«Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr»

06 de marzo de 2023

la historia se repite. pic.twitter.com/xioWxwX0g5 — LUIS FERNANDO VALDES (@MARCOPOLO1021) March 1, 2024

Gracias por enviarme este mensaje. Escuchar esa canción ha hecho despertar mil recuerdos en mi cabeza.

Debe haber sido en el verano del 70, en aquel parque que hay al pie del Cerro San Cristóbal, donde escuché la «Cantata» por primera vez. Tenía 20 años. Allende, nuestro querido «Chicho», ya había sido elegido como candidato a presidente por la Unidad Popular. Estábamos llenos de ilusiones y dispuestos «a unirnos como hermanos» para cambiar el país, hacerlo más justo, más nuestro. Estábamos dispuestos a tratar de evitar que la historia se volviera a repetir, pues sabemos que cuando ellos sienten que pierden sus ventajas, reaccionan con violencia brutal y ciega. Es lo que nos enseña la historia.

Naci y me crié en una familia muy humilde. Se del frío del invierno. Se lo que es andar con frío y los zapatos rotos, cambiándole todos los días, ese paquete de hojas de diario recortadas que le metíamos, para evitar la humedad y no sentir las piedrecillas del suelo. Se lo que es pararse de la mesa, sin haber ‘matado del todo‘ el hambre.

Una sola vez vi llorar a mi padre: luego de semanas de buscar trabajo, en lo que fuera y volver a casa con las manos vacías. Pero aún así. nunca senti odio o ánimo de revancha con nuestros ‘momios‘. Siempre, como millones de chilenos, he buscado y soñado la justicia social para nuestro pueblo. Si la historia se ha repetido, nunca ha sido por nosotros. Yo sé que tú lo sabes, pero quiero repetirlo, porque tengo temor de que un día la historia vuelva a ocurrir. Por eso, esa canción y esos rostros me conmueven, me conmueve ver las caritas de esas niñas, sus ojos inocentes.

Un fuerte abrazo para ti

Más sobre el tema: