Escalada diabólica en Europa. ¿EE.UU. abandonará a Ucrania?

06 de marzo de 2024

Triunfa Trump en el «Gran Martes» de las elecciones norteamericanas. Se va Victoria Nuland y la reemplaza John Bass, el mismo que organizó la ‘salidada’ de la OTAN de Afganistán.

«2013: Victoria Nuland declara publicamente que EE.UU. ha invertido 5.000 millones de dólares para recuperar la democracia en Ucrania»



La salida de Victoria Nuland del Departamento de Estado de EEUU puede parecer una buena noticia a primera vista, opina Lorenzo Ramírez, periodista indepentiente.

«Es una señora de la guerra, que durante toda su carrera ha representado los intereses de los halcones del Pentágono»,

comenta Ramírez. Que junto a su marido, Robert Kagan, ha promovido golpes de estado disfrazados de revoluciones democráticas en múltiples países, destacando su intervención directa en los sucesos del Maidán en Ucrania que dieron inicio a una guerra civil que se intenta ocultar en Europa, añade Lorenzo Ramírez.

En una primera impresión, la salida «de esta señora» de forma precipitada podría darnos esperanzas de que el departamento de Estado de Blinken levante la presión sobre sus súbditos europeos, explica Lorenzo Ramírez. «Que se evite esa escalada diabólica que está liderando Macron y de la que está informando este canal como ninguno». Pero la realidad es que sus sustitutos forman parte también de ese grupo que algunos denominan ‘estado profundo’ y que actúan como peones intercambiables, razona Lorenzo.

«El que entra ahora con carácter interino a la subsecretaría de Estado es John Bass. Su papel en Afganistán y Turquía».



Quizás EEUU está decidiendo el abandono del ‘proyecto Ucrania’ tras darse cuenta de que aquello está perdido, comenta Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos. Creen que lo mejor que pueden hacer es quitarse de en medio y dejarle el «marrón a Europa de lo que pase con Ucrania» en los próximos meses. La persona que le va a sustituir es la persona que pilotó la salida de Afganistán en 2021, afirma Cachinero. “Ni en los peores años de la guerra fría las grandes potencias nucleares se perdieron el respeto”. En este entorno, es ahora Alemania y Francia cuando se atreven a retar militarmente a la potencia militar más grande del mundo. Los líderes europeos están en un estado de «pánico y al borde de un ataque de nervios», opina Cachinero. Europa no está en condiciones de defenderse por su cuenta de Rusia. El tejido industrial y manufacturero de Europa no está en condiciones de ir al ritmo de Rusia. Pero, complementa Cachinero, Rusia no tiene ninguna intención de atacar a Europa. Lo que ha dicho es que no va a permitir que países europeos entren en un país con el que Rusia está en combate.