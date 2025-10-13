El apoyo de Israel a las dictaduras latinoamericanas

13 de octubre de 2025

El militarismo israelí ha tenido presencia en todo Latinoamérica, de la mano de Estados Unidos, con armas, entrenamiento militar, software espía, como Pegasus, y hasta efectivos que asesoraron a las dictaduras y gobiernos principalmente de derecha. Hablamos con Isabel Rikkers y Germán Romano, dos de los autores del informe El militarismo israelí en América Latina (2018) publicado por el Movimiento BDS, sobre el rol de Israel en el militarismo y la represión en América Latina.

