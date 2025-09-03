Denuncian a la pseudoizquierda latinoamericana como instrumento imperial/colonial

03 de septiembre de 2025

En este capítulo especial del programa “Entrevistas desde Abya Yala”, conducido por la Dra. ‪@KatyaColmenares‬, analizamos los ataques que la llamada “pseudoizquierda” latinoamericana —financiada y organizada por el imperio estadounidense— dirige contra la Revolución Bolivariana de Venezuela.

