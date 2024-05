Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la ordenanza de la CIJ del 30 de abril relativa a la solicitud de medidas provisionales de Nicaragua contra Alemania

02 de mayo de 2024

Las citas hechas por el autor, en idioma inglés y francés, han sido traducidas al castellano por la Redacción de piensaChile, para ayudar a aquellos lectores que no dominan ese idioma. Esta traducción no es texto oficial de la ONU. Ella fue hecha con ayuda de software, por lo que solicitamos disculpas por posible inexactitudes. Agradeceremos las observaciones que sean necesarias para mejorarla

La Redacción de piensaChile

El pasado 30 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dió a conocer su decisión con relación a la solicitud urgente de medidas provisionales solicitadas por Nicaragua contra Alemania (véase texto como tal de la demanda de Nicaragua en francés y en inglés del 1ero de marzo, y que incluye además, la solicitud de medidas provisionales).

Como se recordará, leída la ordenanza de la CIJ el 26 de enero a solicitud de Sudáfrica contra Israel, a inicios de Febrero del 2024, Nicaragua advirtió a los Estados que suplen de armas a Israel su intención de activar mecanismos judiciales, y materializó su advertencia con una demanda contra Alemania acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales presentadas un mes después: véase nota enviada y respuesta de Alemania del 14 de febrero en el Anexo 1 y 2 de este enlace de la CIJ.

Tuvimos la oportunidad de explicar a nuestros estimables lectores el alcance del debate entre Nicaragua y Alemania ante los jueces de la CIJ con ocasión de la clausura de las audiencias públicas realizadas los días 8-9 de abril en La Haya: véase nuestra nota anterior titulada «Gaza / Israel: a propósito de la conclusión de las audiencias en demanda de Nicaragua contra Alemania por complicidad de genocidio en Gaza«, en la que se detallaron, entre otros puntos, las petitorias finales de ambos Estados externadas a los jueces de La Haya durante las audiencias. Es a estas petitorias (y únicamente a éstas) que respondió la CIJ en su ordenanza del 30 de abril.

Breve puesta en contexto

La lectura de esta ordenanza en La Haya coïncide con:

– varios anuncios oficiales en Israel que evidencian el profundo temor de que la Corte Penal Internacional (CPI) emita en los próximos días órdenes de arresto contra sus principales autoridades por los crímenes cometidos por Israel en Gaza (véase nota de The Guardian del 29 de abril y nota del Timesof Israel);

– la amenaza por parte de Israel de iniciar su operación militar en Rafah, que alberga a una gran cantidad de refugiados y de desplazados en Gaza;

– una amplia labor de difusión por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestina, de su informe titulado «Anatomía de un genocidio» (véase informe) en las principales capitales en Europa;

– una fuerte movilización estudiantil y de profesores universitarios en favor de Palestina que inició en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y se propagó rápidamente a otros centros de estudios norteamericanos, con «campamentos» similares observados luego en Australia, Japón, Francia y España (Valencia): se trata de una onda expansiva que posiblemente llegue a campus universitarios de muchas otras latitudes. En el caso de Estados Unidos, la brutalidad de las autoridades policiales y universitarias ha despertado una honda preocupación del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado oficial del 30 de abril);

– una iniciativa que probablemente sea votada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de mayo sobre la membresía de Palestina como Estado Miembro, luego del veto (vergonzoso e indefendible) de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad observado el 18 de abril del 2024, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 1). Esta misiva colectiva al Presidente de la Asamblea General solicitando una reunión con fecha del 24 de abril así lo evidencia. Un comunicado de prensa de Naciones Unidas del 1ero de mayo detalla la primera reunión sostenida al respecto.

– un insensato accionar militar de Israel que sigue cobrando día tras día víctimas mortales y heridos de gravedad. En el último informe de situación de Naciones Unidas (véase informe al 1 de ayo del 2024), se lee que:

«Between the afternoon of 29 April and 11:00 on 1 May, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 80 Palestinians were killed and 118 injured, including 33 killed and 57 injured in the last 24 hours. Between 7 October 2023 and 11:00 on 1 May 2024, at least 34,568 Palestinians were killed in Gaza and 77,765 Palestinians were injured, according to MoH in Gaza.

