En Estocolmo marchan en solidaridad con Cuba, Palestina, Irán, Líbano y Venezuela

18 de abril de 2026

Movimientos sociales, políticos y sindicales de Estocolmo han salido ayer, viernes 17 de abril, a la calle en solidaridad con Cuba, Palestina, Iran, Líbano y Venezuela marchando a través de la ciudad hasta llegar a la Plaza Medborgarplatsen. A través de lienzos, banderas y carteles, cientos de participantes denuncian los bloqueos y agresiones, expresando su solidaridad y exigiendo respeto a la soberanía y autodeterminación de esos pueblos, toda esta actividad tuvo con un fuerte enfoque antiimperialista.

Plaza Medborgarplatsen

Concentración a las 18:00, marcha hacia Slussen

Organizadores: AIA Acción Antiimperialista, Asociación Sueco-Cubana, Partido Comunista, RKU, La Voz del Pueblo, JAA Alianza Judía Antisionista, Grupo de Trabajo Palestino de Estocolmo, Consejo de Paz de Suecia, Red por la No Alianza y la Paz, AES Solidaridad, Amigos de Toufan.

Video, filmación y edición: ALRA (CSN-CFA)

Estocolmo, 17 de abril de 2026

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