El capital, «por una ganancia del 100 %, pisoteará todas las leyes humanas»

02 de enero de 2025

«El capital», dice un redactor de la «Quarterly ReviewEmpresarios advierten riesgos de la reforma. Von Mühlenbrock afirma que inversionistas podrían bajarse si las condiciones no son favorables., «huye de la turbulencia y la refriega y es de condición tímida. Esto es muy cierto, pero no es toda la verdad. El capital experimenta horror por la ausencia de ganancia o por una ganancia muy pequeña, como la naturaleza siente horror por el vacío. Si la ganancia es adecuada, el capital se vuelve audaz. Un 10 % seguro, y se lo podrá emplear dondequiera; 20 %, y se pondrá impulsivo; 50 %, y llegará positivamente a la temeridad; por 100 %, pisoteará todas las leyes humanas; 300 % y no hay crimen que lo haga vacilar, aunque corra el riesgo de que lo ahorquen. Cuando la turbulencia y la refriega producen ganancias, el capital alentará a una y otra. Lo prueban el contrabando y la trata de esclavos.» (P. J. Dunning, «Trades’ Unions…», pp. 35, 36.)

Fuente: Karl Marx

Los dramas y tragedias que hoy ocurren en el mundo, en tu país, en tu ciudad, en tu barrio, tiene una raíz común: la conducta del capital. si la ganancia es alta, estará dispuesto a pisotear todas las leyes.

Y si la ganancia no es atractiva, sencillamente se va, «se fuga», como dice este importante ciudadano ‘$hileno‘, sin importarle lo que ocurra:

Si, leyó bien: «los empresarios podrían fugarse si las condiciones no son favorables»

Por ello, el futuro, para quienes viven de su trabajo, no es otro que barbarie o socialismo.

Vea lo que se pronostíca para EE.UU. este 2025, y por qué razones:



No hay otra alternativa que unirse, organizarse y luchar por los derechos propios, olvidándonos de quienes siguen prometiendo defender los derechos de la mayoría, pero danzando al ritmo de la música que le ponen los poderosos.