Los 22 puntos claves del Manifiesto de Palantir
por Brent D. Griffiths (EE.UU.)
3 horas atrás 9 min lectura
Imagen superior: Peter Thiel, dueño y fundador de Palantir
26 de abril de 2026
El resumen de Palantir del manifiesto del director ejecutivo Alexander Karp está dando mucho que hablar. Lee los 22 puntos clave.
Palantir publicó este fin de semana un resumen de un libro que su director ejecutivo, Alex Karp, coescribió titulado «The Technological Republic».
20 de abril de 2026, 16:37 MESZ
- Palantir fue el centro de atención este fin de semana tras publicar un resumen de 22 puntos del libro de su director ejecutivo, Alex
- El resumen y el libro reflejan las creencias que Karp mantiene desde hace tiempo, incluida la idea de que la tecnología no ha hecho lo suficiente por la seguridad de EE. UU.
- Uno de los puntos sugiere que EE. UU. debería restablecer el servicio militar obligatorio.
- ¿Cuáles son las opiniones de Karp sobre la IA y el empleo?
- ¿Cuáles son las críticas a Silicon Valley?
- ¿Cómo ve Karp la política exterior de EE. UU.?
- ¿Cómo podría afectar a la sociedad el servicio militar obligatorio?
- ¿Qué papel debería desempeñar la tecnología en la defensa nacional?
El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, vuelve a ser el centro de atención en Silicon Valley.
Durante el fin de semana, Palantir publicó un resumen de 22 puntos del libro de 320 páginas de Karp, «The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West» (La República Tecnológica: poder duro, creencias blandas y el futuro de Occidente), que el multimillonario director ejecutivo del sector tecnológico coescribió y publicó a principios de 2025.
«Como nos lo preguntan mucho. La República Tecnológica, en resumen», escribió la empresa en X.
Las ideas reflejan las visiones del mundo que Karp mantiene desde hace tiempo, incluida la opinión de que la industria tecnológica no ha apoyado lo suficiente la seguridad nacional de EE. UU. Karp, que tiene un doctorado en teoría social neoclásica por la Universidad Goethe de Alemania, se ha deleitado con su opinión de que la IA devaluará los títulos en humanidades y pondrá mayor énfasis en los oficios tradicionales.
Los puntos del resumen abarcan una amplia gama de temas, desde declaraciones sobre el panorama tecnológico («Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra los delitos violentos») hasta la relación entre el sector tecnológico y el ejército («Si un marine estadounidense pide un rifle mejor, deberíamos fabricarlo; y lo mismo ocurre con el softw »), e incluso la religión («Hay que resistirse a la intolerancia generalizada hacia las creencias religiosas en ciertos círculos»).
Una de las sugerencias más provocadoras de la lista es que Estados Unidos debería reconsiderar el restablecimiento del servicio militar obligatorio. Estados Unidos no ha recurrido al reclutamiento desde la Guerra de Vietnam, como parte de una transición masiva hacia una fuerza totalmente voluntaria.
Los contratos gubernamentales constituyen una gran parte del negocio de Palantir, y el ejército estadounidense ha utilizado el Maven Smart System de Palantir, una plataforma avanzada de selección de objetivos basada en IA, para llevar a cabo la guerra de Irán, según informó The Washington Post.
Shaun Maguire, el socio de Sequoia que acaparó los titulares el pasado mes de julio al calificar al ahora alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de «islamista» en secreto, calificó los puntos clave de Karp de «brillantes».
«A pesar de lo que predican los extremistas en las redes sociales y en los campus de la Ivy League, Palantir representa el centro ideológico con una claridad moral que rara vez se articula», escribió Maguire en X.
Eliot Higgins, fundador del sitio de periodismo de investigación Bellingcat, escribió que el crecimiento continuo de Palantir depende de un mundo que se alinee con las opiniones de Karp.
«Palantir vende software operativo a agencias de defensa, inteligencia, inmigración y policía», escribió Higgins en Blue Sky. «Estos 22 puntos no son una filosofía flotando en el vacío, son la ideología pública de una empresa cuyos ingresos dependen de la política que defiende».
Resumen de 22 puntos de Palantir del libro de Karp:
- Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su auge. La élite de ingenieros de Silicon Valley tiene la obligación de participar en la defensa de la nación.2. Debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones. ¿Es el iPhone nuestro mayor logro creativo, si no el mayor logro de nuestra civilización? El objeto ha cambiado nuestras vidas, pero ahora también puede estar limitando y restringiendo nuestro sentido de lo posible.
3. El correo electrónico gratuito no es suficiente. La decadencia de una cultura o civilización, y de hecho de su clase dirigente, solo será perdonada si esa cultura es capaz de proporcionar crecimiento económico y seguridad a la ciudadanía.
4. Se han puesto de manifiesto los límites del poder blando, de la mera retórica grandilocuente. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para imponerse requiere algo más que un llamamiento moral. Requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se basará en el software.
