Bolivia: «Lo malo de esta pelea egoísta entre Evo y Arce es que están jugando con monstruos»

Eso lo sabremos a fin de año.

¿Y en términos políticos? ¿Le parece que Evo puede volver a ser candidato entendiendo que es una figura tan polarizante?

De todos modos, ya no son las amplias mayorías de años atrás. Si bien Evo tiene una mejor posición temporal como candidato, está claro que ya no tiene el apoyo que tenía hace cinco o diez años atrás.

Entonces, es posible que el MAS se presente dividido…

¿Por qué cree que Evo Morales no confía en otra persona para ejercer el cargo de presidente? ¿Por qué quiere volver a ser presidente?

Habría que preguntarle a él. Yo solo puedo especular un par de ideas, simples especulaciones. Una es que, me parece, que Evo resiente mucho la manera en cómo salimos en 2019, mediante un golpe de Estado, y eso no lo considera justo.

Esas son reflexiones especulativas, porque son cosas que nunca he hablado con él.

Usted se mantiene distanciado de la interna. ¿Por qué?

Mi formación política viene de la acción colectiva. Yo llegué a la vicepresidencia en medio de un conjunto de acciones colectivas que se dieron en mi país. Ese es el momento en el que me siento cómodo.

Es decir, los momentos de diseño del Estado, la economía y la sociedad que emergen de las movilizaciones sociales son los momentos en los que me siento cómodo y eso es lo que nos dio fuerza para hacer lo que se hizo desde el año 2005.

Este momento, es un momento más administrativo, que requiere otra lógica y otras habilidades, donde no me siento competente, me siento inútil. Por eso es que ahora contribuye mediante la reflexión, el análisis, por eso me mantengo al margen.

¿Alguien le reclama tomar una posición más fuerte?

Hay compañeros que reclaman, pero les explico mis motivos. Yo no me siento competente.

La lógica administrativa de transición de las grandes hegemonías que emergen de la acción colectiva, a las hegemonías fragmentadas y divididas que emergen de estos momentos administrativos, requiere otro tipo de conocimientos y de saberes políticos que yo no los poseo.

Admito mi incompetencia para este momento.

Tanto Evo como Arce dicen hablar en nombre de la organización. ¿Qué pasa en las bases militantes ante las peleas en la cúpula?

Hasta hace un año, esas peleas eran una puja de élites políticas -plebeyas, populares, campesinas, pero élites políticas-. La sociedad estaba envuelta en lo suyo, habían votado 55% por Luis Arce y esperaban que él continue con la bonanza de Evo Morales.

Desde hace un año y medio, esto ha comenzado a cambiar. Lo que era una pelea de élites políticas, hoy está penetrando cada vez más en sectores de base, en sindicatos urbanos, en comunidades campesinas, y eso tiene que ver por el avance del deterioro económico.

Cuando no va bien tu salario, comienzas a buscar responsables. Y cuando notas estas peleas de las élites, empiezan a tomar partido por uno u otro bando. Y eso es lo que está pasando ahorita.

Yo creo que el deterioro económico que está atravesando Bolivia está llevando a que las divisiones de la élite comiencen a fraccionar al campo popular. De hecho, creo que, a esta altura, el bloque popular ya se ha dividido.

Hoy tú tienes no solamente una pelea de dos líderes de la élite, sino que también tienes dos grandes fragmentos de lo popular y eso vuelve complicado el escenario.

Para García Linera, la peleas al interior del MAS han divido a sus bases militantes.

Relacionado a los problemas económicos derivados de la escasez de dólares, producto de la caída de los precios del gas, la habilidad de Arce era saber gestionar la económica. ¿Qué pasó?

Mire, en 2009 se tomaron las medidas más importantes del país. Pasamos de ser el Estado más pobre de América Latina a reducir de manera drástica la desigualdad. Pero lo que funciona también se agota.

Había surgido una nueva realidad. Las clases populares, indígenas, ascendentes y aspiracionales, adoptaron nuevas expectativas sobre sus condiciones de vida. Por lo tanto, debíamos afrontar nuevas dificultades.

Para responder a ellas, desde hace cinco años debían implementarse nuevas medidas que lamentablemente no se tomaron.

¿Por qué no?

Luis tiene una mirada conservadora de lo que está pasando, cree que puede mantener la estabilidad económica usufructuando de lo que se había hecho antes. Pero la realidad ha cambiado.

