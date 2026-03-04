Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
04 Mar 2026

Noticias

Colonialismo, Cuba, EE.UU., Imperialismo, Resistencia, Socialismo

Después de Irán, ¿Cuba?: ¿ simulacro de invasión desde Florida en el Caribe?

por La Base America Latina

9 mins atrás 1 min lectura

Después de Irán, ¿Cuba?: ¿ simulacro de invasión desde Florida en el Caribe?
Compartir:

04  de marzo de 2026

Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi analizan la incursión armada desde Florida en aguas territoriales cubanas —con arsenal incautado y muertos tras el tiroteo— y cómo se construye mediáticamente la inversión del foco: la agresión desaparece y la respuesta defensiva se titula como “Cuba mata”. En paralelo, conectan el derrumbe de la coartada del “ataque preventivo” contra Irán (sin inteligencia de amenaza inminente) con la escalada discursiva en Washington y Miami hacia un posible “cambio de régimen” en la isla, evocando un simulacro tipo Golfo de Tonkin. Además, el programa desmenuza el doble rasero de portadas y verbos (“repeler” para Israel, “matar” para Cuba), y abre el debate sobre soberanía, derecho internacional y el nuevo campo de guerra donde la IA ya interviene en targeting, escenarios y operaciones.

Más sobre el tema:

Compartir:
Etiquetas #agresion contra cuba #cuba #ee.uu.
Colonialismo, Cuba, EE.UU., Imperialismo, Resistencia, Socialismo...

Después de Irán, ¿Cuba?: ¿ simulacro de invasión desde Florida en el Caribe?

Colonialismo, Denuncia, Derechos Humanos, Imperialismo, No a la guerra

Fidel Castro lo advirtió: Existe un riesgo de guerra nuclear en una agresión de EE.UU. e Israel contra Irán

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.