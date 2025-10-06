Carta de madre palestina al presidente Petro: «Perdí a mis cuatro hijos en el genocidio israelí contra mi pueblo».
por Alaa Al Qatrawi (Gaza, Palestina)
2 horas atrás 3 min lectura
Imagen superior: Alaa el-Qatrawi poetisa y escritora palestina residente en Gaza. Doctora en Literatura Árabe.
Bogotá, 3 de octubre de 2025
Para ser sincera, nos hemos acostumbrado tanto a soportar las más amargas agonías y decepciones tras vivir bajo este genocidio durante más de 700 días, que he perdido toda esperanza de escuchar una sola palabra que calme mi larga y ardiente ira ante este mundo sordo.
El silencio es especialmente ensordecedor cuando proviene de aquellos que supuestamente comparten mi lengua y mi etnia. Su cobardía y sus discursos vacíos han sido cómplices de nuestra masacre a gran escala.
Y entonces, llegó tu voz.
Me alcanzó como un rayo de sol que no se deja vencer por la oscuridad.
Como una mañana que fuerza la apertura de mis ventanas cerradas y chirriantes. Una claridad que derrota las casillas negras de un tablero de ajedrez de un solo golpe.
¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿De cómo lograste decir todo lo que dijiste?
Tus palabras fueron mucho más que simples palabras. ¿Por qué?
Porque desde que comenzó el genocidio, los gobernantes árabes no han sido capaces de pronunciar ni una mínima parte de lo que tú dijiste.
Porque las palabras verdaderas requieren hombres verdaderos —y tú eres un hombre verdadero.
A ti te corresponde hablar, y a nosotros nos corresponde alegrarnos por ti y creerte.
Porque sentí, al fin, que hay alguien que realmente cree en la humanidad del pueblo de Gaza y en la necesidad de terminar esta guerra, lejos de discursos cómplices que siempre culpan a la víctima, glorifican al verdugo y le buscan mil excusas.
Tus palabras no son simples palabras, mi hermano, akhi, brother —permíteme llamarte hermano. Te lo digo sintiendo el peso de la palabra como el Profeta Yusuf (José), la paz sea con él, se lo dijo a su hermano Benjamín cuando percibió su miedo:
«Soy tu hermano, así que no temas, no sufras, ten paz; porque estoy contigo».
Después de tu discurso de hoy en las Naciones Unidas, por primera vez pude saborear y sentir el significado del potencial de la hermandad humana universal.
Como mujer de Gaza, temía abandonar esta tierra —devastada y corrompida por la humanidad a través de la sangre y el caos— sin escuchar a un líder pronunciar una palabra de verdad ante los Estados Unidos, una potencia que apoya diariamente la opresión de mi pueblo. Hemos pagado un precio altísimo por este apoyo incondicional al mal, ya sea con sangre, hambre, desplazamiento forzoso, opresión y exterminio constante.
Así que, querido Gustavo, tus palabras no son simples palabras; son testimonios para la historia.
¿Debería lamentar que Dios haya reemplazado a los líderes árabes por ti para pronunciar la palabra de la verdad? ¿O debería alegrarme porque nos ha bendecido con un sustituto tan noble, señor Gustavo, y darle gracias a Dios por ello?
Habla, Gustavo, porque los líderes árabes tienen miedo de hablar.
Habla, Gustavo, porque tenemos sed de una retórica que nos recuerde que aún queda un pequeño lugar en este mundo para la verdad.
Habla, Gustavo, porque, por Dios, tú te has erigido como una prueba contra los silenciosos, los traidores, los cobardes y los cómplices de nuestro genocidio.
Habla, Gustavo, porque eres un hermano para cada alma oprimida en Gaza.
Viniste en nuestra ayuda cuando la ayuda era escasa, cuando tanto los cercanos como los lejanos nos abandonaron.
Habla, hermano mío.
En Gaza te queremos, nuestro hermano.
*Fuente: Presidencia de Colombia
Alaa el-Qatrawi con 3 de sus hijos:
Artículos Relacionados
El lapidario informe sobre la concentración mediática en Chile que el CNTV mantiene en reserva
por Antonia Orellana (Chile)
9 años atrás 8 min lectura
Radio Beethoven, el silencio de la música
por Edmundo Moure (Chile)
6 años atrás 7 min lectura
«Todo es calumnia. ¿Está claro?»: Papa defiende a obispo chileno acusado de encubrir abusos
por Actualidad RT
8 años atrás 1 min lectura
«El canto no bastará. Unámonos como hermanos»
por La Calle
5 años atrás 1 min lectura
A 3 años de su asesinato: Justicia y verdad para Macarena Valdes
por Colectivo de Memorias y Rebeldías Feministas (Chile)
6 años atrás 1 min lectura
Carta de madre palestina al presidente Petro: «Perdí a mis cuatro hijos en el genocidio israelí contra mi pueblo».
por Alaa Al Qatrawi (Gaza, Palestina)
2 horas atrás
06 de octubre de 2025
¿Debería lamentar que Dios haya reemplazado a los líderes árabes por ti para pronunciar la palabra de la verdad? ¿O debería alegrarme porque nos ha bendecido con un sustituto tan noble, señor Gustavo, y darle gracias a Dios por ello?
Al descalificar a Cuba como «no democrática»… Jeannette Jara reproduce un discurso subordinado a los intereses de Washington.
por ONG de Desarrollo ELAM (Chile)
6 horas atrás
06 de octubre de 2025
“Yo seré el primero en criticar a Cuba, cuando Cuba pueda hacer lo que sueña, porque hoy tiene tan pocas posibilidades de movimiento como un pie dentro de un zapato.” (Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura)
Carta de madre palestina al presidente Petro: «Perdí a mis cuatro hijos en el genocidio israelí contra mi pueblo».
por Alaa Al Qatrawi (Gaza, Palestina)
2 horas atrás
06 de octubre de 2025
¿Debería lamentar que Dios haya reemplazado a los líderes árabes por ti para pronunciar la palabra de la verdad? ¿O debería alegrarme porque nos ha bendecido con un sustituto tan noble, señor Gustavo, y darle gracias a Dios por ello?
«Programa Originarias» celebra 9. Aniversario con la primera Gran Feria en Santiago
por Alberto Cárcamo (Chile)
9 horas atrás
06 de octubre de 2025
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y potenciar oficios y emprendimientos de las mujeres indígenas participantes del Programa Originarias de ONU Mujeres apoyado por Teck, se llevará a cabo la primera edición Feria Originarias en Santiago, entre el 10 y 12 de octubre en el centro comercial CasaCostanera.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.