The following are among the deadly incidents on 29 April:

– On 29 April, at about 12:25, two Palestinian women and two girls were reportedly killed, and others injured, when a house was hit in Tall As Sultan neighborhood in western Rafah.

– On 29 April, at about 13:20, three Palestinians, including a child and a woman, were reportedly killed and others injured when a house was hit near Al Ihsan Mosque, in An Nuseirat Refugee Camp.

– On 29 April, at about 16:00, two Palestinians were reportedly killed and two injured when a house was hit in At Tuffah neighborhood, in Gaza city.

– On 29 April, at about 18:45, three Palestinians, including a child and a journalist, were reportedly killed and others injured when a house was hit in An Nuseirat Refugee Camp.

– Between the afternoons of 28 April and 1 May, two Israeli soldiers were reported killed in Gaza. As of 1 May, 262 soldiers have been killed and 1,602 soldiers have been injured in Gaza since the beginning of the ground operation, according to the Israeli military. In addition, over 1,200 Israelis and foreign nationals, including 33 children, have been killed in Israel, the vast majority on 7 October. As of 1 May, Israeli authorities estimate that 133 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including fatalities whose bodies are withheld.

– More than 10,000 people are estimated to be missing under rubble in Gaza, the Palestinian Civil Defense (PCD) said in a statement on 30 April. PCD added that they are facing enormous challenges in recovering dead bodies, including lack of equipment, heavy machinery and personnel, warning it could take up to three years to retrieve the bodies using the primitive tools they have on hand «.

Traducción:

«Entre la tarde del 29 de abril y las 11.00 horas del 1 de mayo, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, murieron 80 palestinos y 118 resultaron heridos, de los cuales 33 murieron y 57 resultaron heridos en las últimas 24 horas. Entre el 7 de octubre de 2023 y las 11.00 horas del 1 de mayo de 2024, al menos 34.568 palestinos murieron en Gaza y 77.765 resultaron heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Entre los incidentes mortales del 29 de abril se cuentan los siguientes:

– El 29 de abril, hacia las 12:25, dos mujeres y dos niñas palestinas murieron, según los informes, y otras resultaron heridas, al ser atacada una casa en el barrio de Tall As Sultan, en la zona occidental de Rafah.

– El 29 de abril, hacia las 13.20 horas, tres palestinos, entre ellos un niño y una mujer, murieron al parecer y otros resultaron heridos al ser alcanzada una casa cerca de la mezquita de Al Ihsan, en el campo de refugiados de An Nuseirat.

– El 29 de abril, hacia las 16.00 horas, dos palestinos murieron y otros dos resultaron heridos al ser alcanzada una vivienda en el barrio de At Tuffah, en la ciudad de Gaza.

– El 29 de abril, hacia las 18.45 horas, tres palestinos, entre ellos un niño y un periodista, murieron al parecer y otros resultaron heridos al ser alcanzada una casa en el campo de refugiados de An Nuseirat.

– Entre las tardes del 28 de abril y el 1 de mayo, se informó de la muerte de dos soldados israelíes en Gaza. Hasta el 1 de mayo, 262 soldados habían muerto y 1.602 habían resultado heridos en Gaza desde el comienzo de la operación terrestre, según el ejército israelí. Además, más de 1.200 israelíes y extranjeros, entre ellos 33 niños, han muerto en Israel, la gran mayoría el 7 de octubre. Desde el 1 de mayo, las autoridades israelíes calculan que 133 israelíes y extranjeros permanecen cautivos en Gaza, incluidas víctimas mortales cuyos cadáveres permanecen retenidos.

– Se calcula que hay más de 10.000 personas desaparecidas bajo los escombros en Gaza, según declaró el 30 de abril la Defensa Civil Palestina (PCD). La PCD añadió que se enfrentan a enormes dificultades para recuperar los cadáveres, entre ellas la falta de equipos, maquinaria pesada y personal, advirtiendo que podrían tardar hasta tres años en recuperar los cuerpos con las primitivas herramientas que tienen a mano «.

