¿Un Nobel para invadir un país?
por La Base (España)
4 horas atrás 1 min lectura
14 de octubre de 2025
En el programa de hoy, 13/10/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan la figura de María Corina Machado y la situación en Venezuela en un contexto de creciente amenaza militar de EEUU. Con la participación del periodista Bruno Sgarzini.
Artículos Relacionados
Chile: Reveladoras actitudes concertacionistas sobre Venezuela
por Felipe Portales (Chile)
11 años atrás 7 min lectura
Obama visita a la Argentina en sintonía con el gobierno Macri
por Julio C. Gambina (Argentina)
10 años atrás 7 min lectura
Una delgada línea roja: la OTAN no puede permitirse perder Kabul y Kiev
por Pepe Escobar (Asia)
3 años atrás 8 min lectura
Un nueva moneda internacional anuncia el fin de la hegemonía del dólar
por Pepe Escobar (Asia)
4 años atrás 8 min lectura
Chile: Un sistema político antidemocrático
por Sergio Grez (Chile)
12 años atrás 9 min lectura
Ingeniería genética extrema: introducción a la biología sintética
por Grupo ETC
18 años atrás 3 min lectura
Nobel de la Paz de María Corina Machado: luz verde para intervenir Venezuela
por La Base America Latina
33 segundos atrás
14 de octubre de 2025
En el episodio de hoy, 13/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan sobre premio Nobel de La Paz o de la Guerra otorgado a María Corina. ¿Qué significa esto en el actual escenario de intervención en Venezuela?
El apoyo de Israel a las dictaduras latinoamericanas
por Al Jazeera
14 horas atrás
13 de octubre de 2025
El militarismo israelí ha tenido presencia en todo Latinoamérica, de la mano de Estados Unidos, con armas, entrenamiento militar, software espía, como Pegasus, y hasta efectivos que asesoraron a las dictaduras y gobiernos principalmente de derecha.
Carta de un joven saharaui a la juventud marroquí
por Taleb Alisalem (Sahara Occidental)
2 días atrás
12 de octubre de 2025
He visto a mis hermanos de las zonas ocupadas gritar su libertad mientras la bota de la ocupación les rompía los huesos. Y, aun así, hoy os escribo no con odio, sino con una sinceridad que nace de la verdad, esa verdad que siempre nos caracterizó a los saharauis. Vosotros, también sois víctimas.
12 de octubre, Marcha Familiar por la Resistencia de los Pueblos Oprimidos
por Diversas organizaciones
3 días atrás
11 de octubre de 2025
Convocamos a todas y todos a sumarse, pues es fundamental levantar nuevamente nuestras consignas como pueblos oprimidos y exigir al Estado chileno que escuche y acoja nuestras demandas.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.