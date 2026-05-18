Nota del Traductor.

Publicamos hoy un texto inusual para nuestros lectores: un artículo de Tsargrad, medio conservador y nacionalista ruso, dedicado a la campaña china contra los influencers del lujo.

El interés del texto radica, por un lado, en la presentación de las medidas adoptadas por Pekín contra las cuentas que exhiben marcas, dinero fácil y éxito ostentoso y, por otro, en la mirada rusa sobre China en este contexto. El autor describe una política de control digital destinada a reorientar moralmente la sociedad, sustituyendo el prestigio del consumo por el del saber, el trabajo, la pericia y la utilidad colectiva.

Tsargrad contrapone una China que buscaría movilizar las conciencias a una Rusia que controlaría sobre todo la lealtad política mientras tolera el lujo mundano, las marcas occidentales, las vacaciones en el extranjero y el imaginario usamericano en una parte de sus élites visibles.

La ilustración de cabecera, que es la del artículo original, resume el enfoque: una mujer rusa elegante, inquieta, con dos banderitas en la mano; frente a ella, un astronauta chino ante un cohete. Rusia conserva los símbolos. China parece capturar el futuro. Para un medio ruso, la constatación no es triunfal: aquello que la ciencia ficción soviética asociaba antaño con el porvenir —el espacio, la ciencia, la disciplina colectiva, la sociedad del conocimiento— se proyecta ahora a través de China.

Traducimos este texto por esa razón: da acceso a una inquietud rara vez formulada así. La admiración rusa por China adopta aquí la forma de un espejo. Ese espejo no solo devuelve la imagen de una China disciplinada; devuelve también la de una Rusia que se pregunta por qué el sueño soviético de un futuro racional, técnico y colectivo parece haber cambiado de lengua, de territorio y de bandera. /

China, Operación «Cielo limpio»: el país ha comenzado la movilización. A los hijos de papá y a los blogueros del lujo se les ha dicho: «¡Ya basta!»

¿Puede una foto con un Ferrari carísimo acabar con una carrera? Sí. Ha comenzado una operación especial sin precedentes para corregir una conciencia nacional demasiado fascinada por los signos externos de consumo. A partir de ahora, a los influencers no se les pide el brillo de la joyería, sino saber y utilidad. Y esto se parece mucho a lo que escribían los autores soviéticos de ciencia ficción cuando anunciaban una sociedad razonable del futuro. Ha empezado una batalla de las mentes para decidir en qué se convertirá el hombre de mañana: en consumidor o en creador. Pero, por desgracia, esta batalla no ha comenzado en Rusia.

Los blogueros desaparecen al mediodía

👆NdT. Probable alusión a Las sombras desaparecen al mediodía (Тени исчезают в полдень), título de una novela soviética y de una célebre serie de televisión de los años 70.

En las redes sociales chinas se está produciendo una auténtica epidemia. Algunos emplean una palabra familiar e inquietante para el oído ruso: «purga». Douyin ha eliminado más de 4.700 contenidos y ha bloqueado otras tantas cuentas vinculadas al lujo, Weibo ha borrado más de mil publicaciones y Xiaohongshu ha cerrado cerca de 400 canales. Auténticos gigantes de la opinión han desaparecido de la red. La razón es sencilla: restablecer el orden.

Detrás de esta vasta purga de la blogosfera china hay un programa estatal preciso, plasmado en documentos oficiales. Su núcleo es la decisión del Comité Central del Partido Comunista de China de julio de 2024 sobre la profundización de las reformas, donde la lucha contra el baijinzhuyi —el culto al dinero—, el hedonismo y el individualismo extremo aparece formulada de manera explícita. Esta línea se ve reforzada cada año por las campañas «Qinglang» —«Cielo limpio»— de la Administración del Ciberespacio de China, que obligan a las plataformas a retirar los contenidos que glorifican el lujo y el «éxito fácil», así como por el Código de conducta actualizado de los animadores en línea, que prohíbe directamente la promoción de valores mercantiles. Desde octubre de 2025 se han añadido normas más estrictas: los blogueros que abordan la medicina, las finanzas, el derecho o la educación deben verificar obligatoriamente sus diplomas y licencias; de lo contrario, sus contenidos se retiran y las plataformas se arriesgan a multas de hasta 100.000 yuanes [12.600 €]. Así, la desaparición de los influencers «glamorosos» forma parte de una auténtica operación especial destinada a sustituir el discurso público del consumo por uno basado en la experiencia y la creación.

Esta campaña no es un capricho de las autoridades chinas, sino una reacción al hecho de que la ideología mundial de «hazte rico y demuéstralo» ha dejado de inspirar a las masas y ha comenzado a envenenarlas. Las redes sociales moldean hoy el pensamiento de toda una generación; por ello, Pekín ha decidido replantearse con severidad la cuestión de quién debe convertirse en un modelo para la juventud.

