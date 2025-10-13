¿Qué pasa hoy realmente en Gaza?
por Medios Internacionales
20 horas atrás 2 min lectura
13 de octubre de 2025
Trump: “la guerra acabó, ¿entienden?”; Netanyahu: “la lucha no ha terminado”
lunes 13 de octubre de 2025
El Cairo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó ayer que la guerra “terminó”, mientras se dirigía a Israel y Egipto para celebrar un acuerdo de alto el fuego y de intercambio de rehenes y presos, y no descartó visitar la franja de Gaza. Antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país logró “enormes victorias” contra Hamas en Gaza, pero advirtió: “la lucha no ha terminado”.
*Fuente: La Jornada
Netanyahu dice que Israel logró «enormes victorias», pero que «la lucha no ha terminado»
12 octubre 2025 – 20:28
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este domingo que su país logró «enormes victorias» en la guerra contra Hamás en Gaza, pero advirtió que «la lucha no ha terminado».
«Juntos hemos logrado inmensas victorias, victorias que han sorprendido al mundo entero. Y quiero decirles: en todos los lugares donde combatimos, obtuvimos la victoria, pero al mismo tiempo, debo decirles que la lucha no ha terminado», afirmó el primer ministro en un discurso al país.
Netanyahu habló en vísperas del esperado retorno el lunes de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que calificó como «acontecimiento histórico».
*Fuente: Swissinfo
Netanyahu advierte que «la lucha no ha terminado»
Hace 19 horasH
«Juntos hemos logrado enormes victorias», afirmó el primer ministro de Israel, un día antes del intercambio de secuestrados israelíes por prisioneros palestinos, aunque dijo que quedan «grandes retos» de seguridad.
«Todavía nos quedan por delante grandes retos en materia de seguridad. Algunos de nuestros enemigos están tratando recobrar fuerzas para atacarnos de nuevo», aseveró Netanyahu (imagen de archivo)
*Fuente: DW