– el anuncio oficial de Colombia de suspender sus relaciones diplomáticas con Israel (véase comunicado oficial del 1ero de mayo), que viene a sumarse a varias decisiones similares luego de que Bolivia lo anunciara tempranamente el 31 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial) . Esta decisión de Colombia reafirma a América Latina como la región del mundo más crítica hacia Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con gestos diplomáticos de esta y otra naturaleza tomados por Estados de la región en señal de profundo repudio ante la insensatez del accionar del aparato militar israelí en Gaza (Nota 2) .

Descrito el contexto en el que se adoptó esta ordenanza en La Haya, se puede entender mejor que, contrario a lo leído en algunos titulares de prensa, la CIJ no «rechazó la demanda» de Nicaragua contra Alemania, como intentaremos explicarlo en las líneas que siguen.

Tampoco la CIJ le otorgó a Alemania todo lo que solicitaba en su petitoria al juez internacional. Al respecto, señalemos una pequeña clase de derecho internacional de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos del Pueblo Palestino a un periodista alemán, haciendo una pregunta que puede considerarse bastante vergonzosa para el gremio periodístico alemán (véase video circulado en redes sociales).

Breve contextualización desde el punto de vista procesal

Solicitada el 1ero de marzo del 2024 por Nicaragua, la decisión del 30 de abril de la CIJ evidencia la premura con la que se tramitó la solicitud urgente de medidas provisionales, teniendo en cuenta la semana pascual contenida en ese período.

En el caso de Sudáfrica contra Israel, la premura fue mayor: la demanda fue presentada el 30 de diciembre del 2023 y dió lugar a audiencias celebradas en La Haya los días 10-11 de enero del 2024. La ordenanza de la CIJ fue emitida el 26 de enero del 2024.

En ambos casos (Nicaragua vs. Alemania, y Sudáfrica vs. Israel) nos encontramos en el plazo usualmente observado por la CIJ, con las notables excepciones de las medidas provisionales solicitadas por Ucrania contra Rusia en el 2022 a un extremo, y las solicitadas por Costa Rica contra Nicaragua en el 2010 en … el otro extremo (Nota 3).

Desde el punto de vista jurídico, cabe recordar que la solicitud de medidas provisionales es un incidente procesal, que no afecta mayormente el procedimiento contencioso sobre el fondo: al tratarse además de un procedimiento de carácter urgente, la CIJ se conformó en este preciso caso con una sola ronda de alegatos, iniciando Nicaragua y siguiendo Alemania. Tampoco se consideró necesario recurrir a algun tipo de peritaje para ayudar a los jueces desde el punto de vista técnico. A diferencia de la etapa sobre el fondo, no hubo espacio para que cada Estado pudiera dar a conocer sus observaciones a lo expuesto por el contrincante: «una sola ronda de alegatos y entramos a deliberar«, fue lo que estableció la CIJ.

La ordenanza de la CIJ en breve

En su decisión, la cual está disponible en el sitio de la CIJ desde el momento en que fue leída en La Haya (véase texto en francés y en inglés) este 30 de abril, la CIJ se muestra severa con Alemania, al señalar que:

«24. De surcroît, la Cour estime particulièrement important de rappeler à tous les États les obligations internationales qui leur incombent en ce qui concerne le transfert d’armes à des parties à un conflit armé, afin d’éviter le risque que ces armes soient utilisées pour commettre des violations des conventions susmentionnées. Toutes ces obligations incombent à l’Allemagne en tant qu’État partie auxdites conventions lorsqu’elle fournit des armes à Israël».

«24. Moreover, the Court considers it particularly important to remind all States of their international obligations relating to the transfer of arms to parties to an armed conflict, in order to avoid the risk that such arms might be used to violate the above-mentioned Conventions. All these obligations are incumbent upon Germany as a State party to the said Conventions in its supply of arms to Israel».

