Extracto del discurso del Presidente Petro en La Moneda, en homenaje al Presidente Allende

17 de mayo de 2026

Extracto del discurso del presidente Gustavo Petro durante su visita al Palacio de la Moneda, en Chile – 9 de enero de 2023

Hay un tema que está bién en cuestión en nuestro continente, entre varios pero que hoy asoma como asoman los lobos las orejas Y en este sitio que, sí que es bueno decir, está en peligro la democracia está en peligro el pacto democrático de las Américas. Porque no es un problema exclusivamente suramericano lo mismo que pasó en Brasilia pasó en Washington. Un poquito más blanquito los de Washington pero fue lo es un golpe de extremas derechas para o contra algo que no quieren la democracia y no quieren la democracia porque la democracia permite que la diversidad de nuestras poblaciones, que el negro y la negra y que el indígena y la comunidad y que el campesino y el pobre y la señora de los tintos, puedan ser dueños de sus propios países la democracia. Estamos ante un peligro en estos recintos, no sé si este mismo se olían aquel 1973, indudablemente el miedo en este mismo aquí mismo el miedo. Hoy también, hoy también. Hoy también quisieran algunos que aquí cayeran las bombas y allá y acullá. Nosotros en Colombia estamos un poco acostumbrados, lamentablemente, a que los ríos de sangre sean, en vez de la democracia y la justicia.

Nosotros, en el caso mío Gabriel, porque usted es más joven que yo, nosotros asumimos el reto de cambiar el mundo con las armas, cuando aquí entraron disparando y acabaron al primer presidente de izquierdas elegido popularmente en América del Sur en su historia.

Yo decidí la toma de las armas. No había más. No respetaban el voto popular. No conocía esto. Es más no quise venir a Chile ni a saber de la Casa Negra (NdR: Isla Negra) ni de los lugares del mar del que tanto hablaba él (NdR: Pablo Neruda) y ahí se fue una adolescencia y una juventud. No la mía, la de millones de latinoamericanos.

Mi generación joven. Colombia, quedó devorada por la violencia. Nos equivocamos o no, pero creímos, esos jóvenes, que si ese era el camino, lo tomábamos. 30 años después, después de dictaduras, de desaparecidos, de torturas, de millones en el exilio, de nuestra propia lucha en nuestro país, Colombia, y quizás de manera precursora, en Colombia, un mil novecientos ochenta y nueve decidimos que ese no era el camino. No nos obligaron. No llegó ningún norteamericano a asustarnos. Nos convencimos nosotros mismos que no era el camino. Unilateralmente.

Le dijimos a toda la generación de combatientes jóvenes y soñadores, hombres y mujeres de toda la América Latina, que el camino de una Revolución Armada no era necesario y repetimos las palabras de Allende. Ingenuos nos dijeron, románticos. Va a pasarles lo mismo que a Allende. Y terminamos ganando las elecciones de 1991 y haciendo la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia como fuerza mayoritaria hicimos la constitución.

Y después llegaron sobre nosotros más muertos, más violencia, más torrentes de sangre. 200.000 muertos en la violencia paramilitar de la década de los 90 . La Constitución se volvió letra muerta, no se aplicó, la democracia para nosotros no era. Pero América Latina oyo y aparece una primavera. Y de pronto los progresismos dejaron de vestirse de verde oliva y de andar las montañas y de cargar mochilas. Y no hubo más fusiles, se derritieron y se volvieron monumentos y artes. Y uno tras otro, los países fueron triunfando en aventuras políticas diferentes, en búsquedas. Que la búsqueda es el sinónimo de la Libertad Se ganó, se perdió, se hizo bien, se hizo mal, se empezó a escribir la historia. 30 años de dictaduras y guerras, de armas en manos de la izquierda y uniformes en manos de la derecha se acabaron y dejamos que la gente decidiera, que votaran como quisieran, y eligieron allá izquierdas y por allá derechas y por allá indígenas y por acá campesinos y maestros de escuela y a veces no les gustaba porque no hablaban bien el español o porque se ponían sombreros raros o porque las parlamentarias iban con atuendos que las señoras de la sociedad nunca habían visto, pero fue la democracia latinoamericana la que se creó y se empezó a construir y va en su camino. Hoy quisieran volvernos a los tiempos de Allende, hoy quisieran otra vez bombardear esas ilusiones. hoy quisieran, porque no aguantan la democracia, la pérdida de privilegios, que como dice la canción de antaño, el niño vaya sano a la escuela, que no les gusta, que no les gusta que se pueda afrontar las nuevas realidades y problemas del mundo, que no les gusta que la gente débil pueda decidir, que la mujer pueda decidir, que la diversidad pueda ser, entonces quieren usar la violencia Lo acabamos de ver en Brasil pero no solamente en Brasil, pues

es hora de decir que eso que pasó hace 50 años, en este mismo lugar, no va a volver a pasar, que el camino de América Latina es irreversiblemente democrático, que los jóvenes de esta generación no se van a dejar quitar, en su existencia, la paz.

Discurso completo del Presidente Petro en La Moneda el 9 de enero de 2026: