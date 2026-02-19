111 chilenos en las filas del ejército de Israel: podrían ser llevados a juicio por crímenes de guerra y genocidio

Si se acredita la participación de estos 111 chilenos—con doble nacionalidad y que forman parte del Ejército israelí— en los crímenes cometidos en Gaza, podrían ser juzgados en nuestro país bajo la Ley 20.357 por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Más de 50.000 militares israelíes tienen doble nacionalidad, entre los que figuran al menos 111 ciudadanos chilenos que han formado parte de las filas del Ejército desde el 7 de octubre de 2023, coincidiendo con el recrudecimiento de las agresiones del régimen sionista contra la Franja de Gaza.

De acuerdo con el Centro de Información sobre Palestina (CIP), esto abre la posibilidad de que sean juzgados en nuestro país, con base en la legislación actual, si es que existen indicios de que cometieron crímenes de lesa humanidad.

El CIP indicó que la cifra fue facilitada por el propio Ejército israelí, en respuesta a una petición formal realizada en marzo de 2025 por la ONG israelí Hatzlacha, en la solicitó aclarar cuántos soldados israelíes -ya como reservistas o en servicio activo- cuentan con doble nacionalidad.

En la respuesta ofrecida recientemente, indicó que para esa fecha un total de 50.632 miembros del servicio poseen doble nacionalidad.

Según el informe facilitado por el abogado Elad Man de la ONG, se registran 111 ciudadanos chilenos que forman parte del ejército israelí desde el 7 de octubre de 2023. No obstante, el documento no especifica si se trata de soldados activamente en ejercicio o reservistas.

De los 150 mil soldados con doble nacionalidad, el mayor número lo representan estadounidenses (12.135), seguido de franceses (6.127), rusos (5.067) y alemanes (3.101). Por su parte, en América Latina se identificaron 1.686 brasileños, 609 argentinos, 181 mexicanos y 161 peruanos.

Las estimaciones de los medios israelíes señalan que actualmente hay alrededor de170 mil conscriptos en servicio activo mientras que el número de reservistas alcanza entre 400 mil y 560 mil efectivos.

Juicios en Chile por crímenes de guerra y genocidio

El CIP planteó que aquellos ciudadanos chilenos cuya participación en el genocidio contra Gaza sea acreditada podrían ser juzgados en Chile bajo la ley 20.357 que tipifica los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Esta norma permite perseguir penalmente a nacionales que cometan estos delitos incluso fuera del territorio chileno y las penas contempladas pueden llegar hasta el presidio perpetuo simple —pena de carácter indefinido con un mínimo de 20 años de cumplimiento efectivo—, o presidio perpetuo calificado —pena de carácter indefinido con un mínimo de 40 años de cumplimiento efectivo—.

«De estar implicados en el genocidio, la situación amerita una acción judicial porque aquí aplica la justicia universal en Gaza se han cometido los crímenes más abominables» señaló Nelson Haddd Heresy, representante de abogados por Palestina.

Desde el inicio del genocidio el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han asesinado a l menos 73 mil palestinos, entre los que figuran más de 20 mil niños. A la par, se calculan que existen más de 10.000 ciudadanos que permanecen desaparecidos bajo los escombros, sin que las fuerzas israelíes permitan el acceso de equipos de rescate para recuperar sus cuerpos.

Pérdida de la nacionalidad chilena

LA CIP recordó que en 2014 el entonces senador Alejandro Navarro presentó un proyecto de ley para establecer como causal de pérdida de la nacionalidad chilena el prestar servicio militar en fuerzas armadas extranjeras, una iniciativa que surgió en el contexto del debate sobre ciudadanos chilenos con doble nacionalidad que se integran voluntariamente ejércitos de otros país estados.

Dicho proyecto fue retomado en 2021 en la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado pero no ha avanzado en su tramitación.

su parte, en América Latina se identificaron 1.686 brasileños, 609 argentinos, 181 mexicanos y 161 peruanos.

*Fuente: ElCiudadano