Traducción:

24. Además, el Tribunal considera especialmente importante recordar a todos los Estados sus obligaciones internacionales relativas a la transferencia de armas a las partes en un conflicto armado, a fin de evitar el riesgo de que dichas armas puedan utilizarse para violar los Convenios mencionados. Todas estas obligaciones incumben a Alemania, como Estado parte en dichos Convenios, en su suministro de armas a Israel».

Este párrafo es de gran importancia, en la medida en que el juez internacional le contesta de forma negativa a la solicitud de Alemania a la CIJ de ordenar el archivo de la demanda de Nicaragua por carecer de bases legales. Ello significa que la demanda de Nicaragua contra Alemania por complicidad por genocidio en Gaza se mantiene como tal, y que durará el tiempo que se tome la CIJ en resolverla sobre el fondo (varios años, cuatro como mínimo, y más si Alemania interpone incidentes procesales).

El párrafo 23 anterior y el 24 citado constituyen además una seria advertencia a Alemania en caso de apoyar, de una u otra forma a Israel en su insensato accionar en Gaza: la claridad con la que la CIJ se expresó sobre los alcances del artículo 1 de la Convención contra el Genocidio de 1948 limitan sustancialmente a Alemania en sus relación bilateral con Israel. Más generalmente, constituyen ambas disposiciones una advertencia a los 153 Estados Partes a la Convención contra el Genocidio, en particular para los que continúan apoyando a Israel (véase listado oficial de Estados Partes).

Un jurista alemán no ha dudado en señalar que la ordenanza de la CIJ constituye una advertencia a Alemania pasada desapercibida en los artículos de prensa que han circulado desde que fue dictaminada en La Haya:

«By expressly emphasising that, ‘at present’, circumstances did not require the indication of provisional measures, the Court made it clear that it could indicate such measures in the future. The Court put Germany on notice that it would accede to new request by Nicaragua if it resumed the export of war weapons and other military equipment to Israel that could be used to commit or to facilitate serious violations of the Genocide or Geneva Conventions. That the indication of provisional measures remains a real possibility is also shown by the fact that in the operative clause of the Order the Court did not ‘dismiss’ or ‘reject’ Nicaragua’s request for provisional measures outright, as asked for by Germany, but that it used the softer language of finding that ‘the circumstances, as they now present themselves to the Court, are not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures.’ As the decision not to indicate provisional measures was not based on legal but on factual grounds, that decision can change whenever the facts do«(Nota 4).

Traducción:

«Al subrayar expresamente que, ‘por el momento’, las circunstancias no exigían la indicación de medidas provisionales, el Tribunal dejó claro que podría indicar tales medidas en el futuro. El Tribunal advirtió a Alemania de que accedería a una nueva solicitud de Nicaragua si reanudaba la exportación de armas de guerra y otro material militar a Israel que pudiera utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del Genocidio o de los Convenios de Ginebra. Que la indicación de medidas provisionales sigue siendo una posibilidad real también lo demuestra el hecho de que en la cláusula dispositiva del auto la Corte no «desestimó» o «rechazó» de plano la solicitud de medidas provisionales de Nicaragua, como pedía Alemania, sino que utilizó un lenguaje más suave al considerar que «las circunstancias, tal como se presentan ahora a la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su facultad en virtud del artículo 41 del Estatuto de indicar medidas provisionales». Dado que la decisión de no indicar medidas provisionales no se basó en motivos jurídicos sino fácticos, dicha decisión puede cambiar siempre que lo hagan los hechos»(Nota 4).

En una declaración a esta ordenanza del juez de la CIJ oriundo de Sudáfrica (véase texto), el jurista señala la importancia de esta ordenanza para quienes aún ponen en tela de duda la base legal de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza, al precisar lo siguiente:

«13. While the Court has not issued any provisional measures at this stage, the current Order makes plain that it expects Germany, and other States supplying weapons to Israel, to exercise due diligence and ensure that weapons transferred to Israel are not used in the commission of acts of genocide or breaches of international humanitarian law. For me this is not a hollow statement but a statement with real legal significance. In particular, in the consideration of the responsibility of Germany, or any other State, for breaches of either the Genocide Convention or international humanitarian law, including responsibility for not taking appropriate measures in the face of a risk of such breaches, the effect of this Order would be to remove any plausible deniability of knowledge of the risk«.

