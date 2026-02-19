Putin: Rusia considera inaceptables las nuevas sanciones contra Cuba

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha calificado este miércoles de inaceptables las nuevas sanciones contra Cuba. Sus declaraciones tuvieron lugar en el marco de su reunión con el canciller del país caribeño, Bruno Rodríguez Parrilla, que se encuentra de visita oficial en Moscú.

«Estamos en un período especial, con nuevas sanciones. Ya saben qué opinamos al respecto. No aceptamos nada por el estilo«, declaró el mandatario, haciendo hincapié en que la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se percibe de manera «abierta, clara y sin doble sentido».

Al mismo tiempo, Putin destacó las duraderas y históricas relaciones entre Rusia y Cuba, agregando que Moscú siempre había apoyado a la isla «en su lucha por la independencia». «Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo y siempre hemos apoyado al pueblo cubano», enfatizó.

«Sabemos lo difícil que ha sido para el pueblo cubano a lo largo de estas décadas de independencia cubana en su lucha por su derecho a vivir según sus propias reglas y defender sus intereses nacionales«, remarcó.

Previamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que «es evidente que la reunión reviste especial importancia dado el difícil momento que atraviesa la amiga y hermana» La Habana. Asimismo, subrayó que Rusia, al igual que muchos otros países, se opone firmemente al bloqueo estadounidense a la isla caribeña. «Valoramos mucho nuestras relaciones [con Cuba] y tenemos la intención de desarrollarlas aún más, por supuesto, durante los tiempos difíciles, proporcionando la asistencia adecuada a nuestros amigos», concluyó.

Apoyo firme

seguirá prestando su apoyo a Cuba en la defensa de la soberanía y la seguridad del país, al tiempo que remarcó que la cooperación no supone una amenaza a EE.UU. ni a cualquier otro país. La misma jornada, Rodríguez mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien subrayó una vez más la total solidaridad de Moscú con La Habana. Además, el canciller ruso destacó que su paísen la defensa de la soberanía y la seguridad del país, al tiempo que remarcó que la cooperación no supone una amenaza a EE.UU. ni a cualquier otro país.

Lavrov calificó de «inaceptables» las acciones de Washington, que previamente emitió un decreto especial declarando que Cuba, y su cooperación con Rusia, representa una amenaza para los intereses estadounidenses.»Por supuesto, rechazamos categóricamente las acusaciones descabelladas contra Rusia y Cuba, contra nuestra cooperación, que supuestamente crea una amenaza para los intereses de Estados Unidos o para cualquiera que sea», subrayó.

Amenazas de Trump a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba la «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca. Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantenía contactos con La Habana e indicó que se proponen llegar a un acuerdo, aunque calificó al país caribeño de «nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.

Estas palabras tienen lugar en medio del bloqueo económico y comercial que mantiene EE.UU. contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

«Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre», manifestó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Todas las acusaciones infundadas de Washington han sido rechazadas sistemáticamente por La Habana, que ha advertido que defenderá su integridad territorial.

*Fuente: Actualidad RT