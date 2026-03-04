Articulos recientes

04 Mar 2026

Noticias

Colonialismo, Denuncia, Derechos Humanos, Imperialismo, No a la guerra

Fidel Castro lo advirtió: Existe un riesgo de guerra nuclear en una agresión de EE.UU. e Israel contra Irán

por Fidel Castro Ruz (Cuba)

6 mins atrás 1 min lectura

04 de marzo de 2026

El líder de la Revolución cubana, Comandante Fidel Castro, advirtió en 2010 que un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán podría desencadenar un conflicto nuclear global, instando a los pueblos a exigir su derecho a vivir.

Etiquetas #advertencia #comandante fidel castro ruz #ee.uu. #guerra nuclear #iran #israel #no a la guerra
Análisis, EE.UU., Geopolítica, Imperialismo

Scott Ritter: Irán va a ganar. ¡Demuéstrame que me equivoco!

