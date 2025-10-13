Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
14 Oct 2025

Noticias

Análisis, Derechos Humanos, Fascismo, NuestrAmérica, Represión, Sionismo

El apoyo de Israel a las dictaduras latinoamericanas

por Al Jazeera

14 horas atrás 1 min lectura

El apoyo de Israel a las dictaduras latinoamericanas
Compartir:

13 de octubre de 2025

El militarismo israelí ha tenido presencia en todo Latinoamérica, de la mano de Estados Unidos, con armas, entrenamiento militar, software espía, como Pegasus, y hasta efectivos que asesoraron a las dictaduras y gobiernos principalmente de derecha. Hablamos con Isabel Rikkers y Germán Romano, dos de los autores del informe El militarismo israelí en América Latina (2018) publicado por el Movimiento BDS, sobre el rol de Israel en el militarismo y la represión en América Latina.

Más sobre el tema:

Libro «El militarismo israelí en América Latina» para bajar gratuitamente en formato PDF:

 

Compartir:
Etiquetas #asesinatos #dictaduras #israel #latinoamerica #militarismo #sionismo
Análisis, Colonialismo, Geopolítica, Imperialismo

¿Un Nobel para invadir un país?

Colonialismo, Derechos Humanos, Geopolítica, Imperialismo, Resistencia, Sionismo...

¿Qué pasa hoy realmente en Gaza?

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.