derecha de todo el mundo en la que iba a intervenir Petro Poroshenko, el ex presidente. En el último minuto, a él y a dos de sus diputados se les prohibió salir de Ucrania, y aunque Poroshenko se negó patrióticamente a armar un escándalo, me hizo preguntarme, no por primera vez, por qué Zelensky se niega a atraer a otros partidos a una coalición en tiempos de guerra.

Por otra parte, Polonia estaba dirigida por un gobierno autoritario en 1939. Eso no alteró el hecho de que fuera atacada sin provocación después de que hubiéramos garantizado su independencia, al igual que garantizamos la independencia de Ucrania en 1994 cuando renunció a su arsenal nuclear.

Aunque esta vez no estemos en guerra, estamos tan comprometidos con la causa ucraniana que una victoria rusa -y absorber territorio conquistado es una victoria rusa, se mire como se mire- supondría una catastrófica pérdida de prestigio para Occidente y las ideas asociadas a él: libertad personal, democracia y derechos humanos.

Los conflictos se extenderán a medida que los regímenes a los que nunca les importaron los valores liberales se den cuenta de que ya no hay un policía en la esquina. Las escandalosas reclamaciones de Venezuela contra la Commonwealth de Guyana son sólo el comienzo de este proceso.

«Occidente ganó el mundo no por la superioridad de sus ideas o valores o religión… sino por su superioridad en la aplicación de la violencia organizada», escribió Samuel Huntington.[7] «Los occidentales olvidan a menudo este hecho; los no occidentales, nunca».

Pero esto aún no ha terminado. Ucrania ha expulsado a Rusia del oeste del Mar Negro, que vuelve a estar abierto a la navegación internacional.[8] Deberíamos estar en guardia contra la tendencia que George Orwell observó durante la Segunda Guerra Mundial, según la cual los intelectuales sobreinterpretan cada nuevo acontecimiento militar – una tendencia, creía, no compartida por la gente corriente. Al igual que hubo un pesimismo excesivo inmediatamente después de la invasión rusa y una euforia excesiva cuando se retomó Kherson, no debemos deducir demasiado de este revés.

Todavía es posible imaginar un acuerdo de paz que no recompense abiertamente la agresión.[9] Tal vez los oblasts orientales podrían conseguir la autonomía bajo una laxa soberanía ucraniana; tal vez podría celebrarse un referéndum supervisado internacionalmente en una Crimea desmilitarizada.

Pero si Rusia acaba anexionándose territorio por la fuerza, no sólo perderá Occidente, sino todo el orden internacional posterior a 1945.

El mundo se enfría. Las noches son cada vez más oscuras.

*Fuente: DailyTelegraph

Comentarios al artículo por la Redacción de piensaChile:

[1] El autor se refiere a los campesinos rusos. Es curioso su comentario, pues la realidad va en otra dirección. Este año, 2023, la agricultura rusa ha logrado una cosecha record de casi 150 millones de toneladas de cereales, de ese total 99 millones de toneladas son de trigo

[2] El autor, o bien tergiversa la historia o ignora lo que realmente ocurrió. Es verdad que Rusia cometió un error. El gobierno ruso partió del supuesto que iniciada la Operación Especial, los sectores sensatos y patrióticos al interior de las fuerzas armadas ucranianas iban a reaccionar y a hacerse cargo del país. La cantidad de fuerzas que desplegó Rusia en esa acción inicial era absolutamente insuficiente para tomar el control del país. Esto lo entiende todo el que tiene un mínimo de conocimiento de la técnica militar. Al no ocurrir lo esperado, el ejército ruso se retiró de gran parte del territorio ucraniano, dejando sólo las fuerzas necesarias para proteger y apoyar a las Repúblicas de Donetzk y Lugansk. Eso no fue una derrota militar, sino un error en la evaluación política de las fuerzas ucranianas. Al día siguiente comenzó el enfrentamiento militar entre Rusia y las fuerzas de la OTAN.

[3] El autor se olvida de las Declaraciones de Angela Merkel y de Francois Hollande, quienes dijeron públicamente que firmaron los Acuerdos de Minks para darle tiempo a Ucrania a fortalecerse militarmente y no para asegurar la paz, como se suponía que era el objetivo de los acuerdos. Eso fue 8 años antes del inicio de la Operación Militar de Rusia en febrero del 2022

[4] Es lo de siempre. Cuando los presidentes gringos visitan Medio Oriente, sólo visitan a “démocratas”. Cuando el que viaja es Putin, sus metas no pueden sino ser dictaduras.

[5] Borrell y los gobernantes europeos decían que Ucrania iba a ganar, “porque tiene que ganar” y se va a ganar en el campo de batalla. Y ahora que está claro que no ganará, ¿se habla de “evitar negociaciones con recompensas para Rusia»?. ¿No querían ganar en el campo de batalla y no a través de negociaciones como se había acordado el 2014-2015 con los Acuerdos de Minsk?

[6] Hasta hace poco decían que Ucrania era un gobierno democrático, a punto de ingresar a la Unión Europea y a la OTAN. ¿Qué pasó ahora?

[7] Con esta cita, el autor „sacó el gato del saco”. Se le agradece que sea sincero y confiese que la herramienta para apropiarse y dominar el mundo por 500 años ha sido la violencia, la fuerza, los ejércitos y no la democracia, ni los tan mentados “valores occidentales”

[8] Eso es mentira. Rusia, por alguna razón militar estratégica, no ha ocupado Odessa, ciudad rusa fundada en 1794 por el emperador ruso Alejandro I. Esta hermosa ciudad portuaria ha sido testigo de eventos históricos y culturales que han dejado una huella imborrable en su identidad. Veremos que ocurre en las próximas semanas y meses con esta ciudad, tan codiciada por la OTAN, en la frontera con Rusia.

[9] Tanto los políticos de la UE, como los funcionarios de la OTAN se han negado a las negociaciones arguyendo que “el conflicto se decide en el campo de batalla”. Derrotada Ucrania militarmente, no le queda más alternativas que aceptar las condiciones que imponga el vencedor, porque, sencillamente, no tiene condiciones para imponer nada. El autor cita a Samuel Huntington, describiendo como se impuso occidente en el mundo. Y esa es la verdad que opera en el mundo, mientras la sociedad siga dividida en clases sociales. Los dueños de Ucrania son hoy, en un altísimo porcentaje, grandes grupos de inversión extranjeros, no ucraniano. Y en los negocios se gana y se pierde.