Traducción

«13. Aunque el Tribunal no ha dictado ninguna medida provisional en esta fase, la Orden actual deja claro que espera que Alemania, y otros Estados que suministran armas a Israel, actúen con la diligencia debida y garanticen que las armas transferidas a Israel no se utilicen en la comisión de actos de genocidio o infracciones del derecho internacional humanitario. Para mí no se trata de una declaración hueca, sino de una declaración con un significado jurídico real. En particular, en la consideración de la responsabilidad de Alemania, o de cualquier otro Estado, por violaciones de la Convención sobre el Genocidio o del derecho internacional humanitario, incluida la responsabilidad por no tomar las medidas apropiadas ante el riesgo de tales violaciones, el efecto de esta Orden sería eliminar cualquier negación plausible del conocimiento del riesgo».

Ante la solicitud de Nicaragua de ordenar urgentemente medidas provisionales a Alemania, la CIJ considera que, en las circunstancias actuales, esta solicitud no es de recibo: para llegar a esta conclusión, se refiere a sus dos decisiones anteriores sobre el drama indecible que se vive en Gaza de carácter urgente, ordenadas a Israel en dos ocasiones en lo que va del 2024 y a las afirmaciones hechas por Alemania ante los jueces de la CIJ. Se lee que para los jueces de la CIJ:

«18. La Cour note de surcroît, ainsi que l’Allemagne l’a indiqué, que la valeur des équipements pour lesquels des autorisations ont été accordées a nettement diminué depuis novembre 2023, passant d’environ 200 millions d’euros en octobre 2023 à environ 24 millions d’euros en novembre 2023, et finalement à environ 1 million d’euros en mars 2024. La Cour note également que, selon l’Allemagne, seules quatre autorisations pour « armes de guerre » ont été accordées depuis le 7 octobre 2023 : deux concernaient des munitions à fin d’entraînement, une des charges propulsives à des fins d’essai, et une l’exportation de 3 000 armes antichars portables. Elle note en outre qu’Israël avait aussi pris contact avec le Gouvernement allemand en 2023 au sujet de munitions pour blindés et qu’aucune décision n’a jusqu’ici été prise par la défenderesse. De plus, selon l’Allemagne, la procédure d’autorisation pour l’exportation d’un sous-marin à Israël est pendante, étant donné qu’une seule des deux autorisations requises a, pour l’instant, été délivrée. Enfin, la Cour prend note de la déclaration de l’Allemagne indiquant que 98 % des autorisations délivrées depuis le 7 octobre 2023 relevaient de la catégorie des « autres matériels militaires » et non de celle des « armes de guerre » .

Traducción:

«18. El Tribunal observa además, como ha indicado Alemania, que el valor de los equipos para los que se han concedido autorizaciones ha disminuido significativamente desde noviembre de 2023, pasando de aproximadamente 200 millones de euros en octubre de 2023 a aproximadamente 24 millones de euros en noviembre de 2023, y finalmente a aproximadamente 1 millón de euros en marzo de 2024. El Tribunal también observó que, según Alemania, desde el 7 de octubre de 2023 sólo se habían concedido cuatro autorizaciones para «armas de guerra»: dos se referían a munición para entrenamiento, una a cargas propulsoras para pruebas y otra a la exportación de 3.000 armas antitanque portátiles. Además, señaló que Israel también se había puesto en contacto con el Gobierno alemán en 2023 en relación con munición blindada y que el demandado aún no había tomado ninguna decisión. Además, según Alemania, el procedimiento de autorización para la exportación de un submarino a Israel está pendiente, ya que hasta ahora sólo se ha expedido una de las dos autorizaciones necesarias. Por último, el Tribunal de Justicia toma nota de la afirmación de Alemania según la cual el 98 % de las autorizaciones concedidas desde el 7 de octubre de 2023 pertenecen a la categoría de «otro material militar» y no a la de «armas de guerra».

../..

