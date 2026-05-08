Berlin, 8 de mayo de 1945

08 de mayo de 2026

El 8 de mayo de 1945, la Segunda Guerra Mundial en Europa llegó a su fin en Berlín-Karlshorst con la rendición de la Wehrmacht alemana.

Los representantes de las fuerzas aliadas se reunieron en el actual edificio del museo, que había sido construido por la Wehrmacht en Karlshorst en 1936/38 y utilizado como centro de mando por el Ejército Rojo en los últimos días de la guerra. Los comandantes en jefe alemanes del ejército, la marina y la aviación tuvieron que firmar el documento de rendición en una sobria ceremonia.





Berlín, primavera de 1945: La última batalla antes del fin de la guerra en Europa

Ingar Solty 09/05/2025

El escritor, periodista y miembro de la Fundación Rosa Luxemburg Ingar Solty, publicó recientemente en el periódico berlinés Berliner Zeitung este emotivo ensayo que recoge los hechos bélicos y el sufrimiento del pueblo berlinés durante y después de la denominada batalla de Berlín a través de diarios, relatos y versos de los que la vivieron. La de Berlín fue la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial en Europa que concluiría con la capitulación del régimen nazi el 8 de mayo de 1945, esta semana hizo 80 años. SP

La guerra aérea. Prólogo de la caída

El 16 de abril de 1945 es un día fresco. La temperatura no supera los 10 grados y el cielo está mayormente cubierto.

Es el día en que comienza la batalla por Berlín. La guerra que Alemania inició y libró como una guerra de aniquilación en el Este desde el primer día vuelve a sus orígenes como un boomerang. Tres meses antes, los civiles de Prusia Oriental ya habían pagado el precio más alto que pagaron todos los alemanes por ello. La batalla por Berlín está perdida incluso antes de empezar. Es más, a pesar de los eslóganes de resistencia de los nazis y de películas para elevar la moral como Kolberg, de Veit Harlan, la guerra ya estaba perdida desde hacía meses, incluso años. Hacía tiempo que estaba perdida cuando el 12 de enero comenzó la ofensiva del Ejército Rojo en Prusia Oriental, que rodeó la provincia alemana más oriental en muy poco tiempo. Ya se había perdido en las batallas de Stalingrado en 1942/43, y luego se había sellado en el saliente de Kursk en el verano de 1943. El fracaso de la ofensiva ante Moscú en el invierno de 1941 ya había mostrado que la victoria en la «campaña rusa», que pagaron con su vida 27 millones de ciudadanos soviéticos, entre ellos 14 millones de civiles, era impensable. La verdadera derrota, sin embargo, se produjo 12 años antes: el fracaso a la hora de impedir el traspaso del poder a Hitler por parte de los conservadores, su alianza con los grandes terratenientes y la industria pesada y, por tanto, la victoria del fascismo, que aprovechó el incendio del Reichstag para instaurar una dictadura. En su Cartilla de guerra (Kriegsfibel), Bertolt Brecht escribió: «Su hermano, aquí en el lejano Cáucaso/ Yazco ahora, hijo de campesinos suabos, enterrado/ Caído por el disparo de un campesino ruso. / Fui derrotado hace más de un año en Suabia».

La batalla por Berlín sólo retrasa lo inevitable, prolongando los asesinatos de guerra, el Holocausto y los crímenes de la fase final de los nazis, con los que quieren prevenir, asesinando sistemáticamente a sus oponentes, una revolución antibélica como la que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Cientos de miles pagan todo esto con su vida. Millones de trabajadores forzados, cientos de miles en campos de concentración, presidiarios con trabajos forzados y encarcelados de la Gestapo anhelan la liberación, que para muchos habitantes de las ciudades será también la liberación de la guerra de bombardeos.

Pero la liberación viene de fuera. Ya en 1919, tras la hasta entonces última guerra mundial, que por aquellos días aún no había que distinguir de una segunda, Kurt Tucholsky profetizaba, con la mirada puesta en el fortalecimiento renovado del militarismo alemán, en su poema Salvación desde fuera: «Lo que ya creíamos muerto, / ¡el diablo lo arrastre!, ha vuelto:/ los viejos comisarios de la milicia, / sin charreteras, pero con la misma mentalidad. / Y aunque perdimos la guerra, / los señores, plateados de estrellas, / cierran sus largas orejas -/ no han aprendido nada. / Y solo una paz puede salvarnos, / una paz que rompa este ejército, / que rompa las viejas cadenas de hierro –/ el enemigo nos libera de estas zarzas. / Los alemanes no lo harán por sí mismos».

La capital del Reich, Berlín, constituye la zona cero del final de la guerra en Europa. La planificada capital nazi de Germania es sustituida por la arquitectura hitleriana no planificada de una metrópolis europea desmoronada, cuya clásica edificación en bloques parecerá durante décadas la dentadura de un lamentable sin techo. Y en sin techo se convertirán cientos de miles de personas. Junto con Varsovia, Stalingrado, Rotterdam y Dresde, Berlín pertenece a una de las ciudades más destruidas de la Segunda Guerra Mundial. Incluso 80 años después, cada parque infantil que se abre paso entre la típica construcción de bloques en los populares barrios antiguos de Berlín, donde ahora los alquileres se disparan, cuenta una historia de muerte, sufrimiento y destrucción.

Los bombardeos de área en Berlín

La destrucción de Berlín comenzó con los bombardeos de área aliados. Los bombardeos más devastadores tuvieron lugar los días 3 y 26 de febrero de 1945, cuando 939 y 1.184 aviones lanzaron respectivamente más de 2.000 toneladas de bombas explosivas e incendiarias sobre los barrios del centro de la ciudad. Cinco años y medio antes, Hermann Göring había dicho en un discurso radiofónico que se llamaría Meier si aparecía un solo avión enemigo sobre el cielo de Berlín. Ahora, sólo el 3 de febrero, hasta 50.000 berlineses, refugiados de guerra y trabajadores forzados murieron durante los 50 minutos que duró el bombardeo. Sólo en las bóvedas subterráneas de la estación de metro de Weberwiese, donde la gente había buscado refugio, murieron varios centenares en muy poco tiempo porque la estación de metro se derrumbó bajo la carga de las bombas. Si hoy se da un paseo por el cementerio Georgen-Parochial, en la Friedenstraße, encontrará a muchas de las víctimas, entre ellas muchos niños que hoy tendrían alrededor de 85 años. Un total de 120.000 personas perdieron su hogar aquel día.

Los bombardeos corren a cargo casi exclusivamente de las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses. La fuerza aérea soviética había sido destruida casi por completo en la Blitzkrieg nazi y, como fuerza reconstruida, se utiliza predominantemente para el transporte. Los bombardeados aprenden a distinguir entre los estadounidenses y los británicos por el hecho de que estos últimos vuelan de noche y los primeros durante el día.

En Berlín, fueron los distritos obreros los que más sufrieron. Los aliados los bombardearon especialmente porque albergaban fábricas de armamento y municiones, pero también porque esperaban que los obreros -históricamente opuestos a los nazis- organizaran un levantamiento popular según el ejemplo de la revolución de 1918/19 ante el acoso provocado por los bombardeos. Sin embargo, el bombardeo y las sanciones impuestas a una población desde el exterior tienden a soldar a élites y pueblo, especialmente en condiciones de dominio autoritario.