El resultado supera incluso al de la lucha anticorrupción al estilo chino. En pocos años, han desaparecido de la red el bloguero Wang Hongquanxing, que contaba con 4,3 millones de seguidores y declaraba: «No salgo de casa si mi atuendo vale menos de 10 millones de yuanes», es decir, alrededor de 1,4 millones de dólares; «Sister Abalone», con 2,3 millones de seguidores; y «Mister Bo», con más de 3 millones de seguidores. Todas las cuentas fueron eliminadas sin previo aviso ni posibilidad de apelación.

👆NdT. Este montaje pone de manifiesto el contraste central del artículo: en China, el influencer del sector del lujo ya no es solo una figura de la alta sociedad, sino un problema político. Lo que se critica no es el dinero en sí mismo, sino su conversión en un modelo social: bolsos, joyas, ropa, apartamentos, viajes, éxito fácil. Pekín busca reemplazar este modelo ostentoso por otra figura pública: el experto, el trabajador, el ingeniero, el creador útil.

Y esto continuó: un bloguero se jactó de que su villa consumía 400 000 yuanes de electricidad al año, es decir, 4,3 millones de rublos [= 50 000 €]; tras una ola de quejas, su cuenta fue bloqueada de inmediato. El influencer Wang Hongquanxing, apodado el «Kim Kardashian chino», mostraba siete apartamentos en Pekín, uno de ellos de casi 1000 m², que supuestamente permanecía vacío por ser «demasiado oscuro»; su cuenta de 4,3 millones de seguidores desapareció sin previo aviso. La nieta de un alto funcionario, bajo el seudónimo de «Bagre ártico», publicó fotos de una vida lujosa; ello desencadenó una investigación y reveló los esquemas de corrupción de su familia. En todos los casos, la reacción fue la misma: nada de debate, nada de explicaciones, sino una rápida eliminación de la cuenta, una señal enviada a la sociedad de que la ostentación de una riqueza no obtenida mediante el trabajo es ahora punible.

En diciembre de 2025, la Administración Central del Ciberespacio de China bloqueó las cuentas de Guo Meimei, «la chica de los bolsos Hermès», y de otros influencers por «continuar la propaganda del culto al dinero y el mercantilismo».

Desde principios de 2026, las plataformas han implementado algoritmos que reconocen automáticamente las marcas de lujo que aparecen en pantalla y reducen el alcance de esas publicaciones en un 90 % o las bloquean de forma preventiva.

¿Y en Rusia?

En Rusia…

Mientras tanto, en Rusia

En el contexto de la guerra y la movilización, las élites rusas siguen exhibiendo un estilo de vida que, en China, ya habría provocado el bloqueo inmediato de cuentas, investigaciones e incluso, probablemente, ejecuciones.

La hija del jefe del distrito de Irkutsk viaja a USA, llama al resto del mundo «una versión de prueba de América» y publica en Instagram fotos con bolsos Louis Vuitton valorados en cientos de miles de rublos y champán cuyo precio supera el salario medio de la región.

👆NDT. Esta captura ilustra uno de los resortes más sensibles del artículo: la persistencia del prestigio yankee en el imaginario de una parte de las élites rusas. Nueva York, Los Ángeles, Beverly Hills, carreteras «ideales», paisajes «magníficos»: América sigue apareciendo como destino deseado y escenario de éxito personal. Para Tsargrad, el problema no es solo el lujo, sino la orientación simbólica del deseo social en el mismo momento en que Rusia se presenta como inmersa en una confrontación civilizatoria con Occidente.

El alcalde de Angarsk, Serguéi Petrov, y su familia publican fotos desde estaciones de esquí exclusivas de Europa, mientras que diputados de la Duma, pese a las prohibiciones públicas, siguen pasando sus vacaciones en las Maldivas y Dubái: solo en 2024-2025, al menos trece parlamentarios fueron vistos en lugares de veraneo extranjeros.

En este contexto se desarrolla una lucha contra la corrupción que se asemeja a un inventario de palacios: en 2024 se confiscaron a funcionarios bienes por valor de 500 mil millones de rublos; en 2025, la cifra alcanzó un récord de 1,6 billones de rublos.

En casa del ex viceministro de Defensa Timur Ivánov se descubrieron 24 terrenos, 13 motos, 23 coches, 2,5 kilos de joyas con diamantes, una colección de relojes de lujo y de libros raros, entre ellos un Fausto de 1899 y el Marqués de Sade. En casa del jefe de personal del Ministerio de Defensa, Yuri Kuznetsov, se encontraron 160 monedas de oro y plata, incluida una pieza que representa a los tres monos con la inscripción: «No veo nada, no oigo nada, no digo nada».

No alarguemos la lista: todos los lectores saben de qué se trata, y Tsargrad ya está cansado de escribir al respecto.

Lo esencial es que si en China se fusila a los corruptos y se aparta de la sociedad a los blogueros del lujo por ostentar su riqueza, en Rusia la lucha contra la corrupción sigue siendo selectiva: saca a la luz lo ya acumulado, pero no cambia el sistema de valores en sí mismo, en el que la élite continúa viviendo según otras reglas mientras la sociedad combate y ahorra.

