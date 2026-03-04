Después de Irán, ¿Cuba?: ¿ simulacro de invasión desde Florida en el Caribe?
por La Base America Latina
9 mins atrás 1 min lectura
04 de marzo de 2026
Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan la incursión armada desde Florida en aguas territoriales cubanas —con arsenal incautado y muertos tras el tiroteo— y cómo se construye mediáticamente la inversión del foco: la agresión desaparece y la respuesta defensiva se titula como “Cuba mata”. En paralelo, conectan el derrumbe de la coartada del “ataque preventivo” contra Irán (sin inteligencia de amenaza inminente) con la escalada discursiva en Washington y Miami hacia un posible “cambio de régimen” en la isla, evocando un simulacro tipo Golfo de Tonkin. Además, el programa desmenuza el doble rasero de portadas y verbos (“repeler” para Israel, “matar” para Cuba), y abre el debate sobre soberanía, derecho internacional y el nuevo campo de guerra donde la IA ya interviene en targeting, escenarios y operaciones.
Después de Irán, ¿Cuba?: ¿ simulacro de invasión desde Florida en el Caribe?