Quien hoy contempla la Karl-Marx-Allee, construida en el marco de la reconstrucción nacional de la RDA y promocionada a los especuladores inmobiliarios internacionales como el último bulevar europeo antes y después de la limitación de los alquileres en Berlín, debería pensar en lo que antes hubo aquí una vez: la antigua Große Frankfurter Straße, con imponentes edificaciones como la iglesia de San Marcos. La Große Frankfurter fue especialmente destruida porque sirvió a los aliados como marcador terrestre y orientación hacia el centro de la ciudad. Desde aquí, los aviones volaban fuera del alcance de los cañones antiaéreos hacia Alexanderplatz. Al mismo tiempo, la zona al norte de la actual Frankfurter y la Karl-Marx-Allee es golpeada con especial dureza porque se sospechaba que cerca de Oranienburg se encontraban los talleres de Hitler para la bomba atómica.

«De repente, un zumbido llena el aire»

«Berlín, tu rostro tiene pecas», cantará Hildegard Knef en 1966. Pero en realidad, incluso 21 años después del final de la guerra, seguirán dominando los huecos dentales, que en muchos casos hasta hoy están siendo rellenados —en forma de cierres de solares vacíos— con dientes más o menos dorados.

El trabajador de Berlín Oriental John Stave, que aprenderá escritura literaria en la RDA, vive el 3 de febrero de 1945 en el sótano de su lugar de trabajo en la Wassertorstraße: «De repente, un zumbido llena el aire. No es un silbido, ni un siseo. Y entonces se ven los puntos plateados, ordenados escalonadamente, destacando claramente en el azul del cielo. ¡Rápido, a esconderse! Aquí, en el sótano, empieza la ansiedad y la angustia. ¿Estamos en realidad atrapados? ¿Es este el final? ¿Tan silencioso? ¿O se desmaya uno antes? ¿O simplemente se prende fuego? ¿Gritarán todos entonces?».

El escritor Johannes R. Becher, que vivió durante mucho tiempo junto al Puente de Varsovia, en el este de Berlín, en un edificio que una vez describió como un peñasco blanco en medio del oleaje, pero que hoy parece insignificante a la sombra de la Amazon Tower, escribió más tarde en Bombenkeller (Refugio antiaéreo): «Así iban, como si fuera un carro,/ donde se amontonaban cajas y maletas./ Envueltos en mantas y abrigos,/ así iban, y sus ojos miraban / desde la oscuridad, buscando la hora,/ y fuera golpeaba un sonido apagado,/ hasta que cayeron tan hondo en el sueño,/ que sin aliento, en silencio, encanecieron./ Cubiertos con mantas y abrigos,/ aún se aferraban a sus pertenencias,/ como si cada objeto custodiaran,/ y a veces incluso en sueños asentían./ Pero sus manos yacían ya sin voz./ Así iban, ahogados por el sueño».

A los afortunados que logran salir a rastras de los refugios antiaéreos se les presenta una imagen que Stave describe así: «al final del pasillo negro, un mar de llamas. Un único muro rojo. El calor te quita el aliento. Y yo corro. Corro tan rápido como puedo. Siempre en línea recta. Corro rápido, pero me parece extrañamente que voy muy despacio. Como en una pesadilla, corro por un mundo inhóspito. Todo es rojo. Y caliente. Y rojo. Y caliente. Creo que ya no puedo respirar».

«Berlín», escribe más tarde el escritor berlinés y autor de la trilogía bélica escrita en forma de novela documental Moscú – Stalingrado – Berlín, Theodor Plivier, «sangraba por mil incendios. Donde el humo abría la vista a un espacio abierto, se veían bajo las alas de los aviones esqueletos de piedra ordenados en cuadrados y filas, cubiertos por la negrura del incendio. Ya no había tejados y las divisiones entre pisos habían desaparecido». El observador en tierra veía «fachadas sin ventanas» que «se iluminaban a la luz de las detonaciones». Ya había visto todo aquello antes, (…) «hace dos años en el este (…). La ciudad asediada de hace dos años se llamaba Stalingrado, esta es Berlín». Bertolt Brecht escribe en su Cartilla de guerra: «¡Estas son las ciudades donde una vez gritamos nuestra victoria contra los destructores del mundo! Y nuestras ciudades son solo una parte de todas las ciudades que destruimos».

El bombardeo del 3 de febrero no solo deja claro hasta al más incrédulo que la guerra está definitivamente perdida y que no tiene sentido esperar el «arma milagrosa» de Hitler, sino que también es un símbolo. Al día siguiente comienza la conferencia de Yalta que durará ocho días y en la que el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y Josef Stalin, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, deciden la división de Alemania en cuatro zonas de ocupación. Una semana antes, el 27 de enero, el Ejército Rojo libera el campo de exterminio de Auschwitz y cinco días antes, en la madrugada del 31 de enero, cruzaba la última barrera natural que le separaba de Berlín, cerca de Kienitz, en el Oderbruch, y establece allí una cabeza de puente. Ahora solo quedaban 70 kilómetros en línea recta hasta Berlín. Y dos días después de terminar la conferencia de Yalta, cuando el Ejército Rojo ha avanzado a lo largo de todo el Oder, en la noche del 13 al 14 de febrero tiene lugar el bombardeo de Dresde con bombas de fósforo, que desencadena una tormenta de fuego. Al menos Berlín se libró de ella; y, sin embargo, cuando hoy se recorre la Wilhelmstraße, la Kochstraße y la Oranienstraße desde la Hallesche Tor, se puede ver lo dramática que fue la destrucción.

Es el 16 de abril de 1945 y con la batalla de Berlín empieza el fin de la Alemania nazi. Comienza en las alturas de Seelow, que forman parte del anillo exterior de defensa de la ciudad. Cuando comienza la batalla por la capital del Reich, con un cielo nublado y una temperatura de 10 grados centígrados, quedan en la ciudad aproximadamente 2,7 de los 4,4 millones de berlineses. Dos tercios de ellos son mujeres y el resto son principalmente niños menores de 16 años y hombres mayores de 60. Los nazis exponen a esta población al final de la guerra.

La población estaba cansada de la guerra, los generales de la Wehrmacht se quejaban de que la tropa estaba «completamente apática» y se empezó a fusilar soldados «para mantener la disciplina militar», pero al mismo tiempo temían «que llegara el momento» en que «tales medidas resultaran ineficaces». Así que ahora, mientras los «faisanes dorados» (altos cargos del partido nazi NdT) callejean en busca de desertores, las SS, la Gestapo, la Wehrmacht y la policía ejecutan a los hastiados de la guerra y aceleran los crímenes de la fase final para eliminar sistemáticamente a sus oponentes antifascistas, mientras el Estado obliga a los jóvenes de 14 a 16 años sin formación y a los ancianos a formar parte del Volkssturm, que Hitler ya había ordenado el 25 de septiembre y anunciado el 18 de octubre. «Hasta aquí hemos llegado», escribe el autor de novelas documentales de guerra Theodor Plivier, “ya estamos quemando las semillas”.

Sin embargo, no todos lo verán así más tarde. Hans Filbinger (CDU), que ascendió de juez naval nazi a primer ministro de Baden-Württemberg, argumentará más tarde contra la rehabilitación de desertores: «Lo que entonces era correcto, hoy no puede ser incorrecto». La primera novela de Siegfried Lenz sobre un desertor (Überläufer) tampoco pudo imprimirse después de la guerra, mientras que Las iglesias de la libertad (Die Kirchen der Freiheit), de Alfred Andersch, que describe la deserción como un acto de libertad, se convirtió en un escándalo en 1952: Todo aquel que desertó de la guerra criminal y con ello también redujo el Holocausto seguiría siendo considerado un «cerdo como camarada» y un «traidor a la patria» en Alemania Occidental durante mucho tiempo después de 1945.