18. The Court in addition notes that, as stated by Germany, there has been a significant decrease since November 2023 in the value of material for which the licences were granted, from approximately €200 million in October 2023 to approximately €24 million in November 2023 to approximately €1 million in March 2024. The Court also notes that, since 7 October 2023, according to Germany, only four licences for “war weapons” have been granted: two for training ammunition, one for propellant charges for test purposes, and one concerned the export of 3,000 portable anti-tank weapons. The Court further notes that Israel had also approached the German Government in 2023 for tank ammunition and that no decision by the Respondent has thus far been made regarding this request. In addition, according to Germany, the licensing for export of a submarine to Israel is currently pending, as only one of the two licences required for this export has so far been granted. Finally, the Court takes note of Germany’s statement that 98 per cent of the licences granted since 7 October 2023 concerned “other military equipment” and not “war weapons”«.

Traducción:

18. El Tribunal observa además que, según Alemania, desde noviembre de 2023 se ha producido una disminución significativa del valor del material para el que se concedieron las licencias, pasando de aproximadamente 200 millones de euros en octubre de 2023 a aproximadamente 24 millones de euros en noviembre de 2023 y a aproximadamente 1 millón de euros en marzo de 2024. El Tribunal de Justicia señala asimismo que, desde el 7 de octubre de 2023, según Alemania, sólo se han concedido cuatro licencias para «armas de guerra»: dos para munición de entrenamiento, una para cargas propulsoras con fines de ensayo y una relativa a la exportación de 3.000 armas antitanque portátiles. El Tribunal señala además que Israel también se dirigió al Gobierno alemán en 2023 para solicitar munición para tanques y que hasta la fecha el demandado no ha tomado ninguna decisión en relación con esta solicitud. Además, según Alemania, la licencia para la exportación de un submarino a Israel está actualmente pendiente, ya que hasta la fecha sólo se ha concedido una de las dos licencias necesarias para esta exportación. Por último, el Tribunal toma nota de la declaración de Alemania de que el 98% de las licencias concedidas desde el 7 de octubre de 2023 se referían a «otros equipos militares» y no a «armas de guerra».

La última frase plantea algunas interrogantes. ¿»Otros materiales militares» y no «armas de guerra«? La duda sobre la diferencia entre una categoría y otra puede suscitar dudas, en particular si se considera que desde el 7 de de octubre por la tarde / noche, Israel recurre a drones, imágenes satelitales, rastreo de llamadas, intercepción y escucha de llamadas, reconocimiento facial y herramientas de inteligencia artificial para identificar, localizar y luego proceder a bombardear ciertos puntos en Gaza (Nota 5). Son «materiales militares» cuyo impacto es significativo por el uso que hace de estos y otros muchos el aparato militar de Israel, sin que la diferencia precisa con «armas de guerra» haya sido objeto de discusiones ante los jueces de la CIJ. De igual manera, los componentes electrónicos incorporados a las armas y municiones israelíes constituyen una zona gris/oscura sobre la que hay muy poca claridad. Al respecto, un pregunta hecha por una senadora en Francia desde inicios del mes de marzo del 2024 espera siempre ser contestada sobre los componentes ML4 que Francia exporta a Israel (Nota 6).

En el párrafo 20, luego de referir a su ordenanza del 26 de enero del 2024 (véase texto completo en inglés) y un segunda ordenanza del 29 de marzo (véase texto), el juez de La Haya concluye que:

» 20. Sur la base des informations factuelles et des arguments juridiques présentés par les Parties, la Cour conclut que, à l’heure actuelle, les circonstances ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut».

20. Based on the factual information and legal arguments presented by the Parties, the Court concludes that, at present, the circumstances are not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the Statute to indicate provisional measures«.

Traducción:

» 20. Sobre la base de la información fáctica y los argumentos jurídicos presentados por las Partes, la Corte concluye que, en el momento actual, las circunstancias no son tales como para requerir el ejercicio de su facultad de indicar medidas provisionales en virtud del artículo 41 del Estatuto».

