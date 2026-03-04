Fidel Castro lo advirtió: Existe un riesgo de guerra nuclear en una agresión de EE.UU. e Israel contra Irán
por Fidel Castro Ruz (Cuba)
6 mins atrás 1 min lectura
04 de marzo de 2026
El líder de la Revolución cubana, Comandante Fidel Castro, advirtió en 2010 que un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán podría desencadenar un conflicto nuclear global, instando a los pueblos a exigir su derecho a vivir.
Fidel Castro lo advirtió: Existe un riesgo de guerra nuclear en una agresión de EE.UU. e Israel contra Irán