De hecho, durante la liberación de Berlín del fascismo hasta el 2 de mayo, murieron otros 170.000 soldados y varias decenas de miles de civiles en ambos bandos. Medio millón de soldados resultaron heridos. «Aún se podría haber salvado», recuerda el comandante en jefe del 8.º Ejército de la Guardia del Ejército Rojo, V. I. Chuikov, «la vida de cientos, miles, incluso decenas de miles de jóvenes soldados alemanes a los que el destino había librado hasta entonces de una guerra larga y sin salida para ellos. En un plato de la balanza estaba la vida de cientos de miles de alemanes y la destrucción de más ciudades; en el otro, la vida de unos cuantos aventureros (…)».

Sin embargo, las exhortaciones del Ejército Rojo a rendirse y entregarse como prisioneros de guerra, difundidas por altavoces y folletos, no fueron atendidas en su mayor parte. La propaganda estatal y los «tribunales de guerra móviles» ordenados por el ministro de Justicia del Reich, Thierack, el 15 de febrero, hacen su trabajo. «Mirad estas gorras de vencidos. Y/ No fue cuando nos las arrancaron de la cabeza, / cuando llegó la hora de nuestra amarga derrota. / Fue cuando obedientes nos las pusimos», compuso más tarde Bertolt Brecht.

Concretamente, el Ejército Rojo, con unos 2,5 millones de soldados, 6.250 tanques, 7.500 aviones y 41.600 piezas de artillería, rodea Berlín y sus 750.000 unidades combatientes. Más tarde se dirá que en el Oder había un disparo de artillería cada tres metros. Solo en el primer día de la ofensiva de Berlín, el Ejército Rojo dispara 1,24 millones de proyectiles de artillería en las colinas de Seelow, según el mariscal Georgi K. Zhukov, y «98 000 toneladas de metal caen sobre el enemigo». No se puede contar con ayuda en Berlín: en el frente occidental, el Grupo de Ejércitos B ha quedado rodeado en la cuenca del Ruhr. Se rendirá el 17 de abril. Viena ya ha sido liberada por el Ejército Rojo el 13 de abril y el 19 de abril las tropas estadounidenses liberarán Leipzig y Chemnitz. La batalla por Berlín también está perdida antes incluso de comenzar. Sin embargo, «decirlo supondría la ejecución segura», escribe Plivier más tarde.

Para retrasar el inevitable final, los nazis alimentaron el miedo hacia los rusos, aunque eran alemanes quienes habían llevado a cabo una bárbara guerra de exterminio en su patria y quienes habían organizado en el «Plan General para el Este», la aniquilación de 30 millones de personas de las poblaciones del Este mediante asesinatos sistemáticos, matando de hambre y deportación. La exposición El paraíso soviético, organizada por la Dirección de Propaganda del Reich del NSDAP (Partido Nacional Socialista Obrero Alemán) -y que no se pudo impedir por el valeroso intento de incendiarla por el grupo de resistencia judío-comunista liderado por Marianne y Herbert Baum- fue visitada, según datos oficiales, entre mayo y junio de 1942, por 1,3 millones de personas. Al final de la guerra, las promesas del «arma milagrosa» mantendrían al pueblo a raya.

Cuando los soldados rusos, ucranianos, bielorrusos, georgianos, kazajos, etc. pisaron por primera vez suelo alemán, se dijo a la población alemana que no era un presagio de la inevitable derrota, sino una trampa para atraer al enemigo sobre territorio propio para luego atacar. Los informes sobre las atrocidades cometidas en Nemmersdorf, en Prusia Oriental, primero conquistada y luego reconquistada, que no hasta medio siglo después serán rectificados por la minuciosa investigación de Bernhard Fisch en Nemmersdorf, octubre de 1944, sirven para sembrar el pánico ante los rusos: «Victoria o Siberia» es el lema.

«Las historias de terror sobre el Ejército Rojo», escribe el historiador Florian Huber en Versprich mir, Kind, dass du dich erschießt (Prométeme, hijo, que te pegarás un tiro), propagan «una atmósfera de miedo (…) a que, tras su victoria, los aliados exterminen al pueblo alemán». En algunas localidades, como Demmin, en Pomerania Occidental, esto provocará un suicidio colectivo al final de la guerra. Las madres atarán piedras a los pies de sus propios hijos y los ahogarán. Durante su discurso en el Palacio de los Deportes el 18 de febrero de 1943, pocas semanas después de Stalingrado, los 15.000 espectadores nazis cuidadosamente seleccionados aclamaron al ministro de Propaganda del Reich, Joseph Goebbels, cuando, de pie ante la pancarta «Guerra total, guerra más corta», preguntó: «¿Queréis la guerra total? ¿La queréis, si es necesario, más total y radical de lo que hoy podemos imaginar?». Total y radical: no hay otra forma de describir lo que le espera ahora a Berlín.

En su discurso, Goebbels advirtió entonces con su habitual tono de voz racista-anticomunista de la «embestida de la estepa», «el peligro histórico que provoca horror», que «eclipsa con mucho todos los peligros anteriores de Occidente». Detrás de los soldados del Ejército Rojo «ya podemos ver los escuadrones de aniquilación judíos» y tras ellos se alzará «el terror, el fantasma del hambre entre millones y una completa anarquía europea».

Así preparada, la Alemania de Hitler entró en la batalla por Berlín. «Sólo el miedo de que los rusos estén cada vez más cerca crece de día en día», anota Ursula Spaltowsky de Lichtenberg en su diario. «Nos cuentan las cosas más fantásticas sobre los rusos. Con lo cual, nadie sobrevivirá a esta invasión (…). La radio canta canciones de libertad al mundo (…)».

Pero sólo los menos quieren luchar. «Los camaradas del partido se vuelven cada vez más insolentes», escribió Spaltowsky el 19 de abril. «Quien se opone a las órdenes es fusilado. Cada día se escriben en las paredes de las casas o en los postes publicitarios los nombres de los soldados y oficiales que ya no quieren seguir participando (…). Se sigue predicando la victoria y la justicia, etc. Estamos hartos (…)».

El día del cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, que Hitler y Goebbels pasan con su familia en el bunker subterráneo del Führer, el Ejército Rojo rompe el anillo exterior de defensa -tras cuatro días de ofensiva con 50.000 soldados muertos (38.000 de ellos en el bando ruso y polaco)- y libera la base militar de Strausberg, así como Altlandsberg y Bernau, como esta última se ve en la autobiográfica y probablemente mejor película alemana (anti)bélica, Yo tenía diecinueve años, del exiliado alemán, soldado del Ejército Rojo y director de la Defa (Deutsche Film-Aktiengesellschaft) Konrad Wolf, Bernau. Al mismo tiempo, 1.000 bombarderos angloamericanos realizan una incursión de dos horas sobre Berlín fuera del alcance de los cañones antiaéreos alemanes, y dejan «Berlín atrás, aturdida, silenciosa y destruida», como escribe el historiador británico Tony Le Tissier.

En ese momento, Hitler ordena la «operación Clausewitz», que prevé la evacuación de las oficinas del gobierno, la Wehrmacht y las SS y la destrucción de pruebas: archivos, documentos, etc. Un día más tarde, el Ejército Rojo elimina el Alto Mando del Ejército en Zossen, mientras que al mismo tiempo otras unidades de tropas cruzan por primera vez la frontera de la ciudad a las 12 del mediodía en Malchow y luego se dirigen hacia Hohenschönhausen, Marzahn y Hönow, mientras que otras unidades llegan ya a Weißensee y otras escriben «Na Berlin – Pobeda» (A Berlín – Victoria) en la fachada de la casa de Landsberger Allee 563. También los soldados del Ejército Rojo izan la primera bandera roja en la torre de la iglesia del pueblo de Marzahn en la tarde del 21 de abril.

