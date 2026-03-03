Rechazaron el refugio, no quisieron ponerse a salvo, mientras su pueblo permanecía expuesto
El exterminio de la Unión Patriótica (UP) en Colombia es reconocido internacionalmente como un genocidio político o un plan de exterminio sistemático que cobró la vida de más de 5,700 militantes y líderes entre 1984 y principios de los años 2000.
La decisión de muchos líderes de este partido de izquierda de no pasar a la clandestinidad, manteniendo su actividad política legal y pública, a pesar de las constantes amenazas y asesinatos de sus compañeros, es un hecho documentado que evidenció su compromiso democrático, pero los convirtió en blanco directo de un plan conjunto entre paramilitares, agentes estatales, narcotraficantes y sectores políticos.
Una mujer colombiana, Julia Buenaventura, sensible e inteligente, mira hacia sus años de infancia y comienza a entender el sacrificio de sus mayores.
Nada, ni nadie está olvidado. Nuestra causa sigue viva y crece, a pesar de todos los crímenes sufridos, porque ellos sacrificaron sus vidas, manteniendo abierto a los sueños de justicia y bienestar de nuestros pueblos.