5. La cuestión no es si se fabricarán armas con IA; es quién las fabricará y con qué propósito. Nuestros adversarios no se detendrán a enzarzarse en debates teatrales sobre las ventajas de desarrollar tecnologías con aplicaciones críticas para la seguridad militar y nacional. Seguirán adelante.
6. El servicio nacional debería ser un deber universal. Como sociedad, deberíamos considerar seriamente la posibilidad de alejarnos de un ejército compuesto exclusivamente por voluntarios y solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el coste.
7. Si un marine estadounidense pide un rifle mejor, deberíamos fabricarlo; y lo mismo ocurre con el software. Como país, deberíamos ser capaces de mantener un debate sobre la idoneidad de la acción militar en el extranjero sin vacilar en nuestro compromiso con aquellos a quienes hemos pedido que se pongan en peligro.
8. Los funcionarios públicos no tienen por qué ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que remunerara a sus empleados de la misma forma que el Gobierno federal remunera a los funcionarios públicos tendría dificultades para sobrevivir.
9. Deberíamos mostrar mucha más indulgencia hacia quienes se han sometido a la vida pública. La erradicación de cualquier espacio para el perdón —el abandono de toda tolerancia hacia las complejidades y contradicciones de la psique humana— puede dejarnos con un elenco de personajes al mando de los que acabaremos lamentándonos.
10. La psicologización de la política moderna nos está desviando del camino. Quienes recurren a la arena política para alimentar su alma y su sentido del yo, quienes dependen en exceso de que su vida interior encuentre expresión en personas a las que quizá nunca conozcan, se sentirán decepcionados.
11. Nuestra sociedad se ha vuelto demasiado impaciente por acelerar la desaparición de sus enemigos, y a menudo se regocija ante ella. La derrota de un adversario es un momento para hacer una pausa, no para regocijarse.
12. La era atómica está llegando a su fin. Una era de disuasión, la era atómica, está llegando a su fin, y está a punto de comenzar una nueva era de disuasión basada en la inteligencia artificial.
13. Ningún otro país en la historia del mundo ha promovido los valores progresistas más que este. Estados Unidos está lejos de ser perfecto. Pero es fácil olvidar cuántas más oportunidades existen en este país para quienes no pertenecen a las élites hereditarias que en cualquier otra nación del planeta.
14. El poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada. Demasiados han olvidado, o quizá dan por sentado, que durante casi un siglo ha prevalecido en el mundo una cierta versión de paz sin que se haya producido un conflicto militar entre grandes potencias. Al menos tres generaciones —miles de millones de personas, sus hijos y ahora sus nietos— nunca han conocido una guerra mundial.
15. Hay que revertir la neutralización de Alemania y Japón tras la guerra. El desarme de Alemania fue una corrección excesiva por la que Europa está pagando ahora un alto precio. Un compromiso similar y muy teatral con el pacifismo japonés, si se mantiene, también amenazará con alterar el equilibrio de poder en Asia.
16. Debemos aplaudir a quienes intentan construir allí donde el mercado ha fallado. La cultura casi se burla del interés de Musk por la gran narrativa, como si los multimillonarios debieran limitarse a enriquecerse… Cualquier curiosidad o interés genuino por el valor de lo que ha creado se descarta esencialmente, o tal vez se esconde bajo un desprecio apenas velado.
17. Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra los delitos violentos. Muchos políticos de todo Estados Unidos se han encogido de hombros ante los delitos violentos, abandonando cualquier esfuerzo serio por abordar el problema o asumir cualquier riesgo con sus electores o donantes a la hora de proponer soluciones y experimentos en lo que debería ser un intento desesperado por salvar vidas.
18. La exposición despiadada de la vida privada de las figuras públicas aleja a demasiado talento del servicio público. La esfera pública —y los ataques superficiales y mezquinos contra quienes se atreven a hacer algo más que enriquecerse— se ha vuelto tan implacable que la república se queda con una lista significativa de personas ineficaces y vacías cuya ambición se podría perdonar si hubiera alguna estructura de creencias genuina acechando en su interior.
19. La cautela en la vida pública que, sin darnos cuenta, fomentamos es corrosiva. Quienes no dicen nada malo, a menudo no dicen casi nada.
20. Hay que resistirse a la intolerancia generalizada hacia las creencias religiosas en ciertos círculos. La intolerancia de la élite hacia las creencias religiosas es quizás uno de los signos más reveladores de que su proyecto político constituye un movimiento intelectual menos abierto de lo que muchos de sus miembros afirman.
21. Algunas culturas han producido avances vitales; otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Todas las culturas son ahora iguales. Se prohíben las críticas y los juicios de valor. Sin embargo, este nuevo dogma pasa por alto el hecho de que ciertas culturas y, de hecho, subculturas… han producido maravillas. Otras han resultado mediocres y, lo que es peor, regresivas y dañinas.
22. Debemos resistirnos a la tentación superficial de un pluralismo vacío y sin sentido. Nosotros, en Estados Unidos y, más ampliamente, en Occidente, nos hemos resistido durante el último medio siglo a definir las culturas nacionales en nombre de la inclusividad. Pero ¿inclusión en qué?
*Fuente: Business Insider
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