Es el 21 de abril de 1945 y la batalla por Berlín alcanza los barrios del centro de la ciudad. Ese mismo día, el [diario oficial del partido nazi] Völkischer Beobachter aún miente cuando dice que «de 9 a 16 horas habrá prácticas de tiro de una batería antiaérea en el norte de Berlín». Cuando el fuego de artillería de los cañones rusos alcanzó la Hermannplatz de Neukölln a las 11:30 horas y con ello era la primera vez que llegaban al centro de la ciudad, se desató el pánico masivo. Al final del día, el anillo que rodea Berlín está firmemente cerrado. «Inmovilizados entre el Müggelsee y el Havel, entre los brezales arenosos del Barnim en el norte y los pinares del Teltow en el sur», escribió más tarde el escritor de guerra Theodor Plivier, “permanecían un millón de mujeres, hombres y niños y esperaron el diluvio”.

Al día siguiente, cuando llega el último telegrama a la oficina de telégrafos de Oranienburger Straße (desde Tokio: «Buena suerte a todos»), Goebbels declara que «todos los que enarbolen banderas blancas serán fusilados». Ese mismo día por la noche vuelve a representarse La flauta mágica en el teatro de Gendarmenmarkt, mientras la línea del frente oriental recorre ya la línea Lichtenberg – Niederschönhausen – Frohnau por el avance del Ejército Rojo. Los distritos del centro de la ciudad están ahora bajo fuego directo constante, respondido con fuego continuo desde la torre antiaérea de Friedrichshain. «Fuentes de adoquines, pedazos de asfalto, de mugre se alzaban en las calles de Berlín. Los pesados proyectiles de los cañones de largo alcance abrían brechas en hileras enteras de casas. La población se sentaba en los sótanos con maletas y camas y todas sus pertenencias y, en realidad, no podía abandonar los sótanos, pero tenía que hacerlo, aunque sólo fuera para buscar agua. Se podía arriesgar la vida, pero no se podía vivir sin agua», escribe Plivier. Un día después, el frente del este avanza hacia Friedrichshain.

Para entonces, el Ejército Rojo había avanzado por la prolongación oriental de la Frankfurter Allee, que recibió el nombre de «Calle de la Liberación» (Straße der Befreiung) en el 30º aniversario del final de la guerra, pero después de 1990 volvió a llamarse «Alt-Friedrichsfelde», nombre que apenas se utilizaba antes. Desde 2015, La Izquierda (Die Linke) trabaja para volver a cambiarle el nombre.

El Ejército Rojo puede esperar el apoyo de sectores de la población

Ahora, el 23 de abril, la línea del frente discurre a lo largo de Tegel – Humboldthain Wollankstraße – estación de S-Bahn Schönhauser Allee – Friedrichshain, a lo largo del anillo de S-Bahn desde la estación Landsberger Allee hasta Frankfurter Allee – Canal de Teltow. Mientras el Ejército Rojo libera el campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Oranienburg, al norte de Berlín, dejando atrás a unos 3.000 enfermos, así como enfermeras y médicos, y fusila a los resistentes de las SS en la Invalidenstraße de Berlín-Mitte, comienzan ahora los combates del 5.ª Ejército de Choque por el matadero central y el mercado de ganado en la Storkower Straße y –ubicado en el anillo del tren urbano junto a la Frankfurter Allee– el Ejército Rojo avanzó ese mismo día en dirección a la Wilhelmstraße y al centro de poder de Berlín, desviándose sin embargo hacia la paralela Scharnweberstraße para evitar el fuego de la Frankfurter Allee, controlada por unidades de las SS en el búnker antiaéreo.

«Avanzaban a lo ancho a través de las casas y se abrían paso disparando a los frontones, casa por casa», anotó el resistente comunista Erwin Reisler en su diario secreto.

Mientras, el corresponsal del frente soviético Boris Polewoi describe así la orientación estratégica: «Los combates en Berlín, en las condiciones específicas de la ciudad, requirieron una nueva táctica por nuestra parte. Cada casa se convirtió en un búnker, cada calle en una línea de defensa. Tanto si las rodeabas como si avanzabas hacia su retaguardia, había que tomar cada edificio individualmente, porque el enemigo no tenía a dónde retirarse. Así que formamos un nuevo tipo de unidad en el frente, las llamadas divisiones de asalto: Unidades de tropas compuestas por unidades de fusileros, tanques, cañones autopropulsados, a veces también «Katyushas» y siempre un grupo de ingenieros; los tanques, por así decirlo, se fusionaban con la infantería. No sólo trabajaban juntos, sino que se apoyaban activamente en la batalla».

«El combate urbano», escribió V.I. Chuikov, comandante en jefe del 8º Ejército de la Guardia, «tiene sus propias leyes, que hay que observar siempre (…). El enemigo se esconde en sótanos y edificios. En cuanto te asomas, suenan disparos y estallan granadas de mano».

El Ejército Rojo podía esperar apoyo por parte de la población. El antifascista alemán Ernst Kehler, que regresó a su patria como soldado del 1er. Frente Bielorruso y representante en primera línea del Comité Nacional «Alemania Libre», describió así el final de la guerra: «[De camino] a mi nueva zona de operaciones [en] Berlín-Mitte (…) aún podían verse las consignas fascistas “Berlín sigue siendo alemana” y “Victoria o Siberia” junto a banderas blancas en letras gigantes. Cuando se alejó el ruido de los combates, salieron a la calle figuras. La miseria, el cansancio de la guerra y la desesperación dominaban a la gente. Pero igual de inolvidable me resulta el hecho de que los que llevábamos el uniforme del Ejército Rojo recibiéramos repetidamente indicaciones y advertencias de los berlineses y berlinesas a lo largo de nuestro camino. … ‘No sigan por aquí, hay otro nido de francotiradores en la casa de la esquina’. O también: ‘Tomen el camino por las entradas de las casas, a través de los patios. Todavía no se puede avanzar por la calle’».

El avance del Ejército Rojo

Hay escenas de confraternización con muchos resistentes antifascistas que salen de sus escondites en sótanos y en las colonias de casas y cobertizos (Laubenkolonie). En barrios obreros como Wedding, el Ejército Rojo avanza muy rápidamente porque la población se siente lo suficientemente segura como para alzar banderas blancas y a menudo rojas. En otros lugares, los combatientes de la resistencia comunista alemana disfrazados con uniformes de la Wehrmacht y las SS consiguen desarmar a unidades enteras de tropas u obligarlas a rendirse, así como volar depósitos de municiones, atrapar y fusilar a altos cargos de las SS de la Oficina Central de Seguridad del Reich (RSHA) y proveer de alimentos a la población. Uno de estos grupos era el «Kampfgruppe Osthafen», que, como describe Heinz Müller en Kampftage in Berlin (Días de lucha en Berlín) operaba desde los pisos de las calles Simon-Dach-Straße 32 y Boxhagener Straße 22. Algunos antifascistas pagaron con su vida esta peligrosa misión en los últimos días de la guerra.

La noche del 23 al 24 de abril transcurrió tranquila. Pero entonces, como escribe Heinz Rein en la novela documental Finale Berlin, «cuando penetra la luz del nuevo día, el silencio se rompe por un tremendo cañonazo. Son las 5:15: ha comenzado el bombardeo de la artillería rusa desplegada en los suburbios alrededor de Berlín. El fuego nutrido dura 45 minutos, después las unidades de infantería y blindadas rusas inician su ataque. Desde el sur, cruzan el canal de Teltow y penetran en Neukölln, Britz, Lichterfelde, Zehlendorf y Neubabelsberg; desde Tegel y Reinickendorf, las unidades acorazadas avanzan hasta Wedding, deteniendo su avance únicamente en el Nordhafen. En el Ringbahn, en las inmediaciones de la estación de Lehrter, otras unidades blindadas avanzan desde el norte a través del bosque de Tegel y a lo largo de la Jungfernheide hasta el canal de navegación de Spandau, lo cruzan a pesar de que todos los puentes han sido volados y entran en Siemensstadt; se desata una feroz batalla alrededor de Fürstenbrunn, entre Westend y Spandau, así como alrededor del terraplén del ramal que va hacia Gartenfeld».

