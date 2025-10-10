Articulos recientes

10 Oct 2025

Derechos Humanos, Fascismo, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia

«Y en nosotros nuestros muertos, p’a que naide quede atrás». ¡Nadie ha sido olvidado!

por Gabriel Nuñez (Chile)

«Y en nosotros nuestros muertos, p’a que naide quede atrás». ¡Nadie ha sido olvidado!
10 de octubre de 2025

Por favor, difundir estos actos, estos encuentros de recuerdo y homenaje. Avisar, cuando sea posible, a los familiares de nuestros hermanos caídos, pero nunca olvidados.

«Y así nos reconocemos
Por el lejano mirar
Por la copla que mordemos
Semilla de inmensidad

Y así, seguimos andando
Curtidos de soledad
Y en nosotros nuestros muertos
Pa que nadie quede atrás

Yo tengo tantos hermanos
Que no los puedo contar
Y una hermana muy hermosa
Que se llama ¡libertad!»
[Versos de Atahualpa Yupanqui, «Yo tengo tantos hermanos»]

 

 

 

 

 

 

