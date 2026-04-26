Los 22 puntos claves del Manifiesto de Palantir

3. El correo electrónico gratuito no es suficiente. La decadencia de una cultura o civilización, y de hecho de su clase dirigente, solo será perdonada si esa cultura es capaz de proporcionar crecimiento económico y seguridad a la ciudadanía.

4. Se han puesto de manifiesto los límites del poder blando, de la mera retórica grandilocuente. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para imponerse requiere algo más que un llamamiento moral. Requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se basará en el software.

5. La cuestión no es si se fabricarán armas con IA; es quién las fabricará y con qué propósito. Nuestros adversarios no se detendrán a enzarzarse en debates teatrales sobre las ventajas de desarrollar tecnologías con aplicaciones críticas para la seguridad militar y nacional. Seguirán adelante.

6. El servicio nacional debería ser un deber universal. Como sociedad, deberíamos considerar seriamente la posibilidad de alejarnos de un ejército compuesto exclusivamente por voluntarios y solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el coste.

7. Si un marine estadounidense pide un rifle mejor, deberíamos fabricarlo; y lo mismo ocurre con el software. Como país, deberíamos ser capaces de mantener un debate sobre la idoneidad de la acción militar en el extranjero sin vacilar en nuestro compromiso con aquellos a quienes hemos pedido que se pongan en peligro.

8. Los funcionarios públicos no tienen por qué ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que remunerara a sus empleados de la misma forma que el Gobierno federal remunera a los funcionarios públicos tendría dificultades para sobrevivir.

9. Deberíamos mostrar mucha más indulgencia hacia quienes se han sometido a la vida pública. La erradicación de cualquier espacio para el perdón —el abandono de toda tolerancia hacia las complejidades y contradicciones de la psique humana— puede dejarnos con un elenco de personajes al mando de los que acabaremos lamentándonos.

10. La psicologización de la política moderna nos está desviando del camino. Quienes recurren a la arena política para alimentar su alma y su sentido del yo, quienes dependen en exceso de que su vida interior encuentre expresión en personas a las que quizá nunca conozcan, se sentirán decepcionados.

11. Nuestra sociedad se ha vuelto demasiado impaciente por acelerar la desaparición de sus enemigos, y a menudo se regocija ante ella. La derrota de un adversario es un momento para hacer una pausa, no para regocijarse.

12. La era atómica está llegando a su fin. Una era de disuasión, la era atómica, está llegando a su fin, y está a punto de comenzar una nueva era de disuasión basada en la inteligencia artificial.

13. Ningún otro país en la historia del mundo ha promovido los valores progresistas más que este. Estados Unidos está lejos de ser perfecto. Pero es fácil olvidar cuántas más oportunidades existen en este país para quienes no pertenecen a las élites hereditarias que en cualquier otra nación del planeta.

14. El poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada. Demasiados han olvidado, o quizá dan por sentado, que durante casi un siglo ha prevalecido en el mundo una cierta versión de paz sin que se haya producido un conflicto militar entre grandes potencias. Al menos tres generaciones —miles de millones de personas, sus hijos y ahora sus nietos— nunca han conocido una guerra mundial.

15. Hay que revertir la neutralización de Alemania y Japón tras la guerra. El desarme de Alemania fue una corrección excesiva por la que Europa está pagando ahora un alto precio. Un compromiso similar y muy teatral con el pacifismo japonés, si se mantiene, también amenazará con alterar el equilibrio de poder en Asia.

16. Debemos aplaudir a quienes intentan construir allí donde el mercado ha fallado. La cultura casi se burla del interés de Musk por la gran narrativa, como si los multimillonarios debieran limitarse a enriquecerse… Cualquier curiosidad o interés genuino por el valor de lo que ha creado se descarta esencialmente, o tal vez se esconde bajo un desprecio apenas velado.

17. Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra los delitos violentos. Muchos políticos de todo Estados Unidos se han encogido de hombros ante los delitos violentos, abandonando cualquier esfuerzo serio por abordar el problema o asumir cualquier riesgo con sus electores o donantes a la hora de proponer soluciones y experimentos en lo que debería ser un intento desesperado por salvar vidas.

18. La exposición despiadada de la vida privada de las figuras públicas aleja a demasiado talento del servicio público. La esfera pública —y los ataques superficiales y mezquinos contra quienes se atreven a hacer algo más que enriquecerse— se ha vuelto tan implacable que la república se queda con una lista significativa de personas ineficaces y vacías cuya ambición se podría perdonar si hubiera alguna estructura de creencias genuina acechando en su interior.

19. La cautela en la vida pública que, sin darnos cuenta, fomentamos es corrosiva. Quienes no dicen nada malo, a menudo no dicen casi nada.

20. Hay que resistirse a la intolerancia generalizada hacia las creencias religiosas en ciertos círculos. La intolerancia de la élite hacia las creencias religiosas es quizás uno de los signos más reveladores de que su proyecto político constituye un movimiento intelectual menos abierto de lo que muchos de sus miembros afirman.

21. Algunas culturas han producido avances vitales; otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Todas las culturas son ahora iguales. Se prohíben las críticas y los juicios de valor. Sin embargo, este nuevo dogma pasa por alto el hecho de que ciertas culturas y, de hecho, subculturas… han producido maravillas. Otras han resultado mediocres y, lo que es peor, regresivas y dañinas.

22. Debemos resistirnos a la tentación superficial de un pluralismo vacío y sin sentido. Nosotros, en Estados Unidos y, más ampliamente, en Occidente, nos hemos resistido durante el último medio siglo a definir las culturas nacionales en nombre de la inclusividad. Pero ¿inclusión en qué?