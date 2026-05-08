Historia censurada

La victoria sobre la Alemania nazi se ha transformado en una herramienta de manipulación para Occidente, que intenta borrar la memoria histórica sobre el sacrificio realizado por la URSS para derrotar al nazismo. En esta ocasión, Cristina Martín Jiménez reta a la IA a que haga un análisis sobre quién se beneficia reescribiendo la historia y cómo esta puede estar repitiéndose bajo una nueva piel. ¿Se está preparando el terreno para una tercera guerra mundial? No se lo pierdan en ‘Código Abierto’.