De alguna manera somos prisioneros de nuestros éxitos, porque al tener éxito en tus reformas iniciales cambias la sociedad, pero al cambiar la sociedad modifican las expectativas y al cambiar las expectativas ya no sirve mantener lo de antes.

Estamos en una situación en que el Estado ha perdido protagonismo económico, en el que no puede controlar la tasa de cambio, en el que han caído sus exportaciones, en el que ha bajado un tercio la inversión pública. Y eso empieza a reflejarse en el estado de ánimo de la gente.

Teniendo en cuenta ese escenario, ¿cree que Arce puede ser un buen candidato para el 2025?

No creo. A esta altura va a llegar muy maltrecho. Hoy está ya muy maltratado y para el 2025 va a estar maltrecho. No es un buen candidato, pero parece ser que él quiere seguir siendo candidato.

¿Cree que si a economía le fuera mejor podrían suavizarse las peleas internas?

La interna surgió a los seis meses de gobierno. Ya empezaron los problemas con las candidaturas. Lo que ha hecho la crisis económica es exacerbar el problema, hasta llegar a estos extremos tan polarizantes y personalizados.

García Linera define a la gestión económica de Arce como «conservadora».

¿Esta crisis política a cielo abierto, además de perjudicar al partido, perjudica a Bolivia?

Inevitablemente perjudica a Bolivia, porque se dan en el partido de gobierno. Si fuera un partido opositor, no pasa de ser una pelea de bar. Pero cuando afecta al partido de gobierno tiene efectos institucionales muy potentes como un Ejecutivo muy débil o un Parlamento paralizado.

Por ejemplo, usted tiene ahora un gobierno que no tiene dólares para comprar combustible, pero tiene US$800 millones frenados en el Parlamento. Entonces, la pelea intestina no solo afecta al gobierno sino también al propio curso económico y político del país y al lugar del Bolivia en el mundo.

Vinculado al contexto internacional, una gran cantidad de países respaldaron el repudio de Arce al levantamiento armado. Sin embargo, Javier Milei se refirió a los hechos diciendo que era una «falsa denuncia de golpe de Estado». ¿Qué le parecieron los dichos del presidente argentino?

No me sorprende. Es un hombre enfrentado en una «guerra santa», cuasi religiosa, contra cualquier cosa que tenga que ver con la izquierda, con el progresismo, no le importa la veracidad de sus afirmaciones.

No es un hombre preocupado por la verdad de las cosas sino preocupado por el posicionamiento ideológico frente a un adversario.

Entonces lo que ha hecho Milei es continuar con su «guerra santa» ideológica contra cualquier atisbo de progresismo, aun a costa de maltratar las relaciones bilaterales.

Milei es un cruzado contra contra lo que considera el mal del progresismo y del izquierdismo en el mundo. Entonces sus actos se mueven en esa dirección, como un cruzado, no como un presidente serio o estadista.

Alvaro García Linera, Luis Arce y Evo Morales en 2020 en una de sus últimas apariciones públicas juntos.

En este contexto, ¿cree que es posible la emergencia de un candidato con un discurso «antipolítica», estilo Milei o Bolsonaro, en Bolivia?

Hoy no lo veo posible porque la crisis económica no es grave, pero podría surgir si en los siguientes meses o años la crisis económica no se resuelve y se agrava.

Milei en Argentina es fruto del 150% de inflación. En Bolivia, usted tiene una inflación del 3%, 4%, algo que Luis controla. No hemos llegado a eso.

Pero la crisis económica llevan a diluir las lealtades y derrumbar los horizontes predictivos que, si se agrava, puede surgir un outsider de las características de Milei o Bolsonaro.

El desorden en la política boliviana ya ha espantado a muchos adherentes. Pero si a ese desorden político se sumará la intensificación de la crisis económica, la indiferencia puede traducirse en enojo y búsqueda de alternativas radicalmente diferentes, a la emergencia de estos personajes extraños pero inevitables de la política.

¿Hay solución política a la crisis del MAS?

Más importante que la pelea de las candidaturas, la solución empezaría por asumir los retos vinculados a las necesidades de la gente. Eso es lo primero que hay que hacer.

Pero esa comprensión hoy no existe. Ambos candidatos creen que hoy todo se reduce a quién llega a la presidencia y luego mágicamente se van resolver las cosas, pero no es así.