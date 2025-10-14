Articulos recientes

14 Oct 2025

Noticias

Análisis, Colonialismo, Geopolítica, Imperialismo, NuestrAmérica, Pueblos en lucha, Resistencia

Nobel de la Paz de María Corina Machado: luz verde para intervenir Venezuela

por La Base America Latina

1 min atrás 1 min lectura

Nobel de la Paz de María Corina Machado: luz verde para intervenir Venezuela
14 de octubre de 2025

En el episodio de hoy, 13/10/2025, Inna Afinogenova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz hablan sobre premio Nobel de La Paz o de la Guerra otorgado a María Corina. ¿Qué significa esto en el actual escenario de intervención en Venezuela?

Análisis, Colonialismo, Geopolítica, Imperialismo, NuestrAmérica, Pueblos en lucha

Análisis, Colonialismo, Geopolítica, Imperialismo

¿Un Nobel para invadir un país?

