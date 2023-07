Una Matrioska de psyops y por qué el General Armagedón no va a ninguna parte 

Foto superior de Tyler Durden

03 de julio de 2023

El principal problema al que se enfrenta Rusia no es el Hegemón y la OTAN: es interno…

El secreto de una psyop perfecta es que nadie la entiende realmente.

Una operación psicológica perfecta cumple dos tareas: aturde y confunde al enemigo al tiempo que logra una serie de objetivos muy importantes.

Ni que decir tiene que, más pronto que tarde, deberíamos ver surgir los verdaderos objetivos de la jugada estratégica en Rusia que describí como El día más largo.

El Día Más Largo puede o no haber sido una operación psicológica más grande que la vida.

Para despejar la niebla, empecemos con un repaso a los sospechosos habituales de ser los «ganadores».

El primero es, sin duda, Bielorrusia. Gracias a la inestimable mediación del viejo Luka, Minsk cuenta ahora con el ejército más experimentado del mundo: los músicos de Wagner, maestros de la guerra convencional (Libia, Ucrania) y no convencional (Siria, República Centroafricana).

Eso ya está infligiendo el Miedo del Infierno en la OTAN, que de repente se enfrenta en su flanco oriental a un ejército superprofesional, muy bien equipado, e incontrolable de facto, y encima acogido por una nación dotada ahora de armas nucleares.

Simultáneamente, Rusia apuntala la disuasión en su frente occidental. Como un reloj, esto está llevando a la OTAN a invertir en presupuestos militares cada vez mayores (con fondos que no tiene). Ese proceso resulta ser un pilar clave de la estrategia rusa desde al menos marzo de 2018.

Y como bono extra Rusia crea una amenaza 24/7 a todo el frente norte de Kiev.

No está mal para un «motín».

El baile de los oligarcas

Mucho más compleja es la dinámica interna de Rusia. Las difíciles decisiones actuales y posteriores de Putin pueden conllevar una pérdida de popularidad unida a una pérdida de estabilidad interna, dependiendo de la forma en que se presenten a la opinión pública rusa las victorias estratégicas definidas por el Kremlin.

Independientemente de lo que digan los medios de comunicación de la OTAN, la explicación oficial del Kremlin para el 24 de junio se reduce a una manifestación de Prighozin: sólo estaba tratando de agitar las cosas.

Pero es mucho más complicado. Hubo ganancias estratégicas, por supuesto, y Prighozin parece haber seguido un guión muy arriesgado que al final favorece a Moscú. Pero aún es pronto para saberlo.

Una subtrama clave es cómo se desarrollará el Baile de los Oligarcas.

Los medios de comunicación independientes rusos ya esperaban que algunos actores -traidores-, incluidos funcionarios del Estado, compraran su billete de ida cuando las cosas se pusieran difíciles (o que dijeran que estaban «enfermos», o que se negaran a responder a llamadas importantes). La Duma -alimentada por el FSB de Bortnikov- ya está elaborando una lista considerable.

El sistema ruso -y también la sociedad rusa- ven a gente como ésta como supremamente tóxica: de hecho, mucho más peligrosa que la demshiza (término que mezcla «democracia» y «esquizofrenia», aplicado a los neoliberales globalistas).

En el frente militar, la cosa se complica aún más. Putin ha encargado al ministro de Defensa, Shoigu, que elabore la lista de generales que serán ascendidos tras El Día Más Largo. Por decirlo suavemente, para bastantes personas, de muy diversas tendencias, Shoigu se ha convertido en un elemento tóxico de la política rusa.

Wagner -rebautizado y bajo nueva dirección- seguirá sirviendo a los intereses de Rusia a través de Minsk, incluso en África.

El viejo Luka, astuto como siempre, ya ha declarado firmemente que no habrá ninguna provocación contra la OTAN a través de Wagner. No se abrirán oficinas de reclutamiento de Wagner en Bielorrusia. Los bielorrusos podrán unirse a Wagner directamente. Tal y como están las cosas, la mayoría de los combatientes de Wagner siguen en Lugansk.

A efectos prácticos, a partir de ahora el gobierno ruso no tendrá nada que ver, ni militar ni financieramente, con Wagner.

Además, no hay armas pesadas que confiscar. Ya el lunes 26 de junio, Wagner había trasladado sus armas pesadas a Bielorrusia. Lo que quedaba -y no había sido trasladado durante El día más largo– fue devuelto al Ministerio de Defensa (MoD).

El baile de los generales

Un claro ganador en todo el proceso es la opinión pública rusa: lo dejaron gráficamente claro en Rostov. Todo el mundo apoyaba al mismo tiempo a Putin, a los soldados rusos, a Wagner y a Prighozin. El objetivo general era mejorar el ejército ruso para ganar la guerra. Así de sencillo.

La purga dentro del Ministerio de Defensa será dura. Con el pretexto de la represión o la «rebelión«, «los generales de opereta» (como los define el propio Putin) que no entrenaron adecuadamente a sus soldados, no organizaron bien la movilización o fueron incompetentes en la batalla, serán definitivamente despedidos.

El problema es que todos forman parte del círculo de Gerasimov. Por decirlo diplomáticamente, tiene que responder a muchas preguntas serias.

