Scott Ritter: Irán va a ganar. ¡Demuéstrame que me equivoco!
por IndiaGlobalLeft
2 horas atrás 1 min lectura
03 de marzo de 2026
Ritter califica este conflicto como una repetición de la “guerra de 12 días”, pero advierte que ahora se ha convertido en una lucha existencial. Afirma que Irán parece estar en posición de resistir más que Estados Unidos y que Washington corre el riesgo de ser expulsado de Oriente Medio.
En esta conversación explosiva, abordamos:
¿Es esta guerra un error estratégico de Estados Unidos?
¿Un fallo de inteligencia o un malentendido sobre la estructura política de Irán?
La fuerza militar de Irán y su reserva de municiones
¿Cuál es la estrategia de salida de Estados Unidos —si es que existe alguna—?
¿La frase “todas las opciones están sobre la mesa” indica debilidad?
¿Podría el aumento de bajas cambiar las decisiones dentro de la élite gobernante estadounidense?
El papel de Rusia —y si Moscú busca estabilidad o influencia—
¿Aceptarían los Estados árabes una mediación rusa?
Por qué el cambio de régimen podría ser un arma de doble filo
¿Podrían países como Baréin enfrentarse a la desestabilización?
A medida que el conflicto se intensifica, esta entrevista analiza los intereses geopolíticos, las realidades militares y la posibilidad de una transformación regional a largo plazo.
