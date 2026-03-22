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22 Mar 2026

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Cuba: Imágenes de una una vida de más de 60 años bajo un bloqueo criminal

por TereFelipe (Cuba)

9 horas atrás 1 min lectura

Cuba: Imágenes de una una vida de más de 60 años bajo un bloqueo criminal
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22 de marzo de 2026

Un Estado al que se le niega la posibilidad de importar alimentos, medicinas, combustible y repuestos; al que se le bloquean sus finanzas internacionales; al que se le impide acceder a créditos; al que se le somete a una guerra mediática; al que se le castiga por comerciar con quien sea: ese Estado tendrá, por definición, enormes dificultades para funcionar con normalidad. Luego, cuando esas dificultades se manifiestan — apagones, desabastecimiento, migración — , el coro imperial y sus voceros locales dicen: miren, es un Estado fallido, el socialismo no funciona.

Se presenta como fracaso interno lo que es resultado de una agresión externa.

No se pierdan ni un segundo de este video… En él te explican lo que es vivir bajo el cloqueo criminal de Estados Unidos por más de 60 años!

 

Más sobre el tema:

Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita

 

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Etiquetas #bloqueo criminal #cuba #resistencia #socialismo #solidaridad
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