¿Derribó Rusia un caza israelí que iba a atacar Irán con un arma nuclear, como publicó Pepe Escobar?

Imágen superior: Caza F-35

25 de abril de 2024

Crece la idea de que el periodista ha sido víctima de un juego de espías

Hace tres días, el veterano y respetado periodista brasileño Pepe Escobar, escribió en X (ex Twitter) que la Fuerza Aérea de Rusia había derribado un caza israelí que se dirigía a Irán para hacer estallar sobre el país una bomba EMP y dejar inutilizada toda su capacidad eléctrica y electrónica. Según Escobar, el caza israelí habría sido derribado inmediatamente cuando abandonó el espacio aéreo de Jordania. Escobar escribió «ataque EMP» (ataque de pulso electromagnético), que se iba a producir mediante una detonación a gran altitud.

Un arma EMP de gran altitud es una ojiva nuclear EMP diseñada para ser detonada muy por encima de la superficie de la Tierra. Por lo que escribió Escobar no cabe dudas de que se refiere a un arma EMP nuclear (NEMP).

No era necesario ser un experto para que la historia sonara rara. Aunque Pepe Escobar escribió que las «grandes potencias» habían decidido mantener el incidente en secreto para evitar la escalada a una tercera guerra mundial, al clan industrial militar occidental le hubiera faltado tiempo para usar el incidente, y además, hay potencias regionales en la zona que se hubieran enterado usando la información en interés propio (por ejemplo, Turquía). Por otra parte, el incidente hubiera ocurrido en el espacio aéreo de terceros países. El caza israelí derribado (portando una ojiva nuclear que habría estallado al estrellarse) debería haber caído en el territorio de Irak o Arabia Saudí, limítrofe con Jordania. Demasiados países implicados como para que se mantenga en secreto, por más que los grandes poderes mundiales manden guardar silencio, como escribe Escobar. El clan industrial-militar se hubiera frotado las manos diciendo «miren lo que han hecho los rusos, son un peligro y tenemos razón cuando decimos que hay que armarse hasta los dientes».

Además, Israel hubiera necesitado el beneplácito de EEUU, y si la administración Biden -que ya tiene bastantes problemas ante su población por no impedir el genocidio palestino en Gaza- aprobara el lanzamiento de una bomba nuclear en un año electoral, los demócratas ya pueden despedirse de la presidencia, y por muchos períodos. Y aunque Israel no pensara pedir permiso a EEUU, es imposible que los estadounidenses no se hubieran enterado del plan.

¿Se trata de una operación psicológica de alguna o varias agencias de espionaje?

La información que publicó Pepe Escobar inmediatamente levantó una ola de reacciones en internet y respondieron los expertos.

Uno de los primeros en rebatir la información fue Scott Ritter, ex inspector de armas de la ONU en Irak, ex oficial de inteligencia de la marina estadounidense, escritor y analista político. Ritter ha adquirido protagonismo como analista de la guerra en Ucrania, cuestionando toda la información que se da al público en Occidente.

Ritter escribió en su X: » Con respecto al posteo de Pepe Escobar sobre un F-35 israelí con un arma nuclear/EMP sobre Irán: ¿Por qué un F-35? ¿Sigilo? Entonces estás limitado a un arma que se pueda llevar en su bahía de armas internas y estamos hablando de un arma de tipo ASAT (Anti-satélite), un misil lanzado desde un avión que puede llegar al espacio exterior. Israel no tiene tal arma. Y si la tuviera, no podría encajarla en la bahía interna de armas de un F-35.

Ahora, si Pepe hubiera dicho que el avión era un F-15, podríamos considerar tal posibilidad, especialmente por la necesidad de montar externamente esta arma. Pero él dijo F-35. Esto mata la historia desde el principio.

Pero, sólo como un juego, supongamos que los israelíes construyeron un arma de tipo ASAT que podría encajar en la bahía interna de armas de un F-35, o, los israelíes decidieron renunciar a cualquier sigilo y montaron el misil externamente , como el dúo ruso Kinzhal/MIG-31 [los misiles hipersónicos rusos en los aviones MIG]. ¿Qué tamaño de ojiva podría llevar? El misil aire-aire Air-2 Genie tenía una cabeza de 1,5 kilotones. ¿Por qué es esto importante? La mayoría de los escenarios de armas EMP de la Guerra Fría imaginaban armas de rendimientos entre 1 y 10 megatones. El tamaño de una ojiva entregable en el espacio exterior desde una plataforma F-35 sería muy pequeño.

Sin entrar en la física del diseño de armas de armas nucleares/potencial de generación de rayos gamma, cualquier ojiva nuclear realista que pueda encajar en una entrega de misiles en el espacio por un F-35 sería de un rendimiento muy pequeño. Como resultado, el tamaño del territorio afectado negativamente por el EMP producido sería muy pequeño. Como resultado, el escenario postulado por la fuente de Pepe Escobar es extremadamente reacio al riesgo, con poco o ningún impacto significativo.

En resumen, no tiene sentido, incluso si se pudiera llevar a cabo, lo cual no ha pasado.