El objetivo de ataque es sobrevolado y bombardeado según las órdenes

La resistencia varía en intensidad. Las unidades de las SS, que lanzan el lema «¡No se concederá el perdón!», son las únicas que están bien equipadas y oponen una enconada resistencia. La población civil es sacrificada en el altar del fascismo. «Cuando Friedrichshain se convierte en zona de combate y se defiende la cervecería Schultheiss-Patzenhofer en la esquina de Landsberger Allee y Tilsiter Straße (hoy Richard-Sorge-Straße)», describe Rein en un episodio especialmente atroz de la batalla de Berlín del que se ha dado testimonio muchas veces, «los rusos ordenan la evacuación del barrio entre Friedrichshain y Zentralviehhof para perdonar la vida a la población civil. Miles de personas emergen de las oscuras catacumbas (…) La interminable procesión de refugiados avanza hacia el este por Landsberger Allee y Landsberger Chaussee, con cochecitos de niños, pequeños carros de transporte de todo tipo, ancianos y ancianas en bastones, personas con las piernas amputados que se autopropulsan en sus vehículos, niños en brazos y de la mano de sus madres, personas demacradas, ojerosas, extenuadas, abrasadas por el miedo, sacudidas por el horror, pero movidas por la voluntad de vivir. Todos se pusieron al abrigo de la retaguardia rusa para ponerse a salvo de los proyectiles de sus propios compatriotas (…). La Landsberger Chaussee es una carretera ancha, que sale de los confines de la ciudad hacia el campo abierto, entre huertos, jardines, campos y nuevas urbanizaciones. Por ella no sólo circulan los refugiados. Por el lado norte de la carretera y hacia dentro de la ciudad llegan los suministros del ejército ruso (…). Así, dos corrientes circulan por la Landsberger Chaussee: hacia el este, las mujeres, los ancianos y los niños de la nación derrotada; hacia el oeste, los hijos del pueblo victorioso. Desde algún lugar, aún lejano, se oye un zumbido, parece como si un enjambre de abejas estuviera en camino, pero el ruido crece inquietantemente rápido, convirtiéndose en un rugido y un trueno. La gente de la carretera mira asombrada la formación que vuela, parecen diez, doce, quince, veinte aviones, mantienen un rumbo recto sobre la carretera… ¿Aviones rusos que regresan del servicio en el frente? No, son Ju 87 alemanes, se están haciendo enormes, las cruces negras de las alas ya son reconocibles. Los refugiados avanzan despreocupados. ¿Qué pueden temer de los aviones alemanes? Entonces ocurre lo inesperado, lo improbable, lo increíble: los bombarderos en picado alemanes se abalanzan sobre los suministros rusos con los motores aullando, sin importarles que decenas de miles de alemanes van por la misma carretera hacia la zona del interior. El objetivo del ataque es sobrevolado y bombardeado conforme a las órdenes. Una y otra vez, los Stukas se abalanzan sobre la carretera, levantan el avión con un zumbido y vuelven a caer en picado como aves de rapiña hambrientas. Cuando se alejan, cientos de muertos y heridos permanecen en los márgenes de la Landsberger Chaussee, personas alemanas, masacradas por aviadores alemanes con bombas y cañones alemanes (…)».

La toma de la estación de ferrocarril de Silesia resulta extremadamente difícil

Werner Lindner, que creció en Petersburger Platz y más tarde fue ingeniero civil, recuerda esta acción asesina: «Entonces llegaron otros rusos. Eran tropas de combate. Gritaron: ‘¡Todos fuera, bombardean los aviones Germanski!’ Todos cogieron su equipaje de mano y huyeron por el patio de ganado, y luego por la estación de ferrocarril de Landsberger Allee, a través de las casitas con jardín hacia la Steuerhaus y más allá. En realidad, se vieron sorprendidos por un bombardeo alemán sobre posiciones de artillería soviéticas. Por el camino, vieron personas y caballos muertos».

Ese mismo día, en Friedrichshain, el Ejército Rojo avanza en combates casa por casa a lo largo de la Frankfurter Allee, mientras que, al mismo tiempo, se rompe el anillo interior de defensa bajo intensos combates en la estación de Wedding, el 7.º Cuerpo irrumpe desde Prenzlauer Berg hacia Alexanderplatz enfrentando menor resistencia, y la 301.ª División de Fusileros cruza el Spree a la altura del parque Treptower y toma bajo su contro la central eléctrica de Rummelsburg intacta y operativa. A primera hora de la tarde aparece por penúltima vez el periódico nazi Der Angriff vereinigt mit Berliner illustrierter Nachtausgabe, con el titular: «La heroica resistencia de Berlín no tiene precedentes».

Los días 25 y 26 de abril, cuando los soldados estadounidenses y los del Ejército Rojo se encontraron cerca de Torgau, en el Elba, el 5º Ejército de Choque hizo pocos progresos en el este de Berlín. En particular, la toma de Schlesischer Bahnhof (actual Ostbahnhof) resultó extremadamente difícil. Sin embargo, el 27 de abril, mientras Heinrich Himmler seguía intentando negociar una rendición parcial con las potencias occidentales en contra de los deseos de Hitler, la estación también fue capturada por completo y al día siguiente las zonas alrededor de Alexanderplatz, el aeropuerto de Tempelhof y Gatow, así como Spandau, partes de Schöneberg, Tempelhof y Kreuzberg también habían sido liberadas. La soga alrededor del distrito gubernamental, el centro de poder de Hitler, se tensa. Mientras que en Italia, el 28 de abril, Benito Mussolini, aliado de Hitler, y su amante son fusilados en el lago Como y su cuerpo es expuesto públicamente, en Berlín, el 29 de abril, la zona de control de Hitler se reduce a 25 kilómetros cuadrados entre el distrito gubernamental y el Tiergarten. Ese mismo día se publica el último número de [periódico nazi que apareció y sólo se publicaron ocho números en los últimos días de la guerra NdT] El Oso Blindado: Hoja de combate para los defensores del Gran Berlín (Der Panzerbär: Kampfblatt fur die Verteidiger Gross-Berlins). La noche anterior, el titular decía: «¡Resistiremos! Llegará la hora de la libertad».

«Todas las habitaciones y pasillos están ocupados y abarrotados de heridos graves»

El 30 de abril y el 1 de mayo respectivamente, Hitler y Goebbels eluden sus responsabilidades y se quitan la vida en el Führerbunker para, según Hitler en su testamento del 29 de abril, «escapar a la humillación de ser depuesto o rendirse». Según lo estipulado en su testamento, el cuerpo de Hitler es «incinerado en el lugar» donde «realicé la mayor parte de mi trabajo diario en el transcurso de doce años de servicio a mi pueblo (…)». Sin embargo, la dirección del Estado mintió y no anunció hasta el 2 de mayo, día de la capitulación de Berlín, que «el Führer» había «caído en la batalla de Berlín». Ese mismo día, el soldado del Ejército Rojo Mijaíl Petrovich Minin ya izaba la bandera roja sobre el edificio del Reichstag, inmortalizado en una famosa fotografía de Yevgueni Khaldei.

