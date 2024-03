«No vengan a enjuagarse sus bocas con nuestras y nuestros detenidos desaparecidos»

06 de marzo de 2024

Resulta que ahora la ultraderecha está preocupada de las y los detenidos desaparecidos bajo la tirnía – que ellos califican de «gobierno». Resulta que ahora quieren «la verdad». Resulta que ahora toman la bandera que toda la vida han pretendido bajar.

Pero ¡NO! No flameamos la misma bandera. No buscamos lo mismo. Su oportunismo no pasa desapercibido frente a quienes hemos luchado toda la vida por obtener verdad y justicia.

-La autora, Lorena Soledad Gloria Pizarro Sierra (Santiago, 14 de febrero de 1966) es una educadora de párvulos, activista y política chilena, miembro del Partido Comunista de Chile (PCCh). Desde el 11 de marzo de 2022 ejerce como diputada por el Distrito 13 de la Región Metropolitana, representando las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y Lo Espejo.

