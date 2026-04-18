18 de abril de 2026, 12:32

La historia de la industria nuclear cubana podría revivir. Si bien La Habana no ha anunciado la reanudación de la investigación nuclear con fines pacíficos, no hay que olvidar que la Isla de la Libertad, con el apoyo soviético, ya ha desarrollado desde hace tiempo el potencial científico y tecnológico necesario, mientras que su necesidad de independencia energética seguirá creciendo.

El bloqueo energético contra Cuba organizado por Estados Unidos evoca recuerdos del programa nuclear pacífico que la isla puso en marcha a principios de la década de 1970, especialmente con el fin de reducir la dependencia de las importaciones de petróleo y gas.

Los intentos de bloquear las rutas marítimas hacia Cuba, llevados a cabo a instancias de Kennedy durante la crisis de los misiles, ya pusieron de manifiesto de manera contundente los puntos críticos y vulnerables de la Isla de la Libertad. Los dirigentes soviéticos eran conscientes de que Washington podía interrumpir en cualquier momento el suministro de combustibles a Cuba. Preocupado por ello, Moscú decidió garantizar la seguridad energética de su único aliado en las dos Américas mediante la construcción de una moderna central nuclear en la isla.

Este proyecto también tuvo sus raíces en la década de 1960, cuando la Unión Soviética comenzó, en un primer momento, con la formación de un equipo de científicos nucleares cubanos. Entre ellos destacaba especialmente Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, el hijo mayor de Fidel, conocido en la isla con el apodo de Fidelito. Su madre, la primera esposa del Comandante de la Revolución Cubana, provenía de una familia influyente y acomodada. Se había separado de Fidel y, tras la separación, se llevó a su hijo a Miami. Sin embargo, Fidel Jr. regresó con su padre y, más tarde, se trasladó a la lejana URSS para estudiar física nuclear.

Muchos hijos de dictadores latinoamericanos —como Somoza y Duvalier— pasaron a la historia como tiranos de repúblicas bananeras que continuaron las tradiciones de gobierno sangrientas e ignorantes de sus detestables padres.

*Fuente: RT.DE.COM