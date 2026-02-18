Condenan a 8 exconscriptos por ejecución de camarada en dictadura: Lo hicieron cavar su tumba

Ocho hombres, que actualmente superan los 70 años, fueron condenados a penas de entre 5 y 7 años de presidio, como autores del homicidio de uno de sus camaradas

Ocho hombres, que actualmente superan los 70 años, fueron condenados a penas de entre 5 y 7 años de presidio, como autores del homicidio de uno de sus camaradas , mientras se desempeñaban como conscriptos del Regimiento Cazadores de Valdivia, entre septiembre y noviembre de 1973 .

La víctima, identificada como José Gastón Buchhorsts Fernández, de 18 años en la época de los hechos, fue ejecutado por sus compañeros al ser denunciado como desertor, quedando su cuerpo enterrado en una fosa que él mismo tuvo que cavar en los faldeos del volcán Villarrica.

En fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre y confirmó la sentencia que condenó por homicidio calificado a los exconscriptos Rigoberto Becerra Fica, Ernesto Flores Colimán, Waldo Eugenio Salinas Núñez y René Miguel Sáez Gómez, con declaración que la pena a cumplir se fija en 7 años de presidio efectivo, más accesorias legales.

En tanto, a los acusados H.W.C.R., Hernán Agustín Rodríguez Leyton, Víctor Hugo Hermosilla Reinoso y Luis Edmundo Riveros Soto se les condenó a penas de 5 años de reclusión, cumplimiento efectivo sustituido por la libertad vigilada intensiva por igual lapso, más accesorias legales, como coautores del delito.

En el ámbito civil, el tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización por concepto de daño moral al hermano de la víctima, fijando su monto en 100 millones de pesos

La víctima, tras el golpe de estado, resolvió no regresar a la unidad militar, siendo declarado desertor por lo que fue buscado y encontrado en Villarrica, siendo trasladado al regimiento Cazadores en Valdivia. Desde ahí fue derivado a los faldeos del volcán Villarrica, presumiblemente para buscar armas que habría enterrado en esa zona. Tras ordenarle que cavara fosas, fue ejecutado por sus compañeros y sepultado en el lugar, sin que hasta hoy se sepa del paradero de su cuerpo.

*Fuente: Radio BioBio