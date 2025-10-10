«Y en nosotros nuestros muertos, p’a que naide quede atrás». ¡Nadie ha sido olvidado!

10 de octubre de 2025

Por favor, difundir estos actos, estos encuentros de recuerdo y homenaje. Avisar, cuando sea posible, a los familiares de nuestros hermanos caídos, pero nunca olvidados.

«Y así nos reconocemos

Por el lejano mirar

Por la copla que mordemos

Semilla de inmensidad

Y así, seguimos andando

Curtidos de soledad

Y en nosotros nuestros muertos

Pa que nadie quede atrás

Yo tengo tantos hermanos

Que no los puedo contar

Y una hermana muy hermosa

Que se llama ¡libertad!»

[Versos de Atahualpa Yupanqui, «Yo tengo tantos hermanos»]