«AL PUEBLO ALEMÁN», brillaba en letras doradas sobre el portal principal del edificio, escribe más tarde Theodor Plivier. «Los pueblos alemanes habían encontrado aquí un techo común tras la fundación del Imperio en 1871. En la tribuna de esta casa habían estado Bismarck, Bethmann Hollweg, el príncipe Max von Baden, pero también Liebknecht, padre e hijo, Bebel, Ledebour y Rosa Luxemburg. Aquí, desde una ventana de la fachada occidental, Philipp Scheidemann proclamó la república el 9 de noviembre de 1918. También hubo un incendio del Reichstag y un juicio por el incendio del Reichstag. En el humo de este incendio, que destruyó la gran sala de sesiones y atravesó la cúpula de cristal, comenzó el Tercer Reich, y parecía que también aquí, entre el humo y el fuego, iba a terminar (…).»

El actor alemán Günter Lamprecht, conocido por las películas de Rainer Werner Fassbinder, la serie Tatort y la serie de televisión Babylon Berlin, participó como joven hitleriano de 15 años en el combate por el Reichsbank en el Werderscher Markt, donde hoy se encuentra el Ministerio de Asuntos Exteriores. Así recuerda el 27 de abril: «Todas las habitaciones y pasillos estaban ocupados y abarrotados de heridos graves, de moribundos. El incesante fuego de artillería y los bombardeos de los últimos días, el odioso silbido de los “órganos de Stalin”, se dirigían ahora sólo al centro, a Berlín-Mitte». En una sala para oficiales del edificio, Lamprecht, que servía como mensajero, se topó con «una barra llena de botellas de champán, jamones, salchichas y otras delicatessen», y en una mesa yacían siete u ocho personas, entre ellas cinco oficiales de las Waffen-SS, «inclinados hacia delante sobre la mesa o colgando de los imponentes sillones, casi todos con la cabeza destrozada. Aquí ya había terminado la guerra. ¡Qué perros cobardes, huir así! El día anterior, esos mismos habían colgado de las farolas y los árboles a desertores, simples soldados».

Violencia sexual

Stalin daba mucha importancia a conquistar Berlín el 1 de mayo, día simbólico de la lucha internacional de la clase obrera. También le impulsaba el temor de que los informes sobre las negociaciones entre Hitler y los aliados occidentales -e incluso sobre una guerra conjunta contra la Unión Soviética- se hicieran realidad. Muchos soldados del Ejército Rojo pagaron esto con la vida. Sin embargo, en algunas partes de Berlín se sigue luchando el 2 de mayo, entre otros lugares alrededor de las torres antiaéreas de Friedrichshain, que no se volaron hasta mayo de 1946 y que desde entonces, las montañas de cascotes que produjo la voladura, permanecen enterradas bajo las colinas artificiales Gran y Pequeño Bunkerberg (conocidas como «Mont Klamott» y «Hoher Schrott»), y como tales cantadas por Wolf Biermann en 1968 y por Tamara Danz con la Band Silly en 1983. Muchos de los ayudantes de la defensa antiaérea son menores de edad, y no pocos de ellos son niñas. Finalmente, también se libran combates en la Kulturbrauerei, en Prenzlauer Berg, donde las unidades de las SS se han atrincherado en los sótanos. Sin embargo, en la noche del 8 al 9 de mayo, el mariscal de campo Keitel, en nombre de la Wehrmacht, el almirante general von Friedeburg, en nombre de la Kriegsmarine, y el coronel general Stumpff, en nombre de la Luftwaffe, firman en Karlshorst la declaración de capitulación. Más tarde, el «Museo Germano-ruso» recordará estos hechos, aunque en 2022, tras el inicio de la guerra de Ucrania, será renombrado «Museo Berlín-Karlshorst».

La población civil pagó un alto precio por la batalla de Berlín. Por temor a las represalias de los soldados rusos, ucranianos, bielorrusos, etc., por los sufrimientos causados por la guerra de exterminio alemana en el Este, el mariscal soviético Rokossowski ordenó que los saqueos y las violaciones se castigaran con la ley marcial o con fusilamiento inmediato. Como relata Miriam Gebhardt en Als die Soldaten kamen (Cuando llegaron los soldados), se producen numerosos fusilamientos sumarios y, más tarde, sentencias judiciales de cinco años de prisión en campos de concentración. Muchos, como Ursula Spaltowsky en su diario, también cuentan su sorpresa al ver que los soldados soviéticos no se correspondían en absoluto con la imagen de «caníbales» que se había dibujado de ellos. No obstante, según estiman Helke Sander y Barbara Johr en su libro BeFreier und Befreite (Liberadores y liberados), tras la liberación de Berlín se violaron aproximadamente 100.000 mujeres. «Los factores que favorecieron la violencia sexual», escribe Gebhardt, «fueron evidentemente más fuertes que las medidas disuasorias o disciplinarias».

Gisela Schulz, de siete años, tuvo que presenciar la violación de su madre en el sótano del número 63 de la Grünberger Straße, en el barrio de Friedrichshain: «No sabía lo que era eso. Grité y grité y grité. Luego le pusieron a mi madre otra vez una pistola en el pecho, querían seguir. Pero un oficial echó a los soldados. No podían hacerlo, pero lo hicieron. Querían vengarse, nunca nos perdonaron a los alemanes lo que les hicimos. Mi madre se quedó embarazada. Un médico le sacó el niño».

Cuando el estruendo de la guerra y el humo se disiparon, el cielo azul radiante de la primavera dejó a la vista una ciudad destruida. «El camino a través de la ciudad», escribe Ursula Spaltowsky en su diario, «te saca lágrimas de los ojos. De algunas calles solo quedan escombros, algunos de los cuales aún humean. Los parques también están llenos de escombros y la mayoría de los árboles están quemados». En total, en mayo de 1945, Berlín está cubierta por 75 millones de metros cúbicos de escombros. Con ellos se podría construir un dique de 35 metros de ancho y 5 metros de alto desde Berlín hasta Dortmund. En todo Berlín, el 48 % de los edificios quedaron totalmente destruidos: de los 1,5 millones de viviendas que había, solo quedaron 870.000, pero sólo 730.000 eran medianamente habitables. 140 de los 225 puentes quedaron destruidos por los bombardeos y las explosiones, y la red de trenes suburbanos quedó interrumpido en cientos de puntos. De los 153.000 vehículos que tenía la ciudad, solo quedaron 115.

Se dice que el habla popular berlinesa es muy cínica: el barrio de Lichterfelde se convierte en «Trichterfelde» (campo de cráteres), Steglitz en «Steht nix» (no queda nada en pie) y Charlottenburg en «Klamottenburg» (castillo de trastos). Los barrios obreros son los más afectados. Esto se puede ver en el barrio de Friedrichshain. De los 20 distritos que componían entonces la ciudad, este distrito del este de Berlín es el segundo más destruido. Tras la guerra, de los 8.088 edificios que había al comienzo de la guerra, el 27 % quedó completamente destruido y el 18,5 % sufrió daños graves. El 54 % de las viviendas de Friedrichshain son inhabitables. Y lo que aún queda en pie también ha sufrido. «Lo que le ocurre a una casa de la época fundacional tras un bombardeo», escribe más tarde la escritora de Alemania Oriental Annett Gröschner, «lo han intentado describir los niños en (…) redacciones escolares: ‘Un puño gigante nos agarró, primero nos levantó y luego nos estrelló contra el suelo’». «(…) No es de extrañar que, a pesar de la lujosa rehabilitación, en los viejos edificios las puertas se abran por la noche como por arte de magia y los lápices, cuando se caen, sigan rodando. Las bombas aéreas y los proyectiles explosivos también han deformado y torcido las casas que por fuera parecen intactas. Quien sabe esto, se sorprende cuando ve a la gente recorrer las casas con ojos avariciosos para comprar los codiciados pisos a precios astronómicos, por no decir astrológicos».

