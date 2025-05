En el aniversario de la Nakba: Cineastas entregan en forma gratuíta sus películas sobre la lucha de Palestina. Aquí tienes la lista

15 de mayo de 2025

A la luz de los acontecimientos actuales en Palestina, un gran número de cineastas han puesto sus películas sobre Palestina a disposición en línea de forma gratuita.

Compartimos los enlaces a las películas, que puedes ver y compartir para difundir nuestro mensaje al mundo:

– Una colección de documentales publicada por Al Jazeera Documentary:

– El documental «Guardián de la memoria»:

– El documental «Un asiento vacío»:

– El documental «El piloto de la resistencia»:

– El documental «Jenin»:

– El documental «El olivo»:

– El documental «Escenas de la ocupación en Gaza 1973»:

– El documental «Gaza lucha por la libertad»:

– El documental «Los hijos de Arna»:

– El cortometraje «Strawberry»:

– El cortometraje «The Place»:

– El documental «El alcalde»:

– El documental «La creación y la Nakba 1948″:

– El documental «Ocupación 101»:

– El documental «La sombra de la ausencia»:

– El documental «Los que no existen»:

– El documental «Como dijo el poeta»:

– El documental «Cinco cámaras rotas»:

– El largometraje «Paradise Now»:

– El cortometraje «Abnadam»:

– El largometraje «Bodas de Galilea»:

– El largometraje «Kofia»:

– El largometraje documental «Slingshot Hip Hop»:

– El largometraje documental «Tel Al-Zaatar»:

– El largometraje documental «Tal al-Zaatar – Detrás de la batalla»:

– El documental «In the Grip of the Resistance»:

– El documental «Swings»:

– El documental «Naji al-Ali es un artista visionario»:

– El documental «La puerta superior»:

– El largometraje documental «En busca de Palestina»:

– El largometraje «La sal de este mar»:

– El largometraje documental «Hakki Ya Bird»:

– La serie «Palestina Al-Taghriba»:

– La serie «Yo soy Jerusalén»: