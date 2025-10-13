El apoyo de Israel a las dictaduras latinoamericanas
por Al Jazeera
14 horas atrás 1 min lectura
13 de octubre de 2025
El militarismo israelí ha tenido presencia en todo Latinoamérica, de la mano de Estados Unidos, con armas, entrenamiento militar, software espía, como Pegasus, y hasta efectivos que asesoraron a las dictaduras y gobiernos principalmente de derecha. Hablamos con Isabel Rikkers y Germán Romano, dos de los autores del informe El militarismo israelí en América Latina (2018) publicado por el Movimiento BDS, sobre el rol de Israel en el militarismo y la represión en América Latina.
Más sobre el tema:
Libro «El militarismo israelí en América Latina» para bajar gratuitamente en formato PDF:
14 de octubre de 2025
En el episodio de hoy, 13/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan sobre premio Nobel de La Paz o de la Guerra otorgado a María Corina. ¿Qué significa esto en el actual escenario de intervención en Venezuela?
