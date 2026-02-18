Condenan a 8 exconscriptos por ejecución de camarada en dictadura: Lo hicieron cavar su tumba
por Jean Valencia Chile)
38 mins atrás 2 min lectura
18 de febrero de 2026
Ocho hombres, que actualmente superan los 70 años, fueron condenados a penas de entre 5 y 7 años de presidio, como autores del homicidio de uno de sus camaradas, mientras se desempeñaban como conscriptos del Regimiento Cazadores de Valdivia, entre septiembre y noviembre de 1973.
La víctima, identificada como José Gastón Buchhorsts Fernández, de 18 años en la época de los hechos, fue ejecutado por sus compañeros al ser denunciado como desertor, quedando su cuerpo enterrado en una fosa que él mismo tuvo que cavar en los faldeos del volcán Villarrica.
En fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre y confirmó la sentencia que condenó por homicidio calificado a los exconscriptos Rigoberto Becerra Fica, Ernesto Flores Colimán, Waldo Eugenio Salinas Núñez y René Miguel Sáez Gómez, con declaración que la pena a cumplir se fija en 7 años de presidio efectivo, más accesorias legales.
En tanto, a los acusados H.W.C.R., Hernán Agustín Rodríguez Leyton, Víctor Hugo Hermosilla Reinoso y Luis Edmundo Riveros Soto se les condenó a penas de 5 años de reclusión, cumplimiento efectivo sustituido por la libertad vigilada intensiva por igual lapso, más accesorias legales, como coautores del delito.
En el ámbito civil, el tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización por concepto de daño moral al hermano de la víctima, fijando su monto en 100 millones de pesos
La víctima, tras el golpe de estado, resolvió no regresar a la unidad militar, siendo declarado desertor por lo que fue buscado y encontrado en Villarrica, siendo trasladado al regimiento Cazadores en Valdivia. Desde ahí fue derivado a los faldeos del volcán Villarrica, presumiblemente para buscar armas que habría enterrado en esa zona. Tras ordenarle que cavara fosas, fue ejecutado por sus compañeros y sepultado en el lugar, sin que hasta hoy se sepa del paradero de su cuerpo.
*Fuente: Radio BioBio
Condenan a 8 exconscriptos por ejecución de camarada en dictadura: Lo hicieron cavar su tumba
Artículos Relacionados
Llamamiento a la ONU y a la Cruz Roja Internacional para salvar a Haddi
por Contramutis
5 años atrás 3 min lectura
A 50 años del triunfo de la Revolución en Libertad
por Rafael Luis Gumucio Rivas (Chile)
11 años atrás 10 min lectura
1,500 presos palestinos cumplen 20 días en huelga de hambre, ya murió uno
por Regeneración (México)
9 años atrás 5 min lectura
Se cumplen 52 años del asesinato de Víctor Jara
por Jorge Medina
5 meses atrás 15 min lectura
Caso Bernarda Vera: «CODEPU está convencido que siempre es mejor la Verdad y la Justicia»
por CODEPU (Chile)
5 meses atrás 5 min lectura
Un viaje a los pueblos fumigados
por Fernando 'Pino' Solanas (Argentina)
8 años atrás 1 min lectura
Condenan a 8 exconscriptos por ejecución de camarada en dictadura: Lo hicieron cavar su tumba
por Jean Valencia Chile)
30 mins atrás
18 de febrero de 2026
Ocho hombres, que actualmente superan los 70 años, fueron condenados a penas de entre 5 y 7 años de presidio, como autores del homicidio de uno de sus camaradas, mientras se desempeñaban como conscriptos del Regimiento Cazadores de Valdivia, entre septiembre y noviembre de 1973.
Marco Rubio en Chile: Memoria histórica, soberanía y las sombras del intervencionismo.
por Félix Madariaga Leiva (Chile)
1 hora atrás
18 de febrero de 2026
El próximo 11 de marzo, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, encabezará la delegación oficial que participará en el cambio de mando presidencial en Chile, donde asumirá el nuevo gobierno liderado por José Antonio Kast. La visita no ha pasado desapercibida.
Netanyahu acelera la anexión silenciosa de Cisjordania
por Eva Maldonado (España)
2 días atrás
16 de febrero de 2026
Israel registra por primera vez desde 1967 amplias zonas ocupadas como “propiedad estatal”. El paso, impulsado por la ultraderecha del Gobierno, consolida un cambio estructural en el régimen jurídico del territorio palestino.
Gaza – Miles de palestinos evaporados por Israel con bombas térmicas y termobáricas estadounidenses
por Baptiste Maisonnave
6 días atrás
12 de febrero de 2026
En el momento del impacto, la explosión alcanza una temperatura y una presión tales que el cuerpo humano se evapora, desaparece.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.