La expresión «, à l’heure actuelle,.. /.. , at present,» usada por la CIJ en el párrafo 20 debe ser entendido como una advertencia de que otra solicitud de medidas provisionales por parte de Nicaragua podría eventualmente ser de recibo de cambiarse el marco factual, tal y como lo explica el jurista alemán precitado.

Cabe recordar que en su solicitud presentada el 1ero de marzo del 2024, Nicaragua pedía también a la CIJ ordenarle a Alemania reconducir su contribución a la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (más conocida como UNRWA), suspendida el 27 de enero del 2024 a raiz de acusaciones lanzadas por Israel contra una docena de funcionarios de la UNRWA: el pasado 24 de abril, Alemania reinició formalmente el apoyo económico a la UNRWA (véase nota de The Guardian de la misma fecha), luego de publicarse una investigación interna a Naciones Unidas (véase informe) en el que se lee (p. 22):

«The Israeli Ministry of Foreign Affairs informed that until March 2024, they had received staff lists without identification (ID) numbers. On the basis of the March 2024 list, which contained staff ID numbers, Israel made public claims that a significant number of UNRWA employees are members of terrorist organizations. However, Israel has yet to provide supporting evidence of this«.

Traducción:

«El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí informó de que hasta marzo de 2024 habían recibido listas de personal sin números de identificación (ID). Sobre la base de la lista de marzo de 2024, que contenía los números de identificación del personal, Israel hizo afirmaciones públicas de que un número significativo de empleados del OOPS son miembros de organizaciones terroristas. Sin embargo, Israel aún no ha aportado pruebas que lo demuestren».

No está de más señalar que las acusaciones de Israel contra una docena de funcionarios de la UNRWA a partir de «informes de inteligencia» fueron lanzadas unas pocas horas antes de la lectura en La Haya de la primera ordenanza de la CIJ, el 26 de enero del 2024 en el caso que opone Sudáfrica a Israel. ¿Simple coïncidencia en el calendario o bien … simple operación de comunicación tendiente a desviar la atención mediática internacional por parte del aparato estatal israelí?

Volante de actividades públicas – webinar – con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestina, prevista una el 2 de mayo del 2024 y otra el 7 de mayo (en español en el caso de esta última)

A modo de conclusión

En lo que va del año 2024, es la cuarta vez que la CIJ es llamada a dictaminar una decisión sobre el drama indecible que se vive por pare de la población civil en Gaza: véase al respecto, en la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel, la ordenanza del 29 de abril, la ordenanza del 26 de enero y entre ambas ordenanzas, el comunicado del 16 de febrero respondiendo en forma negativa a Sudáfrica.

Como ya viene siendo tradicional en el juez internacional de La Haya, el sutil equilibrio que permea todas sus decisiones se vuelve a verificar con esta ordenanza del 30 de abril del 2024: ninguno de los dos Estados obtuvo todo lo que solicitaba.

Rechazada la solicitud urgente de medidas provisionales de Nicaragua, y rechazada la solicitud expresa de Alemania de archivar el caso, la demanda inicial de Nicaragua sigue perfectamente viva. Muy probablemente el rechazo a la petición de Alemania no fue referido en los grandes medios de prensa internacionales (o bien a penas mencionado), de manera a enfatizar únicamente la negativa de la CIJ de responder positivamente a la solicitud de Nicaragua y a hacer creer que la demanda de Nicaragua por complicidad de genocidio en Gaza pasó a la historia. Nada más alejado de la realidad: esta forma de «informar» a la opinión pública ya no debe sorprender mayormente, dada la forma tan peculiar que se tiene de «informar» en algunas salas de redacción sobre lo que atañe a Israel y a la situación en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.

Ahora bien, leída esta ordenanza en La Haya este 30 de abril, se procederá, en los próximos días, a fijar por parte del Presidente de la CIJ, el cronograma para la presentación de los alegatos escritos de Nicaragua y de Alemania, para luego proceder a fijar audiencias públicas y escuchar los argumentos orales (esta vez con dos rondas de alegatos y no una sola).