En un segundo posteo, Ritter continuó:

«Si bien respeto a Pepe como periodista, su fuente está equivocada. Israel nunca tomaría una acción tan precipitada. No sólo proporcionaría un reconocimiento público de la capacidad de armas nucleares israelíes, lo que pone a Israel en violación abierta de los acuerdos existentes entre ellos y Estados Unidos, también pondría a Israel en violación del Tratado de Espacio Exterior de 1968 que prohíbe el despliegue y/o el uso de nucleares nucleares en el espacio y la reciente advertencia de la administración Biden a este respecto.

Además, el escenario que describe no tiene sentido tanto en la caracterización de las armas involucradas, tanto en términos del presunto compromiso ruso-israelí, como en lo que Israel esperaría que suceda con respecto al EMP.

Esto es, en todas las formas, una información sin sentido. Pepe debería retractarse de su posteo».

Escobar respondió en su X :

«En primer lugar, por mucho que respete a Scott, soy un mensajero de una fuga de inteligencia extremadamente explosiva transmitida por una fuente impecable. Una fuente asiática, eso es todo lo que puedo revelar. Pedí una confirmación de seguridad varias veces y sólo publiqué la información cuando la fuente confirmó que un gran poder mundial la validó totalmente, pero permanecería en silencio.

La fuente también enfatizó que existe un consenso entre las grandes potencias de que la información debe tratarse en el estilo de ‘esta información se autodestruye en cinco segundos. Esto nunca ha sucedido’. Si las fuentes se retractan, por supuesto, me retractaré, con disculpas. Es una fuente asiática, eso es todo lo que puedo revelar».

Escobar aclaró en su primer posteo que no era fuentes «rusas ni chinas», así que el «gran poder mundial que validó la información» no puede ser otro que EEUU.

Andrew Korybko, doctor en Ciencias Políticas, ruso-estadounidense, rebate vehementemente la información de Escobar. En una nota publicada en su sitio en internet, se pregunta Korybko: «¿Pepe Escobar fue engañado por una agencia de espionaje extranjera para que difundiera noticias falsas sobre Rusia e Israel?». El politólogo cree que Escobar fue engañado por esa «fuente de inteligencia del máximo nivel» en la cual tanto dice confiar, para «desacreditar sus prestigiosos contactos en Rusia, ya sea por propia iniciativa por razones maliciosas, a pedido de la agencia de espionaje extranjero que representa, o a instancias de una tercera agencia de espionaje (ya sea por solidaridad o después de ser comprometida)». Andrew Korybko, dice que no sería sorprendente que una persona que le haya filtrado la información que escribió en su tweet viral y luego alguien de la misma red se la corroboró falsamente. Según Korybko, eso explicaría por qué Escobar se ha equivocado sobre tantas afirmaciones importantes que hizo sobre Rusia, desde agosto pasado en adelante.

El analista Karl Sánchez citado en Geopolitika ru, dice: «Una buena pregunta es ¿por qué la historia de la bomba de Escobar -en caso de no ser cierta- se ha filtrado y por quién? Dudo que se haya hecho para asustar a Irán, ya que conocen muy bien a su enemigo número uno. ¿Para advertir al equipo Biden sobre la total imprevisibilidad de su llamado aliado? ¿Para advertir a Rusia y China sobre la gravedad potencial si no aumentan su presión sobre Israel?».

Tal vez la explicación sea más sencilla. Hay que señalar que hubo una gran diferencia de magnitud en el castigo que Israel aseguró que iba a dar a Irán por el ataque con drones y misiles en respuesta a la destrucción de su consulado en Siria y lo que sucedió, que es casi «cero», unas explosiones en la ciudad de Isfahan. Los medios estadounidense estaban preparados para cubrir un gran ataque israelí sobre el país persa y hubo una gran sorpresa al ver cuál era toda la venganza de Israel por 300 drones y misiles balísticos. Podría ser que Tel Aviv hubiera decidido tomar en serio a Biden cuando advirtió que no apoyaría una ofensiva contra Irak y les dijo que si Israel había derribado el 99% de los objetos iraníes, no hacía falta una respuesta militar. Pero en este punto vale la pena reproducir lo que escribió Ritter en su X el 14 de abril:

«Irán golpeó la base aérea Nevatim con al menos siete de sus nuevos misiles hipersónicos. Nevatim es la base de los caza F-35 que atacaron el consulado iraní en Damasco. Ni un solo misil iraní fue interceptado. Israel está indefenso».

Es en este contexto de respuesta militar de castigo casi simbólica de Israel, que aparece la filtración publicada por Pepe Escobar, señala el ex analista de la CIA, Ray McGovern, y dice que la fuente de inteligencia del periodista podría iraní/siria, ya que Escobar dice que son fuentes de dos países diferentes, y detrás podría haber una operación de la inteligencia israelí.

Tal vez, Israel, al verse imposibilitado de dar un castigo militar a Irán de la magnitud que deseaba -ya sea por la falta de apoyo estadounidense o porque consideró los riesgos o porque no tiene los medios militares- tuvo que crear una historia ante su población y ante sus enemigos para demostrar una superioridad militar, que al parecer ya no tiene. El relato sería «íbamos a tirar una bomba nuclear sobre Irán pero los rusos derribaron nuestro avión, y las potencias ocultan el incidente para evitar la tercera guerra mundial». Luego hay que filtrar «la información» y buscar un mensajero.

*Fuente: RevueltaGlobal

