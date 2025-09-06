Martes 9 de septiembre: psicólogo “israelí” dará conferencia sobre la «psicología de la felicidad» en San Carlos de Apoquindo

06 de septiembre de 2025

¿Cómo permitimos que un exsoldado del régimen sionista israelí entre a nuestro país y suba a un escenario para hablarnos de psicología positiva, de la «psicología de la felicidad»?

Siendo la psicología una ciencia humana que estudia el pensamiento, los sentimientos y el comportamiento de las personas para comprender cómo interactúan con su entorno y se relacionan con otros seres humanos, imaginemos que nos puede decir un tipo que respalda, apoya y presenta como ejemplo la felicidad de los israelíes, cuando estamos viendo -vía internet- los crímenes que comete el gobierno de ese país, al que él pertenece y apoya.

Darle espacio a alguien, como este tipo, cómplice de la violencia, es darle tribuna a alguien que hace tiempo abandonó la esencia del campo de las ciencias humanas, es un insulto a nuestra dignidad colectiva y a las personas que siguen sufriendo bajo la opresión.

Para entender quiénes van a este tipo de circo sangriento, veamos ¿dónde se realiza la presentación? ¿cuánto vale una entrada? Míralos aquí abajo:

Entradas desde $80.000 hasta los $260.000 ¡por 1 entrada! Te has preguntado ¿por qué hay gente en nuestro país que puede pagar lo que vale una de esas entradas? ¿Quiénes son? Claro, ellos quieren seguir buscando fórmulas «para ser felices» y están dispuesto a aprender de Israel, sólo que ellos no viven en Israel, viven aquí, entre la cordillera y el mar. No podemos aceptar que tipos como este vengan a enturbiar más aún la atmósfera de nuestro país. ¿Que puedes hacer? Contacta al lugar del evento para expresar tus preocupaciones, para entregarles tu opinión: Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo – Las Condes Avenida Las Flores 13 000, Las Condes, Región Metropolitana Telefono: +56 2 2752 7000

www.casapiedra.cl

Email: mmeza@casapiedra.cl Puedes enviar emails a la empresa que vende las entradas, expresando tu descontento: contacto@passline.cl

o llamándoles a este teléfono: +569 9435 4920 El martes 9 de septiembre habrán Manifestaciones Pacíficas, rechazando la presencia en Chile de Tal Ben Shahar

#Sin_normalización #sin_impunidad_en_nuestras_sociedades