Un nuevo comienzo parece difícil de imaginar

De los 346.264 habitantes que tenía Friedrichshain en 1939, en 1945 solo quedaban unos 156.000, entre ellos un 17,2 % de niños menores de 14 años. La proporción de trabajadores y trabajadoras en la ciudad, calculada a partir de las cartillas de racionamiento entregadas, se redujo del 60 % al 35,3 %. «La mayor parte de la mano de obra masculina», escribe más tarde el historiador Norbert Podewin, «tenía más de 40 años en agosto de 1945. Por cada 100 hombres de entre 20 y 30 años había 450 mujeres de la misma franja de edad. En Friedrichshain había 2.545 chicas y 504 chicos de entre 18 y 21 años». De los 203 médicos establecidos, solo ejercen 15, y de los 42 dentistas, solo dos. El hospital Horst-Wessel, hoy el Vivantes-Klinikum en Friedrichshain, ha quedado prácticamente destruido por los bombardeos y solo quedan 570 de las 986 camas. En todo el distrito solo hay dos camiones con remolques, un único tractor con remolque y solo 19 carros tirados por caballos. En todo el distrito se ha interrumpido el suministro de agua, electricidad y gas. Un tercio del metro está inundado.

Berlín ha sucumbido, una Pompeya moderna, una Pompeya obra del hombre, obra de manos fascistas. Muchos inocentes han pagado el precio. Plivier hace decir a un soldado: «¡No te dejes engañar, muchacho! En las últimas elecciones medianamente correctas —tú aún eras un bebé—, [Hitler] solo obtuvo el treinta y tres coma tres por ciento de los votos en Berlín. (…) Excepto en Colonia y Aquisgrán, menos que en cualquier otro lugar de Alemania. No, Berlín no lo quería, nunca lo eligió (…)».

Sin embargo, un nuevo comienzo parece difícilmente imaginable. La poeta Inge Müller, ayudante de la Wehrmacht en los combates de Prenzlauer Berg, describe en el poema Heimweg 1945 (Camino a casa 1945) su regreso desde la Schönhauser Allee por la Danziger Allee hasta la Frankfurter Tor y desde allí a Friedrichsfelde: «Quedándome atrás por casualidad / Recorro el camino conocido / Desde un extremo de la ciudad hasta el otro / Despojada del odiado uniforme / Escondida bajo ropas robadas / Erguida cuando el miedo es grande / Arrastrándome sobre cadáveres sin rostro / La ciudad caída me mira / Yo aparto la vista».

Berlín tras el final de la guerra puede verse en una serie de películas

El escritor contemporáneo de la RDA Helmut Meyer recordaría más tarde el alcance de la destrucción en su novela de 1962 Lena en Berlín de la siguiente manera: «Benno recorrió el campo de batalla de su patria. Inscripciones en tiza sobre los restos de muros, notas clavadas, notas descoloridas daban noticias de supervivientes, nombraban el nuevo lugar de refugio o se limitaban a la pregunta desnuda: ¿Sigues viva, Anna? ¿Sigues vivo, Karl?». El corresponsal de guerra soviético Boris Polewoi escribió sobre su despedida de la ciudad tras la batalla: «Cuando partimos de nuevo antes del alba, Berlín parecía inquietantemente despoblada. Una gigantesca ciudad, oscura, mutilada, con montañas de ruinas a lo largo de las anchas calles, puentes volados y reparados provisionalmente y literalmente huellas de amargos combates en cada esquina. El centro de la ciudad estaba completamente destruido. Aunque habíamos visto muchas ruinas y lugares quemados a lo largo de la guerra, y aunque las ruinas de mi ciudad natal de Kalinin, así como Stalingrado, que habían quedado reducidas a un montón de escombros, todavía estaban claramente ante mis ojos, la visión de Berlín me deprimió. A juzgar por algunos detalles que quedaron intactos, debió de ser bonita en otro tiempo».

El poema Berlín de Johannes R. Becher dice:

«Así era Berlín, la ciudad, la gris polvorienta, / Y Berlín se alzaba una y otra vez, / Así era Berlín, la ciudad, de altas construcciones, / Rodeada por el verde de las frondosas colonias de casitas, / ¿Se silenciará para siempre tu canción? / ¿Y nunca más te encontraré en ninguna parte? / ¿Nunca más me despertará de madrugada tu zumbido del metro? / Y el reloj se detiene en la estación del Zoo / Había un resplandor cuando el sol de la mañana volvía a brillar en el húmedo asfalto de los domingos. / Las ventanas permanecían abiertas en el resplandor, / Y el cielo yacía azul y quieto sobre Berlín / Guirnaldas vivas salían al aire libre, / Berlín salía los domingos por la tarde. / Lejos, como escondido: un silbido, un rugido de aplausos. / Desde el campo de deportes, el ruido sordo del fútbol / Tiergarten. Inclinados alrededor de camas redondas / Los bancos descansan al sol. ¿Dónde están? / ¿Dónde está la música que flotaba como un sueño?… / Y así fue una vez: Charlottenburg en «el Knie» / En las noches de verano, por los parques / Una felicidad susurrante. Aunque sólo fuera breve, / Suficiente para agradecértelo siempre. / Un poco de felicidad. Inenarrablemente maravillosa. / ¿Dónde fuisteis? ¿Dónde habéis sido expulsados? / ¿Dónde está usted, señorita, la que iba a la cita / Con cara feliz – mira el reloj: ¡las siete! / ¿Dónde está Berlín? ¿Y dónde estás tú – y tú? / ¿Dónde habéis ido, chóferes? / ¿Dónde está ahora vuestra parada de taxis? / Silencio. Silencio. Para que pueda oír tus bocinazos… / ¿Y todavía existe la playa de Wannsee? / Eso es Wedding sin hileras de casas. / La Nettelbeckplatz. Qué bandera roja, / Cuando una vez las chirimías soplaban por las calles … / Un muerto se entierra en la mugre de la calle / En espirales brillantes se enrollan las vías. / El fuego fluye por debajo de la piedra / Una tormenta de fuego lanza a lo alto las ruinas quemadas / Y eso fue una vez el salón de Friedrichshain / Y eso fue Zehlendorf y Krumme Lanke, / El Grunewald, y eso fue Halensee / Y eso es Moabit, el moribundo, / Y mira con las ruinas al Spree … / Allí yace Berlín. El sol permanece durante el día / Envuelto en humo negro. En escarcha y brasas / Berlín, condenada a morir, sucumbe a la fiebre / Pero las ratas han descansado. / Aguzan el oído, pues oyen / Que la bomba ha caído en la casa de allá / No se dejan molestar a la hora de comer / Y cavan, desentierran nuevos tesoros / ¡Berlín! ¿Qué cuentan las ruinas? / Cuando el superhombre parecía fanfarrón / Las máquinas de escribir hicieron sonar ‘Sieg Heil’ / Y los fanfarrones se sentaban en despachos, / Y contaban ciudades y paises juntos / Y ciudades. Los paises se incendiaron inmediatamente. / El ‘milagro alemán’ fue sangre y llamas, / Y ‘Reich’ lo llamaron ellos a su negocio. / Soplaban, hinchados, como fanfarrias. / El Führer llamaba, ellos levantaban las manos / Cantaban y silbaban: ‘porque nosotros vamos…’ / La mesa de la tertulia ya está aterrizando en Inglaterra / Apenas podían esperar al gran momento / Y gritaban ‘¡Sieg Heil!’, con la boca abierta, / Y en la ‘Scala’ y en el ‘Wintergarten’ / El superhombre se reunía en el concierto de los deseos… / ¡Berlín! ¡Berlín! ¿Qué buscais bajo las piedras? / ¡Mirad en la piedra, escuchad dentro de la piedra! / Y las piedras sangran y las piedras lloran / Y las piedras acusan y las piedras gritan. / La luna flota sobre los altos muros, / y como si palideciera, se desvanece. /Retumbando de manera sorda, anuncia, envuelta en humo y fuego, una palabra atronadora/: Batalla por Berlín».

