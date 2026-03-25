50 años del Golpe Militar en Argentina: Adriana Calvo de Laborde en el juicio a las Juntas Militares – Año 1985
por Personas Desaparecidas Buenos Aires (Argentina)
42 mins atrás 1 min lectura
25 de marzo de 2026
Licenciada en Física y docente. Secuestrada en febrero de 1977, momento en que tenía un embarazo de 7 meses de gestación. Fue torturada y parió en un patrullero en el que era trasladada de la Comisaría 5ta de La Plata hacia el “Pozo de Banfield”.
Adriana Calvo fue secuestrada a principios de febrero de 1977 junto con su marido, Miguel Laborde. Fue interrogada bajo torturas en el destacamento de Arana y alojada en la comisaría 5ta. de La Plata, donde presenció el parto de Inés Ortega de Fossati.
Posteriormente, cuando era trasladada al “Pozo de Banfield”, tuvo su parto en el interior del patrullero que la llevaba. Llegaron a Banfield y el médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Jorge A. Bergés, continuó con los tratos crueles y degradantes cuando todavía no había cortado el cordón umbilical de su beba. Las condiciones de detención en el Pozo de Banfield fueron peores que todas las anteriores. Luego de un cautiverio de casi tres meses, fue liberada. Adriana Calvo falleció en diciembre de 2010.
Ni perdón ni olvido. ¡Justicia!
50 años del Golpe Militar en Argentina: Adriana Calvo de Laborde en el juicio a las Juntas Militares - Año 1985
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