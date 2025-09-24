Presidente Petro: «Trump es cómplice del genocidio en Gaza»

24 de septiembre de 2025

Hoy me despedí de la Asamblea General de las Naciones Unidas como Jefe de Estado. No fue un discurso más: fueron palabras nacidas de la certeza de que la humanidad enfrenta su mayor encrucijada. Hablé de la vida, de la paz y de la necesidad de unirnos para salvar este planeta y darle a nuestros hijos un futuro.