«EE.UU. quiere guerra»

24 de abril de 2024

«Los neoconservadores de EE. UU. promueven la guerra para dominar el mundo»

En este video, vea al profesor Jeffrey Sachs hablar con el Dr. Heinz Gärtner en la Conferencia Internacional por la Paz en Viena (junio de 2023). El Dr. Sachs expone de manera clara y concisa cuán beligerante es la política exterior de los Estados Unidos y cómo un pequeño grupo de élites sigue arrastrando la diplomacia del país al borde de la guerra nuclear, una y otra vez.

¿Quién es Jeffrey Sachs?

Sachs es director del Proyecto Milenio de las Naciones Unidas, y asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los acuerdos internacionales para reducir la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades para el año 2005. Ha sido asesor de gobiernos de Latinoamérica (especialmente Bolivia), Europa del Este (Polonia, Rusia,…), Asia y África. Es reconocido como experto en situaciones de crisis económicas graves y difíciles. Colabora con agencias internacionales (Banco Mundial, FMI y otras) en la lucha por la reducción de la pobreza y la enfermedad. Es muy activo en su reivindicación de la cancelación de la deuda exterior a los países pobres. Aparece en la lista del Time Magazine de las 100 personas más influyentes del mundo. En 1993 la revista New York Times lo citó como «probablemente el economista más importante del mundo». En 1997 Le Nouvel Observateur lo citó como «uno de los cincuenta más importantes líderes de la globalización».

Escribe habitualmente en el New York Times, el Financial Times de Londres, y en The Economist.