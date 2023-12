Publican libro dedicado a los 1.200 atletas que han muerto de forma «repentina e inesperadamente»

10 de diciembre de 2023

Reseña de libro: Lo que los virus, las bombas y la psicosis de masas han hecho del deporte

El libro está dedicado a los 1.200 atletas que han fallecido tras recibir vacunas de ARNm y que, en el momento de entrar el libro en imprenta, han muerto «repentina e inesperadamente», a pesar de que gozaban de excelente salud como deportistas de élite antes de la pandemia.

Suelo huir de las reseñas de libros. Espontáneamente hice una excepción con este libro inusual pero excelente. No se trata de un libro de deportes al uso, ya que está compuesto sólo en parte por excelentes fotos satinadas en formato A4 de atletas famosos en todo el mundo. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo deportivo profesional y editor del libro, Thomas Schreyer. La otra parte consiste en comentarios, entrevistas y contribuciones expertas de conocidos críticos de las medidas Covid.

Entre ellos se encuentran deportistas como Novak Djokovic y el científico e investigador de virus de fama mundial Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, periodistas críticos como Boris Reitschuster y Thomas Röper, así como muchos otros, entre los que figuran nombres tan conocidos como el médico Dr. Bodo Schiffmann y el periodista Daniel Ganser. Pero también se aborda la militarización política del deporte contra Rusia. Las numerosas contribuciones esclarecedoras y de investigación de conocidas personalidades, junto con fotos de acción y comentarios de atletas de fama mundial, hacen que este libro sea único.

El abogado suizo Philipp Kruse también da su opinión en el volumen, tras haber presentado una querella criminal de 300 páginas contra la autoridad de autorización y supervisión Swissmedic por la aprobación de la inyección del gen ARNm en una fase muy temprana. Pero como todos los que exigen una reevaluación de las medidas corona, fue desacreditado y difamado en consecuencia. Su contribución al libro afirma, entre otras cosas, que los médicos que inyectaron el preparado génico deberían haber proporcionado a sus pacientes la siguiente información mínima:

«Que con esta tecnología en particular no está nada claro en qué parte de su cuerpo se producen estas proteínas (tóxicas), estas proteínas de punta, durante cuánto tiempo se producen, en qué calidad y en qué cantidad se producen».

Además: «Normalmente forma parte del proceso que el médico pueda decirles (a los pacientes) exactamente qué sustancia les está dando, y de qué calidad y durante cuánto tiempo actúa…». Eso aquí no se sabe en absoluto (…) porque ni siquiera saben qué es exactamente lo que acabarán metiéndose en el cuerpo. (…) Por supuesto, como médico aún tendría que decir eso hoy en día. ¿Ha visto alguna vez estas estadísticas? ¿Ha visto alguna vez cómo ha explotado el número de casos de estos efectos secundarios, los efectos secundarios desproporcionados? No me refiero solo a las cifras absolutas, las cifras relativas también han explotado en comparación con cualquier cosa que haya ocurrido antes en la historia».

El libro está dedicado a los 1.200 atletas que han fallecido y que, en el momento de entrar en imprenta, ya habían muerto «repentina e inesperadamente«, a pesar de que gozaban de excelente salud como deportistas de élite antes de la pandemia. También nos da que pensar que antes solo se habían producido nueve muertes súbitas entre deportistas de competición entre 2016 y 2020. En 2021, ya había más de 500 casos. Los nombres de las víctimas más conocidas pueden encontrarse en el libro. En los sitios web «Expose-news.com» o «Plötzlich-und-unwartet.net» se pueden encontrar listas actualizadas y más completas. También hay un artículo sobre el tema en el propio libro. He aquí un extracto:

Todas las muertes, por supuesto, no tienen nada que ver con las inyecciones – al menos si los llamados fact-checkers, pagados por aquellos que están sacando miles de millones de dólares de la Operación «Corona», tienen su trabajo para tergiversar los hechos en interés de sus clientes (incluyendo el Instituto Poynter, financiado por Google, Bill Gates y George Soros) y desacreditar a los científicos que no están de acuerdo con ellos. Con sus comprobaciones de hechos, a menudo son más rápidos que el último aliento de una persona salpicada».