Y eso es lo que nos lleva a la monstruosa noticia falsa de que «el general Armageddon ha sido detenido«, que todo el universo informativo de NATOstan repite alegremente como loros.

El general Surovikin recibió a Prighozin en Rostov, pero nunca fue cómplice de la «rebelión«. El Viceministro de Defensa Yevkurov también estuvo en el Cuartel General de Rostov y recibió a Prighozin junto a Surovikin. Yevkurov pudo haber desempeñado el papel de observador estratégicamente situado.

El culebrón de la rebelión de Prighozin comenzó de facto en febrero, y no se hizo nada para detenerlo. Independientemente de que se comparta o no la versión oficial.

Lo que esto implica es que el Estado ruso lo vio venir. ¿Hace eso que El día más largo sea la madre de todas las Maskirovskas?

Una vez más: es complicado.

A diferencia del Occidente colectivo, Rusia no practica ni impone la cultura de la cancelación. Wagner estaba protegido por la ley marcial. Cualquier insulto contra un «músico» que luche contra el Banderistán neonazi se castigaría con hasta 15 años de cárcel. Cada combatiente de Wagner es oficialmente un Héroe de Rusia, algo que el propio Putin siempre subrayó.

En el frente maskirovka, no hay duda de que las tensiones latentes en los círculos militares rusos antes de El día más largo fueron manipuladas, al estilo de la niebla de guerra, para desorientar al enemigo. Funcionó a las mil maravillas. El fatídico 24 de junio, Surovikin dirigía una guerra y no se pasaba el día bebiendo brandy con Prighozin.

El eje OTANstan se está agarrando a un clavo ardiendo. Ha bastado un rumor relacionado con Surovikin para que entren en éxtasis, lo que demuestra una vez más hasta qué punto temen al general Armagedón.

Un vector clave es cómo considera la opinión pública a Surovikin en comparación con los «generales de opereta» supervivientes.

Construyó la ahora legendaria defensa de tres capas que ya está enterrando la «contraofensiva«. Introdujo en el campo de batalla los drones iraníes Shahed-136, de gran éxito. Y organizó la devastación de la picadora de carne en Bakhmut/Artemyovsk, que ya ha entrado en los anales militares.

Ya en el otoño de 2022, fue el general Armageddon quien dijo a Putin que las fuerzas rusas no estaban preparadas para una ofensiva a gran escala.

Así que, independientemente de lo que inventen los quintacolumnistas, el general Armadeggon no se va a ninguna parte, excepto a ganar una guerra. Y Rusia no «abandona» África. Al contrario: un Wagner rebautizado está allí para quedarse, y permanece en marcación rápida en varias latitudes.

La tendencia, a corto plazo, parece apuntar a un -enrevesado- drenaje del pantano militar ruso. El día más largo parece haber galvanizado a los rusos de todas las tendencias para que identifiquen quién es el verdadero enemigo y cómo derrotarlo, cueste lo que cueste.

«Nada ocurre por casualidad»

El historiador Andrei Fursov, reviviendo a Roosevelt, observó que «en política, nada ocurre por casualidad. Si ocurre, seguro que estaba previsto».

Pues bien, Maskirovska cabalga de nuevo.

Sin embargo, el principal problema al que se enfrenta Rusia no es el Hegemón y la OTAN: es interno.

Basándonos en conversaciones con analistas rusos, y en sus impresiones de personas muy agudas que vivieron en Rusia, Ucrania y Occidente, sería posible identificar básicamente cuatro grupos principales que tratan de imponer su idea de Rusia.

1. El grupo «De vuelta a la URSS». Incluye, por supuesto, a algunos antiguos miembros del KGB. Cuentan con cierto apoyo de la población en general. Una gran cantidad de especialistas educados (profesionales de la vieja escuela, en su mayoría en edad de jubilación). Este proyecto sugiere una revolución – un 1917 con esteroides. ¿Pero dónde está Lenin?

2. La gente de «Volver al Zar». Eso implicaría a Rusia como la «Tercera Roma» y un papel destacado para la Iglesia Ortodoxa. Con grandes fondos detrás. Un gran interrogante es cuánto apoyo popular, especialmente en la Rusia «profunda», tienen realmente. Este grupo no tiene nada que ver con el Vaticano – que está vendido al Gran Reset.

3. Los Saqueadores – como en robar a Rusia a ciegas en favor del Hegemón. Congrega a los quintacolumnistas, y a todo tipo de «neoliberales totalitarios» adoradores de los «valores» del Occidente colectivo. Los que quedan pronto recibirán una llamada a la puerta por parte del FSB. Su dinero ya está bloqueado.

4. Los euroasiáticos. Este es el proyecto más factible, en estrecha colaboración con China y con el objetivo de un mundo multipolar. Aquí no hay lugar para los oligarcas rusos. Sin embargo, el grado de colaboración con China sigue siendo muy discutible. La verdadera cuestión candente: ¿cómo integrar realmente, en la práctica, la Iniciativa de la Franja y la Ruta con la Asociación para la Gran Eurasia?

Esto es sólo un esbozo, abierto al debate. Es posible que los tres primeros proyectos no funcionen, por una serie de razones complejas. Y el cuarto aún no ha cobrado suficiente fuerza en Rusia.

Lo que es seguro es que todos ellos luchan entre sí. Ojalá el actual drenaje del pantano militar sirva también para despejar el cielo político.

