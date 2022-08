Rusia explica el objetivo de los bombardeos ucranianos a la central nuclear de Zaporozhie 

Publicado:

Resulta dificil no indignarse cuando se escuchan comentarios como el que acabo de escuchar al Señor Raul Sohr en CNN (Ver video al pie de este artículo), hablando sobre el riesgo denunciado por Rusia en Ucrania, debido a los ataques de las fuerzas ucranianas a la Central Nuclear de Generación eléctrica de Zaporozhie. El señor Sohr, como periodista no puede limitarse a leer la prensa que apoya al régimen de Selensky. El está obligado, si quiere informar, a leer y buscar otras fuentes. Si no lo hace, se convierte en un propagandista del régimen ucraniano apoyado por EE.UU. y la Unión Europea.

En una sola frase mencionó que Rusia ha llevado el tema a las Naciones Unidas, pero no dice que Rusia exige que sea el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) quien inspecciones lo que allí ocurre. Sohr afirma que los tecnicos ucranianos que operan la planta están de rehenes, obligados por el ejército ruso a permanecer en el lugar. Es dificil escuchar una estupidez mayor. ¿De dónde saca él esta información? ¿No sabe que hay profesionales que actúan con conciencia y no abandonan su tarea por el riego que eso significaría? ¿No sabe Sohr que esa plantas fueron construídas por la Unión Soviética y que Rusia opera y continúa desarrollando esa tecnología?. Hay que decir que en los 30 años de independencia de Ucrania, esas plantas han sido modificadas y los gobiernos, recortando gastos, le han impuesto formas de operación reñidas con la seguridad (Ver video más abajo).

Sohr dice que es imposible saber quien dice la verdad y quien dispara contra la central. Si se informara, sabría que los sistemas de defensa rusos, han captado en radares la trayectoria de los misiles que los ucranianos han disparado contra la central.

Sohr dice que el G7 propone crear una zona neutral para esa central. Países como Alemania, Francia y otros, crearon una «zona neutral» entre Ucrania y el Donbass, a propuesta de Rusia (Acuerdos de Minsk) en septiembre de 2014!!!! para impedir que Ucrania masacrara a los habitantes de Donbas que rechazaban el Golpe de Estado del Maidan. Pues bien, desde entonces y durante 8 años, el ejército ucrania, armado, entrenado y pertrechado por EE.UU y la UE (OTAN) bombardearon diaramente las ciudades y pueblos del Donbass, asesinado a más de 14.000 habitantes de esa zona, cientos de niños entre ellos. Los grandes medios de información nunca informaron sobre esa guerra, La callaron. La silenciaron. La ocultaron. El señor Sohr, ¿informó, denunció, esa guerra, esos crímenes?. Y ahora ¿tenemos que creerles a EE.UU: y la UE (G7) que van a crear una zona desmilitarizada y neutral?

El que hoy está en riesgo no es sólo el Donbass, no es sólo Rusia, no es sólo Ucrania. Un proyectil de las caracteristicas de los que le suministra actualmente EE.UU. a Ucrania, podría significar una catástrofe mundial.

Quiero creer que el Señor Sohr solamente no lee los comunicados de ambos bandos. No quiero creer que es parte de la maquinaria que hoy engaña al mundo, empujando una guerra organizada y financiada por el complejo industrial militar norteamericano y que puede derivar en el exterminio de la especie humana.

Por favor, unámonos contra la guerra. Ya basta de mentiras que, en pos de negocios y ganancias. ignoran la suerte de la humanidad.

La Redacción de piensaChile

Un accidente en la planta se convertiría en una catástrofe tecnológica global similar en términos de contaminación a los desastres de Chernóbil y Fukushima, advierte el Ministerio de Defensa ruso.



El objetivo principal de los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en torno a la central nuclear de Zaporozhie sería la creación de una zona de exclusión de hasta 30 km y acusar a Rusia de terrorismo nuclear, denunció el Ministerio de Defensa ruso. «La parte ucraniana, junto con sus patrocinadores de Estados Unidos, está tratando de jugar la carta, causando, en su opinión, un accidente menor en la planta nuclear y, por lo tanto, interrumpir el funcionamiento normal y seguro de la central nuclear, culpando a Rusia de ello», afirmó el jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Ígor Kiríllov. Ucrania lanza dos ataques contra la central nuclear de Zaporozhie, la más grande en Europa Los datos preliminares del ministerio revelan que los militares ucranianos planean orquestar una nueva provocación durante la visita del secretario general de la ONU, António Guterres, a Odesa del 17 al 19 de agosto para influir en la comunidad internacional y conseguir decisiones beneficiosas para Kiev. Según advierten los expertos de la cartera rusa, en caso de producirse un accidente en la central nuclear de Zaporozhie, las sustancias radiactivas llegarían hasta Polonia, Alemania, Eslovaquia, Rumania y Moldavia. Asimismo, la emergencia causaría una migración masiva de población y agravaría aun más la crisis energética en Europa. El ministerio ruso enfatiza el riesgo de que se produzca una catástrofe tecnológica global, que en términos de contaminación radiactiva sería similar a la de los desastres de las centrales de Chernóbil y Fukushima. Como resultado del accidente en Chernóbil , el territorio de más de 20 países europeos fue contaminado por isótopos radiactivos. Alrededor de 4.000 personas murieron a causa de la exposición directa a la radiación, se registraron decenas de miles de casos de deformidades genéticas en recién nacidos y cientos de miles de enfermedades oncológicas.

, el territorio de más de 20 países europeos fue contaminado por isótopos radiactivos. Alrededor de 4.000 personas murieron a causa de la exposición directa a la radiación, se registraron decenas de miles de casos de deformidades genéticas en recién nacidos y cientos de miles de enfermedades oncológicas. En el caso de Fukushima, hasta 500.000 personas fueron evacuadas por la fuerza y los efectos del vertido de agua radiactiva en el océano se sentirán durante décadas. «Parece que el mundo lo ha olvidado», lamentó el Ministerio de Defensa ruso. Desde el pasado 18 de julio, la central nuclear de Zaporozhie es objeto de bombardeos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El jefe de la administración de la región ucraniana de Zaporizhie, Yevgeny Balitsky, dijo este jueves en el canal de televisión Rossiya-24 que los bombardeos de los nacionalistas ucranianos contra la ciudad de Energodar, donde se encuentra la central nuclear, no cesan, y que las autoridades de la región ven una amenaza de daños en los sistemas de enfriamiento de los reactores de la planta. «El sistema de enfriamiento es el tipo de sistema que garantiza que la planta nuclear funcione de manera confiable. Así, en ausencia de enfriamiento, incluso por un pequeño período de tiempo, lo que sucedió en Chernóbil podría repetirse», advirtió. Además, afirmó que los europeos deberían saber a quién suministran unas armas que luego son usadas para disparar contra instalaciones atómicas, lo cual representa un peligro no solo para Ucrania y Rusia, sino para todo el mundo. Balitsky agregó que se está llevando a cabo un trabajo sistémico para capturar a posibles saboteadores. La parte rusa ha ofrecido proporcionar al Organismo Internacional de Energía Atómica imágenes que confirman su no participación en los ataques. En caso de continuar el desarrollo negativo de la situación, la planta podría detener su funcionamiento por completo. El politólogo Eduardo Luque Guerrero opina que los riesgos de los incesantes ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhie son evidentemente altísimos, ya que el régimen de Kiev está perdiendo en el conflicto con Rusia y está tan desesperado que está dispuesto incluso a provocar una catástrofe nuclear en la zona. *Fuente: Actualidad RT