24 Sep 2025

Noticias

Capitalismo, Clasismo, Colonialismo, Imperialismo

Presidente Petro: «Trump es cómplice del genocidio en Gaza»

por Presidente Gustavo Petro Urrego (Colombia)

1 hora atrás 1 min lectura

Presidente Petro: «Trump es cómplice del genocidio en Gaza»
24 de septiembre de 2025

Hoy me despedí de la Asamblea General de las Naciones Unidas como Jefe de Estado. No fue un discurso más: fueron palabras nacidas de la certeza de que la humanidad enfrenta su mayor encrucijada. Hablé de la vida, de la paz y de la necesidad de unirnos para salvar este planeta y darle a nuestros hijos un futuro.

Etiquetas #gaza #naciones unidas septiembre de 2025 #no a la guerra #presidente gustavo petro
Cultura, Educación, Historia - Memoria, Politica, Sindical

Empampando la vida: La historia de Claudina Morales

Fascismo, Palestina, Represión, Sionismo

Experto judío en Holocausto: "Los israelíes están hoy más preocupados por perder Eurovisión que por el Genocidio de Gaza"