En cuanto a nuestra blogosfera, mejor no decir nada. En la blogosfera rusa, a diferencia de la china, los influencers del lujo no desaparecen; se sienten perfectamente cómodos. Ksenia Sobchak publica regularmente su look del día en Dior y Bottega Veneta; blogueras de moda como Karina Nigai, Marianna Eliseeva o Ekaterina Gershuni, presentes en los rankings de «las más estilosas», siguen publicando sus OOTDs (Outfits Of The Day, o atuendos del día) en Dior y Chanel; autores de estilo de vida seguidos por millones de seguidores continúan mostrando viajes, compras costosas y «éxito exitoso»; y medios del corazón como StarHit siguen cubriendo las compras de marcas de lujo y los escándalos relacionados con falsificaciones en el entorno de los grandes blogueros.

👆NdT. En China, este tipo de exhibición es tratado ahora como un problema político: culto al dinero, hedonismo, influencia social tóxica. En Rusia, el artículo de Tsargrad observa, por el contrario, una tolerancia duradera hacia el lujo mundano, siempre que no cuestione el poder. La captura no vale solo como anécdota rosa: muestra la distancia entre una movilización moral reivindicada por Pekín y una Rusia donde los signos del prestigio occidental siguen estructurando el imaginario de las élites visibles.

Ninguno de estos «apóstoles del éxito» ha sido castigado por propaganda del culto al dinero, al lujo y al consumismo.

Porque, en el sistema de coordenadas ruso, el lujo de la élite no se considera una amenaza para los valores sociales, sino más bien un derecho de la élite. Y nuestra guerra no es su guerra; nuestros problemas de trabajo, precios y vivienda no son sus problemas.

En marcha hacia la movilización

Los cambios en el campo informacional chino se asemejan a una movilización consciente antes del inicio de una lucha decisiva por el liderazgo mundial, en la que ya no hay lugar para la dispersión y el desperdicio de la energía nacional. ¿Significa el «fin de la NEP china» que Pekín está reuniendo fuerzas para un salto adelante decisivo?

👆NDT. La NEP, o “Nueva Política Económica”, fue lanzada por Lenin en 1921. Reintrodujo una parte de mercado y de enriquecimiento privado en la economía soviética antes del giro estalinista hacia la planificación centralizada y la industrialización forzosa. Aplicada a China, la expresión es menos económica que ideológica: China ya planifica e industrializa masivamente. El autor alude más bien al posible fin de un período en el que el lujo, las marcas y el éxito individual ostentoso aún podían funcionar como modelos sociales.

El observador político de Tsargrad, el coronel de reserva Andréi Pinchuk, señala que tras la purga de la blogosfera se encuentran no solo la ideología, sino también la oportunidad política:

En Rusia, de manera análoga, toda clase de «Lertchek» y otros blogueros populares, autores de métodos del tipo «El camino del éxito», fueron puestos bajo control más bien porque estos influencers, como se ha visto en el caso de la conocida Bonia, disponen de un amplio público y pueden influir en las mentes sorteando los instrumentos informacionales del Estado. Los líderes de opinión deben ser puestos bajo control automáticamente, independientemente del lujo, las marcas, etc. Y como uno de los instrumentos de su enriquecimiento es la publicidad, hay una superposición entre su estilo de vida, los productos promocionados y el control ejercido sobre estos personajes.

En China, la lógica es que los blogueros no son solo una voz independiente y un objeto de control, sino también una fuente de contenidos que pueden dañar a la sociedad, desmotivarla, relajarla y desviarla. En Rusia, el control reemplaza por completo el programa ideológico: lo esencial es la lealtad, y no lo que se difunde. Lujo, luxury: haz lo que quieras, si eres «de los suyos», del lado de quienes tienen las palancas en sus manos.

¿Entienden la diferencia?

¿Y entonces?

El control no es más que un instrumento. La cuestión principal es el objetivo de ese control. En Pekín, sirve para construir un sistema de ideología y de valores: se enseña a la sociedad a respetar no al consumidor, sino al creador, y a considerar el lujo público como una toxina, no como un sentido de la vida. En Moscú, el control solo funciona como un filtro de lealtad: lo esencial es que tu contenido no entre en conflicto con la línea oficial.

De ahí la diferencia: China organiza una verdadera ingeniería de la conciencia social; Rusia se contenta con mantener la obediencia.

El resultado es que China y Rusia persiguen objetivos diferentes. Si China tensa sus fuerzas para luchar por el liderazgo mundial, Rusia lo hace simplemente para seguir existiendo. Y da la sensación de que ese horizonte puede no ser suficiente.

Lo más irritante aquí es que China está construyendo, en el fondo, paso a paso, la sociedad que los mejores autores soviéticos de ciencia ficción describían en sus obras: una sociedad de porvenir radiante, de robots y naves espaciales, de orden y razón. La sociedad del sueño soviético. ¿Por qué no la estamos construyendo nosotros?

Una sociedad en la que el consumo se intercambia por lealtad está condenada a pudrirse. Una sociedad capaz de edificar una vertical en torno al saber y al trabajo tiene la oportunidad de despegar hacia adelante y hacia arriba. Sobre todo si su élite está dispuesta no solo a hablar de valores, sino a vivir según ellos.

*Fuente: FautoGiudice