Berlín tras el final de la guerra puede verse en varias películas, entre ellas la primera película alemana de posguerra Die Mörder sind unter uns (Los asesinos están entre nosotros) (1946) de Wolfgang Staudte, que muestra la estación de ferrocarril de Stettiner y la plaza Andreasplatz; en Irgendwo in Berlin (En algún lugar de Berlín)(1946) de Gerhard Lamprecht; en el documental de Kurt Maetzig Berlin im Aufbau (Berlín en construcción)(1946) y también en el clásico neorrealista de Roberto Rossellini, Deutschland im Jahre Null (Alemania, año 0) (1948).

Una nueva Alemania

La primera tarea tras el final de la guerra fue alimentar a la población. «Llevábamos días sin comer», recuerda Gisela Schulz. «Afuera había caballos por todas partes, muchos de ellos rusos de los carros de combate. Todavía estaban vivos. La gente salía de los sótanos y cortaba los caballos. Había que vivir de algo. Hoy no puedes imaginarte eso. No quiero pensar en ello. Gritaba por la noche durante años». El comandante soviético de la ciudad, Nikolai E. Bersarin, obtuvo un gran mérito al evitar una catástrofe por hambruna porque, como tuvieron que reconocer más tarde incluso los conservadores, salvó a decenas de miles de berlineses de morir de hambre.

La reconstrucción comenzó básicamente al mismo tiempo, sobre todo con la reparación de puentes. En muchos lugares, el KPD (Kommunistische Partei Deutschlands y el SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) convocan conjuntamente una gran jornada de trabajo voluntario no remunerado (subbotnik), alrededor del 28 de octubre en Berlín Este. En Petersburger Platz, Frankfurter Allee, Küstriner Platz (hoy Franz-Mehring-Platz), Boxhagener Straße y el hospital de Friedrichshain, 10.000 vecinos del distrito respondieron a la convocatoria. El alcalde del distrito nombrado por las autoridades de ocupación soviéticas, el antifascista y comunista Heinrich Starcke, que había regresado del campo de concentración de Sachsenhausen, también participó en los trabajos de albañilería como albañil cualificado.

Berlín empieza una nueva vida. Pero quien la ve hoy rara vez se da cuenta de ello y de cómo la guerra siguió marcando la vida social cotidiana durante décadas como una dolorosa herida. Incluso muchos años después del inicio del «Programa de Reconstrucción Nacional de Berlín» de la RDA, en noviembre de 1951, seguían en pie ruinas a pocos metros del Laubenhäuser de Hans Scharoun y del Zuckerbäckerstilbauten de Henselmann en la Karl-Marx-Allee. Las ruinas vecinas de la iglesia de San Marcos, por ejemplo, no fueron demolidas hasta 1957. En su novela Lena en Berlín (1962), que trata de la transición al Programa de Reconstrucción Nacional después de 1951, el escritor de la RDA Helmut Meyer describe el crecimiento en un Berlín destruido como una mezcla de ruinas lúgubres, altas montañas de escombros, «ruinas ya despejadas» con zanjas de construcción profundamente excavadas, pavimento destrozado del que sobresalen postes de madera provisionales, «con bombillas amarillas y apagadas encima».

Helmut H. Schulz escribe en su novela Abschied vom Kietz (Despedida del barrio), publicada por primera vez en 1974 y ambientada en la Blumenstraße de Friedrichshain: «De alguna manera el mundo en el que vivíamos era un mundo aislado. Nuestro barrio era como una isla en la que se han ido depositando los residuos que llegan flotando del mar, dos años después de la guerra. Ciertamente seguíamos figurando en las estadísticas, pero a quien nos buscaba le costaba encontrarnos en el laberinto de ruinas, casas y patios». Todavía en los años 80, escribe Annett Gröschner sobre su Berlín, «la guerra seguía presente en los barrios situados más allá de las vías principales». «Las fachadas estaban plagadas de agujeros de bala y marcaban el recorrido del frente (…). El horror podía ocultarse bajo cada capa de césped, bajo cada superficie sellada, porque los sótanos sólo se habían rellenado durante la demolición.» Gröschner cita al cineasta Jörg Foth: «Cada vez que doblabas la esquina en Prenzlauer Berg, esta había desaparecido».

Pero Berlín vuelve a la vida. El 21 de diciembre de 1949, día del 70 cumpleaños de Stalin, el gobierno de Berlín Este decide una reconstrucción sistemática. Simbólicamente, comenzó en la «Rote Weberwiese». Fue desde aquí desde donde la otra Alemania, la Alemania del movimiento obrero, se había manifestado el 1 de mayo de 1923 con medio millón de trabajadores a través de Berlín en filas de a cuatro hacia Alexanderplatz, y fue también aquí donde miles de miembros de la Liga de Combatientes del Frente Rojo se manifestaron contra «el fascismo y el terror policial» el 5 de marzo de 1925. Aquí se construyó la actual Karl-Marx-Allee, entonces aún conocida como Stalinallee. La primera piedra se coloca el 2 de enero de 1952, con 50.000 personas y más de un millón de subbotnik y turnos de reconstrucción en el plazo de un año.

En 1951 ya se había terminado el prototipo de los edificios de la Stalinallee, el bloque de torres de Weberwiese. En esta ocasión, Bertolt Brecht escribió su Canción de la paz, cuyos versos aún se citan hoy en la fachada: «Paz en nuestro país, / paz en nuestra ciudad, / que dé buen cobijo / a quien la ha construido». Por sorteo, miles de los constructores de la Stalinallee se mudan a los pisos del bulevar socialista, incluso sin ser miembros del partido. El 21 de diciembre de 1952 tiene lugar en la ópera estatal Unter den Linden la ceremonia de entrega de los primeros mil pisos. «La gran mayoría de los primeros residentes eran obreros y empleados», escribe Marika Bent. «Los pisos eran amplios y luminosos. Contaban con comodidades modernas como calefacción urbana, baños alicatados, suelos de parqué, teléfonos y recogida de basura automática. El alquiler medio era de 90 pfennigs por metro cuadrado».

Al mismo tiempo, no todo el mundo estaba satisfecho: desde el lugar de las obras de la Stalinallee se iniciaron las protestas contra el aumento de las normas -con el apoyo activo de Occidente y de la emisora estadounidense Rias- que fueron aplastadas por el Ejército Rojo el 17 de junio de 1953.

Los versos de Brecht en la fachada de la torre Weberwiese están tallados en mármol negro. Su origen es especial. Proviene de «Carinhall», el lujoso pabellón de caza destruido de Hermann Göring, que ahora debería llamarse Meier. El nuevo uso del mármol de Göring tenía un fuerte simbolismo: el fascismo alemán había incendiado el mundo, había dejado tierra quemada en la Unión Soviética y, en última instancia, había destruido Berlín en su infierno. Pero al final, al menos ese era el objetivo, una nueva Alemania de trabajadores y agricultores debía triunfar sobre el fascismo. Una nueva Alemania con un lema especial:

¡Nunca más fascismo, nunca más guerra!

Ingar Solty es escritor y periodista alemán y consultor de política de paz y seguridad en el Instituto de Análisis Social de la Fundación Rosa Luxemburg

Fuente:Academia.edu