Como autor de varios artículos críticos sobre las contradicciones internas de las medidas COVID-19 aplicadas bajo amenaza de sanción, a principios de agosto me enviaron un ejemplar de «Sport 2023 – Zurück zur Normalität?» (Deporte 2023 – ¿Vuelta a la normalidad?). Enseguida me entusiasmé. Los visitantes de mi círculo de amigos y conocidos encontraron las publicaciones no sólo buenas, sino «únicas», ya que no había nada comparable en el mercado: Fotos de primera con informes críticos de fondo. De hecho, no hay nada parecido en ningún otro sitio. Así que decidí escribir una reseña de este libro, para la que sólo ahora he encontrado tiempo. Pero justo antes de Navidad, cuando mucha gente todavía está buscando regalos adecuados, probablemente no sea tan mal momento para una reseña de un libro.

Cuando intenté comprar tres ejemplares para regalar a mi familia, lamentablemente me enteré de que el libro no está disponible en las grandes librerías en línea como Amazon y similares. Cuando pregunté al autor, editor y fotógrafo deportivo, Thomas Schreyer, me dijo que no había encontrado ningún editor dispuesto a hacerse cargo del tema. Era de esperar. Según Schreyer, su libro era «demasiado crítico» para algunos, y otros supuestamente lo rechazaron por razones técnicas: la impresión era demasiado cara y el papel fotográfico de alta calidad haría que el libro no se pudiera vender. Así que Schreyer decidió publicarlo él mismo. A pesar del papel fotográfico de alta calidad, vende el ejemplar por sólo 34 euros.

Según Schreyer, no dispone de medios financieros para hacer una amplia publicidad de su libro, por lo que esta magnífica obra sigue siendo poco conocida. Sin embargo, el libro es un regalo ideal no sólo para los aficionados al deporte, sino también para cualquiera que no haya nadado en la corriente COVID-19 o que ahora tenga dudas justificadas, ya sea para Navidad o a finales de año como mirada retrospectiva al año 2023 y a la supuesta «nueva normalidad«.

La vuelta a la normalidad habría exigido una reevaluación jurídica y moral de los abusos y medidas coercitivas ilegales del Estado, así como de la incitación y marginación de los disidentes por parte de los políticos y los medios de comunicación. Hasta ahora, ni siquiera ha habido un intento rudimentario de hacerlo e incluso en 2024, los responsables del aparato de poder harán todo lo posible por «mirar hacia adelante» e ignorar la tierra quemada que han dejado tras de sí, por ejemplo el exceso de mortalidad demostrado y otros graves efectos secundarios para la salud de las inyecciones genéticas, que disfrazan de consecuencias del «Covid Largo«.

Es poco probable que el libro sea un regalo adecuado para las personas que ya andan otra vez con pañales en la cara; para las personas que se han dado cuenta de que algo iba mal, es exactamente lo contrario. La gente que vio a través de la gigantesca estafa plandemia sanitaria y financiera desde el principio o poco después, que estaba estrechamente vinculada a la prueba de Estado para la abolición de los derechos civiles básicos, estarán encantados con el libro.

Según su propia confesión, el editor y fotógrafo deportivo Schreyer «perdió una serie de compromisos y trabajos durante la tiranía del coronavirus» porque «mantenía una opinión ‘equivocada’ o no llevaba la máscara ‘correctamente‘». Algunos deportistas también se habían retirado del proyecto del libro debido a sus recientes experiencias y al temor a nuevos acosos. Evidentemente, sigue dominando la preocupación de que la llamada «libertad de expresión» sobre un determinado tema sólo esté permitida si sigue la línea previamente difundida por las emisoras gubernamentales como única «verdad«. Actualmente lo estamos experimentando a diario en lo que respecta a la información sobre el conflicto de Ucrania.

El libro que aquí se presenta, en cambio, es un «canto alto» a la libertad de expresión y, con sus aportaciones basadas en datos y contradictorias con la corriente dominante, es de gran actualidad, incluso en los temas de: • Miocarditis, • Lesiones por inyección • «¡Las vacunas son seguras!» • ¿Se está desmantelando el deporte alemán? • El miedo corroe el alma • Démosle una oportunidad a la paz • De repente y de improviso • El espíritu olímpico • Agitación contra la autorización del COI a los atletas rusos. El volumen contiene además 250 fotos deportivas de gran calidad, muchas de ellas en formato A4. Thomas Schreyer viaja por el mundo como fotógrafo deportivo desde los años ochenta. Ha trabajado para medios de comunicación y agencias internacionales. En 1998 fue galardonado por la revista deportiva Kicker con el premio a la foto deportiva del año.

El libro sólo está disponible en tapa dura y tiene 164 páginas. Puede encargarse en cualquier librería o directamente a la editorial aquí.

-Traducido al castellano para piensaChile desde el alemán: Martin Fischer

*Fuente: RT.DE.COM