Pueblos Originarios bolivianos caminan hacia La Paz, exigiendo renuncia del gobierno

18 de mayo de 2026

Día 7 de la «#Marcha Nacional por la vida y para salvar la Patria» que exige renuncia de Rodrigo Paz

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Concentración de sectores de la Federación Departamental Tupac Katari en Faro Murillo hasta dirigirse al centro paceño.