En el caso de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel, la CIJ fijó dichos plazos en su ordenanza del 5 de abril (véase texto en francés y en inglés) (Nota 7). Adicionalmente, es preciso señalar que, en el marco de esta demanda de Sudáfrica contra Israel, Nicaragua ha solicitado intervenir como Estado tercero (véase texto de su solicitud de intervención en francés y en inglés), así como más recientemente Colombia (véase texto).

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto : nboeglin@gmail.com.

Notas

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «El veto de Estados Unidos a la admisión de Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas: algunas reflexiones«, edición del 18 de abril del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes con relación al anuncio por parte de Bolivia de romper sus relaciones diplomáticas con Israel y al llamado a consultas de embajadores por parte de Chile, de Colombia y de Honduras», edición del 31 de octubre del 2023. Texto disponible aquí.

Nota 3: La solicitud de medidas provisionales de Ucrania fue depositada el 27 de febrero del 2022. Las audiencias tuvieron lugar el 7 de marzo y la ordenanza de la CIJ se leyó el 16 de marzo del 2022 (véase texto): 18 días en total separan la solicitud inicial y la respuesta de la CIJ. En cambio, la «urgencia más larga en ser declarada como tal» en la historia de la CIJ recae en la solicitud de Costa Rica de medidas urgentes provisionales contra Nicaragua presentada el 18 de noviembre del 2010 (véase texto). Las audiencias se celebraron en La Haya del 11 al 14 de enero del 2011 y la ordenanza fue leída por la CIJ el 8 de marzo del 2011 (véase texto).

Nota 4: Véase TALMON S., «Why the Provisional Measures Order in Nicaragua v. Germany severely limits Germany’s ability to transfer arms to Israel«, Verfassunblog, edición del 2 de mayo del 2024. Texto disponible aquí.

Nota 5: El pasado 3 de abril de 2024, un artículo publicado en Israel sobre «Lavender«, un programa de inteligencia artificial utilizado por el ejército israelí desde el 7 de octubre para llevar a cabo los llamados ataques supuestamente «selectivos» contra Gaza, alertó a la opinión israelí (e internacional) sobre la deriva insensata del alto mando militar israelí. La ONG gala AURDIP tuvo la generosa idea de proceder a una traducción inmediata del inglés al francés (véase enlace al mismo artículo traducido al francés con fecha del 4 de abril), mientras el mundo germano (e hispanoparlante) encuentra la manera de dar a conocer el contenido de este reportaje israelí en alemán (y en castellano). Una entrevista al responsable de esta investigación realizada por Democracy Now está disponible (en inglés) en este enlace desde el 5 de abril. El pasado15 de abril del 2024, un comunicado colectivo de varios expertos de Naciones Unidas en derechos humanos, denunció el uso de programas como «Lavander» por parte del ejército de Israel en Gaza (véase comunicado).

Nota 6: En el caso de Francia, una pregunta muy precisa hecha desde el 7 de marzo del 2024 al Ministerio de Defensa galo por parte de una senadora con relación al uso dado a componentes militares de tipo «ML4» exportados hacia Israel (véase pregunta), espera una contestación. Al 30 de abril, aún no ha sido respondida. Una pregunta anterior más general hecha en noviembre del 2023 fue contestada en febrero del 2024. En la respuesta se concluía (véase enlace) que: «La France a rappelé le droit d’Israël à se défendre, qui doit s’exercer dans le respect du droit international humanitaire. Le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire par le pays destinataire, de même que les conséquences pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales, sont pleinement pris en compte dans le cadre de l’examen des exportations de matériel de guerre par la CIEEMG. Cette stricte grille d’analyse n’a pas conduit à suspendre intégralement le flux d’exportations de matériels de guerre depuis le 7 octobre 2023«.

Nota 7: Se lee en esta ordenanza que Israel, al parecer urgido, consideró que seis meses eran suficientes para elaborar los escritos, mientras que Sudáfrica alegó que se requería de 12 meses para hacerlo. La CIJ fijó finalmente el plazo a 9 meses, contados a partir del 26 de enero del 2024. Se observará si la misma prisa por reducir los tiempos se evidencia por parte de Alemania o no en las próximas semanas.