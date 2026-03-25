Gobierno anuncia una fuerte alza en los combustibles

25 de marzo de 2026

Tras la decisión del gobierno de Kast de modificar el MEPCO y permitir un alza histórica en el precio de las bencinas y el diésel, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recorrió distintos medios de comunicación asegurando que la responsabilidad recaía en la guerra en Irán y en la administración anterior.

Pero ¿qué dicen realmente los datos?

En este video, Hassan Akram desmiente una por una las declaraciones de Quiroz, mostrando cifras concretas y evidencia que cuestionan su versión. Además, analiza el contexto económico que recibió el gobierno anterior, demostrando que la situación heredada por Boric fue considerablemente más compleja.

Si quieres entender qué hay detrás del alza histórica de los combustibles y qué dicen realmente los números, este video es para ti.

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