03 Sep 2025

Denuncian a la pseudoizquierda latinoamericana como instrumento imperial/colonial

por Katya Colmenares y Ramón Grosfoguel

4 horas atrás 1 min lectura

03 de septiembre de 2025

En este capítulo especial del programa “Entrevistas desde Abya Yala”, conducido por la Dra. ‪@KatyaColmenares‬, analizamos los ataques que la llamada “pseudoizquierda” latinoamericana —financiada y organizada por el imperio estadounidense— dirige contra la Revolución Bolivariana de Venezuela.

