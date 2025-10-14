Articulos recientes

14 Oct 2025

¿Un Nobel para invadir un país?

por La Base (España)

4 horas atrás 1 min lectura

14 de octubre de 2025

En el programa de hoy, 13/10/2025, Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Eduardo García analizan la figura de María Corina Machado y la situación en Venezuela en un contexto de creciente amenaza militar de EEUU. Con la participación del periodista Bruno Sgarzini.

Etiquetas #intervencion militar #la base #maria corina machado #premio nobel de la paz #venezuela
Nobel de la Paz de María Corina Machado: luz verde para intervenir Venezuela

El apoyo de Israel a las dictaduras latinoamericanas

