¿Quién llora por Nagasaki?
por Rodrigo Ochoa W.
2 horas atrás 1 min lectura
Imagen superior: La imagen, conocida como «El niño de Nagasaki«, fue tomada por el fotógrafo estadounidense Joe O’Donnell en 1945 poco después de la explosión en Nagasaki. Vemos a un niño japonés de pie, con firmeza, llevando a su hermano pequeño fallecido en la espalda mientras espera su turno para cremarlo.
19 de febrero de 2026
«¿Por qué olvidamos, por qué ignoramos?
¿Por qué el recuerdo tiene tan corta vida, corta, como la de aquellos niños pulverizados de golpe por la destrucción nuclear? ¿Por qué esos seres inmolados por la bomba quizá nunca llegaron a la consciencia de los hombres? ¿Por qué yo nunca supe de ellos?
Caminando por Hiroshima se agolpaban en mi mente estas interrogantes, surgidas de pronto después de ser testigo de los recuerdos guardados en el museo de la bomba y en su parque circundante. No obstante, lo más conmovedor resulta ver la actitud irresponsable e imbécil de las élites europeas de hoy, de trivializar, promover y publicitar el rearme nuclear de Europa para una futura guerra contra la Federación Rusa.»
Si le interesó lo que ha leído, le entregamos el artículo completo, que narra lo que el autor ve, siente y piensa al recorrer esa ciudad atacada con una bomba atómica (plutonio), innecesariamente, sólo para demostrar que ellos, los Estados Unidos, tenían el monopolio del mayor poder de destrucción militar que jamás haya desarrollado la humanidad:¿Quién llora por Nagasaki_
