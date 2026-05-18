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18 May 2026

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Bolivia, Pueblos Originarios

Pueblos Originarios bolivianos caminan hacia La Paz, exigiendo renuncia del gobierno

por piensaChile

6 mins atrás 1 min lectura

Pueblos Originarios bolivianos caminan hacia La Paz, exigiendo renuncia del gobierno
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18 de mayo de 2026

Día 7 de la «#Marcha Nacional por la vida y para salvar la Patria» que exige renuncia de Rodrigo Paz

 

Concentración de sectores de la Federación Departamental Tupac Katari en Faro Murillo hasta dirigirse al centro paceño.

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Etiquetas #bolivia #exigen renuncia del gobierno #pueblos originarios
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