Martes 9 de septiembre: psicólogo “israelí” dará conferencia sobre la «psicología de la felicidad» en San Carlos de Apoquindo
por Solidaridad con Palestina
2 horas atrás 3 min lectura
06 de septiembre de 2025
¿Cómo permitimos que un exsoldado del régimen sionista israelí entre a nuestro país y suba a un escenario para hablarnos de psicología positiva, de la «psicología de la felicidad»?
Siendo la psicología una ciencia humana que estudia el pensamiento, los sentimientos y el comportamiento de las personas para comprender cómo interactúan con su entorno y se relacionan con otros seres humanos, imaginemos que nos puede decir un tipo que respalda, apoya y presenta como ejemplo la felicidad de los israelíes, cuando estamos viendo -vía internet- los crímenes que comete el gobierno de ese país, al que él pertenece y apoya.
Darle espacio a alguien, como este tipo, cómplice de la violencia, es darle tribuna a alguien que hace tiempo abandonó la esencia del campo de las ciencias humanas, es un insulto a nuestra dignidad colectiva y a las personas que siguen sufriendo bajo la opresión.
Para entender quiénes van a este tipo de circo sangriento, veamos ¿dónde se realiza la presentación? ¿cuánto vale una entrada? Míralos aquí abajo:
Entradas desde $80.000 hasta los $260.000 ¡por 1 entrada!
Te has preguntado ¿por qué hay gente en nuestro país que puede pagar lo que vale una de esas entradas? ¿Quiénes son? Claro, ellos quieren seguir buscando fórmulas «para ser felices» y están dispuesto a aprender de Israel, sólo que ellos no viven en Israel, viven aquí, entre la cordillera y el mar.
No podemos aceptar que tipos como este vengan a enturbiar más aún la atmósfera de nuestro país.
¿Que puedes hacer?
Contacta al lugar del evento para expresar tus preocupaciones, para entregarles tu opinión:
Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo – Las Condes
Avenida Las Flores 13 000, Las Condes, Región Metropolitana
Telefono: +56 2 2752 7000
www.casapiedra.cl
Email: mmeza@casapiedra.cl
Puedes enviar emails a la empresa que vende las entradas, expresando tu descontento: contacto@passline.cl
o llamándoles a este teléfono: +569 9435 4920
El martes 9 de septiembre habrán Manifestaciones Pacíficas, rechazando la presencia en Chile de Tal Ben Shahar
#Sin_normalización #sin_impunidad_en_nuestras_sociedadesCómo Puedes Actuar:
Contacta al lugar del evento para expresar tus preocupaciones. Email: mmeza@casapiedra.cl
Firma nuestra petición dirigida a los organizadores del evento (Escanea el código QR abajo)
Comparte esta información con tu comunidad
Participa en manifestaciones pacíficas de acuerdo con las leyes locales el 9 de septiembre a las 19:00
dirección Cam. Las Flores 13000, Santiago
Toma acción contra el sionismo en Santiago, Chile! Un psicólogo “israelí” intenta dar una conferencia sobre la psicología de la felicidad. Tiene derecho de hablar de la “psicología positiva” mientras apoya el genocidio en Palestina? Cómo Puedes Actuar:
Contacta al lugar del evento para expresar tus preocupaciones. Email: mmeza@casapiedra.cl
Firma nuestra petición dirigida a los organizadores del evento (Escanea el código QR abajo)
Comparte esta información con tu comunidad
Participa en manifestaciones pacíficas de acuerdo con las leyes locales el 9 de septiembre a las 19:00
dirección Cam. Las Flores 13000, Santiago
Más sobre el tema:
“Un genocidio de manual”: Raz Segal, académico israelí estudioso del Holocausto, repudia el ataque de Israel a Gaza
Martes 9 de septiembre: psicólogo “israelí” dará conferencia sobre la "psicología de la felicidad" en San Carlos de Apoquindo
Denuncian a la pseudoizquierda latinoamericana como instrumento imperial/colonial
por Katya Colmenares y Ramón Grosfoguel
3 días atrás
03 de septiembre de 2025
En este capítulo especial del programa “Entrevistas desde Abya Yala”, conducido por la Dra. @KatyaColmenares, analizamos los ataques que la llamada “pseudoizquierda” latinoamericana —financiada y organizada por el imperio estadounidense— dirige contra la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Piden al gobierno español que exija a Marruecos la liberación de los Presos Políticos saharauis
por Alfonso Lafarga (España)
3 días atrás
03 de septiembre de 2025
El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) reclama al presidente del Gobierno y al ministro de Exteriores que España, potencia administradora del Sáhara Occidental, exija al régimen marroquí la libertad de los presos políticos saharauis, condenados en juicios injustos y con confesiones obtenidas bajo tortura .
Deja una respuesta
