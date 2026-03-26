Manuel García hará dos conciertos en la Gran Sala Sinfónica Nacional
por piensaChile
5 horas atrás 2 min lectura
26 de marzo de 2026
Tras 70 presentaciones a lo largo de todo Chile y en otros 13 países celebrando los 20 años de “Pánico”, el destacado trovador ariqueño anuncia dos conciertos en formato sinfónico que pondrán punto final a la gira dedicada a su emblemático disco debut. Las entradas están disponibles desde las 12.00 hrs de este domingo 1 de marzo en Ticketplus.
Manuel García continúa con su agenda nacional con los últimos conciertos de su espectáculo “Pánico” que desde abril estará en Talca (Teatro Regional del Maule), Frutillar (Teatro del Lago), Concepción (Teatro Universidad de Concepción), Rancagua (Teatro Lucho Gatica), Viña del Mar (Teatro Municipal) y Antofagasta (Teatro Municipal) en el último tramo de su exitosa gira. Incluyendo un concierto íntimo en el Teatro Camilo Henríquez este 1 de abril.
Y el cierre especial de la gira será los días jueves 3 y sábado 5 de septiembre en la recientemente estrenada Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile convirtiendo a Manuel García en el primer músico popular en confirmar un concierto en la mencionada sala. La venta de entradas comienza este domingo 1º de marzo a las 12:00 horas a través de la plataforma Ticketplus.
El concierto incluye la interpretación íntegra de las 13 canciones del disco “Pánico” (2005), catalogado en distintas listas como uno de los álbumes chilenos más importantes del siglo XXI, acompañado por la participación de diversos músicos invitados. Trabajo que destaca himnos como “La danza de las libélulas”, “Hablar de ti”, “El viejo comunista” y “Tanto creo en tí” como clásicos de su repertorio.
Al espectáculo solista que ha recorrido el último año, y al que se suma una banda para su presentación en Lollapalooza, se incorpora un ensamble de músicos sinfónicos que interpretará junto a Manuel parte de su repertorio como características únicas de estos dos conciertos de cierre que dará forma a una puesta en escena especialmente diseñada para la ocasión, como un gran hito final de gira.
CONCIERTOS “PÁNICO” 2026:
01 Abril – Teatro Camilo Henríquez, Santiago
24 Abril – Teatro Regional del Maule, Talca
25 Abril – Teatro del Lago, Frutillar
26 Abril – Teatro Universidad de Concepción
16 Mayo – Teatro Regional Lucho Gatica, Rancagua
20 Mayo – Teatro Municipal, Viña del Mar
06 Junio – Teatro Municipal, Antofagasta
03 y 05 Septiembre – Gran Sala Sinfónica Nacional, Santiago
Enviado a piensaChile por Prensa <carrenoprensa@gmail.com>
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