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08 May 2026

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Análisis, Democracia, Fascismo, Historia - Memoria, Imperialismo, Manipulación

Historia censurada

por Cristina Martín Jiménez (España)

6 mins atrás 1 min lectura

Historia censurada
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8 de mayo de 2026

La victoria sobre la Alemania nazi se ha transformado en una herramienta de manipulación para Occidente, que intenta borrar la memoria histórica sobre el sacrificio realizado por la URSS para derrotar al nazismo. En esta ocasión, Cristina Martín Jiménez reta a la IA a que haga un análisis sobre quién se beneficia reescribiendo la historia y cómo esta puede estar repitiéndose bajo una nueva piel. ¿Se está preparando el terreno para una tercera guerra mundial? No se lo pierdan en ‘Código Abierto’.
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Etiquetas #cristina martin jimenez #el sacrificio de la urss #falseando la historia #la derrota del fascismo
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Historia censurada

Fascismo, Historia - Memoria, Socialismo

Berlin, 8 de mayo de 1945

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