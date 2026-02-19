Putin: Rusia considera inaceptables las nuevas sanciones contra Cuba
por
5 horas atrás 4 min lectura
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha calificado este miércoles de inaceptables las nuevas sanciones contra Cuba. Sus declaraciones tuvieron lugar en el marco de su reunión con el canciller del país caribeño, Bruno Rodríguez Parrilla, que se encuentra de visita oficial en Moscú.
«Estamos en un período especial, con nuevas sanciones. Ya saben qué opinamos al respecto. No aceptamos nada por el estilo«, declaró el mandatario, haciendo hincapié en que la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se percibe de manera «abierta, clara y sin doble sentido».
|Moscú da detalles sobre las negociaciones entre Lavrov y Bruno Rodríguez
«Sabemos lo difícil que ha sido para el pueblo cubano a lo largo de estas décadas de independencia cubana en su lucha por su derecho a vivir según sus propias reglas y defender sus intereses nacionales«, remarcó.
Previamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que «es evidente que la reunión reviste especial importancia dado el difícil momento que atraviesa la amiga y hermana» La Habana. Asimismo, subrayó que Rusia, al igual que muchos otros países, se opone firmemente al bloqueo estadounidense a la isla caribeña. «Valoramos mucho nuestras relaciones [con Cuba] y tenemos la intención de desarrollarlas aún más, por supuesto, durante los tiempos difíciles, proporcionando la asistencia adecuada a nuestros amigos», concluyó.
Apoyo firme
|Lavrov reitera «la absoluta inaceptabilidad de las acciones» de EE.UU. al declarar a Cuba como una amenaza
Lavrov calificó de «inaceptables» las acciones de Washington, que previamente emitió un decreto especial declarando que Cuba, y su cooperación con Rusia, representa una amenaza para los intereses estadounidenses.»Por supuesto, rechazamos categóricamente las acusaciones descabelladas contra Rusia y Cuba, contra nuestra cooperación, que supuestamente crea una amenaza para los intereses de Estados Unidos o para cualquiera que sea», subrayó.
Amenazas de Trump a Cuba
El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba la «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.
Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca. Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantenía contactos con La Habana e indicó que se proponen llegar a un acuerdo, aunque calificó al país caribeño de «nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.
|Kremlin: Rusia se opone al bloqueo de Cuba y prestará asistencia al país amigo en tiempos difíciles
«Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre», manifestó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Todas las acusaciones infundadas de Washington han sido rechazadas sistemáticamente por La Habana, que ha advertido que defenderá su integridad territorial.
*Fuente: Actualidad RT
Artículos Relacionados
En Minneapolis con -21°C, resuena en castellano «El pueblo unido jamás será vencido»
por La Voz de Marbella
4 semanas atrás 1 min lectura
«Como lo entendí entonces y ahora, el discurso de Putin -en Munich 2007- fue una mano extendida a Occidente»
por Alfred de Zayas (EE.UU.)
1 año atrás 10 min lectura
Manifiesto. Somos conscientes. Informar sobre el Sáhara Occidental
por Periodistas y narradores españoles
4 años atrás 9 min lectura
Grecia: ¡Valiente huelga de trabajadores ferroviarios que se niegan a transportar armas!
por Medios Internacionales
4 años atrás 4 min lectura
Trump: «Yo gobierno Venezuela»
por Alan Barroso
2 meses atrás 1 min lectura
Jornada Internacional de apoyo a todos los presos políticos en Chile (video)
por Vania Ramírez (Estocolmo, Suecia)
6 años atrás 1 min lectura
111 chilenos en las filas del ejército de Israel: podrían ser llevados a juicio por crímenes de guerra y genocidio
por Leonardo Buitrago (Chile)
1 hora atrás
19 de febrero de 2026
Si se acredita la participación de estos 111 chilenos—con doble nacionalidad y que forman parte del Ejército israelí— en los crímenes cometidos en Gaza, podrían ser juzgados en nuestro país bajo la Ley 20.357
¿Quién llora por Nagasaki?
por Rodrigo Ochoa W.
2 horas atrás
19 de febrero de 2026
¿Por qué el recuerdo tiene tan corta vida, corta, como la de aquellos niños pulverizados de golpe por la destrucción nuclear? ¿Por qué esos seres inmolados por la bomba quizá nunca llegaron a la consciencia de los hombres? ¿Por qué yo nunca supe de ellos?
Netanyahu acelera la anexión silenciosa de Cisjordania
por Eva Maldonado (España)
3 días atrás
16 de febrero de 2026
Israel registra por primera vez desde 1967 amplias zonas ocupadas como “propiedad estatal”. El paso, impulsado por la ultraderecha del Gobierno, consolida un cambio estructural en el régimen jurídico del territorio palestino.
Gaza – Miles de palestinos evaporados por Israel con bombas térmicas y termobáricas estadounidenses
por Baptiste Maisonnave
1 semana atrás
12 de febrero de 2026
En el momento del impacto, la explosión alcanza una temperatura y una presión tales que el cuerpo humano se evapora, desaparece.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.