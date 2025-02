Palestina-Israel: Los rehenes invisibles

Imagen superior: Cartel con la consigna en inglés traducida al castellano: «Gaza, Gaza. No llores Palestina. ¡Tú jamás moriras!»

16 de febrero de 2025

Las personas encarceladas por Hamás son objeto de debate en todas partes, pero a menudo se «pasa por alto» a quienes están encarcelados en terribles condiciones en Israel.

¿Cuándo se es rehén y cuándo prisionero? Emocionalmente, los dos términos tienen matices diferentes para nosotros: si eres un prisionero, has hecho algo malo y estás en la cárcel con razón. Quien es rehén, en cambio, está en manos de criminales sin motivo y merece toda nuestra simpatía. El alto el fuego en Gaza implica un intercambio de prisioneros y/o rehenes. Dependiendo de si uno fue capturado por palestinos o israelíes, se utiliza uno u otro término. A principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum de estilo dictatorial en relación con el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Si todos los prisioneros/rehenes israelíes no son liberados exactamente a las 12 del mediodía del 15 de febrero de 2025, se desatará el infierno. Esto se acordó mucho antes como fecha límite con el gabinete de guerra israelí. Este artículo analiza lo que era (y es) el infierno incluso antes del infierno anunciado.

Las liberaciones acordadas como parte del alto el fuego temporal de 2025 son de inmensa importancia. Porque dan vida a algo que se supone que está enterrado bajo la montaña de escombros de Gaza.

El intercambio de personas detenidas se ha probado durante décadas: Por cada persona detenida de Israel, se libera a entre 60 y 100 personas de Palestina. Esto incluye tácitamente a los «prisioneros» de Gaza y Cisjordania. Sólo en este caso existe Palestina, que por lo demás el Estado de Israel y sus aliados niegan y torpedean por todos los medios.

Desde el alto el fuego del 19 de enero de 2025, los prisioneros o rehenes han sido intercambiados uno a uno.

Existe un consenso claro y, por supuesto, totalmente voluntario en los medios de comunicación alemanes: si se intercambian palestinos, entonces son «prisioneros». Si se intercambian ciudadanos israelíes, entonces son «rehenes». Esto no tiene nada que ver con la realidad, pero se puede crear.

El Tagesschau, por ejemplo, lo hace con contorsiones acrobáticas medianamente logradas. Informan con mucha facilidad y fluidez sobre las personas liberadas de Israel. Las muestran, muestran la alegría de sus familiares y describen su historia. Cada dos frases mencionan que son «rehenes» en manos de la «organización terrorista» Hamás.

Para no ser acusado de manipulación y unilateralidad intencionada, el presentador añade la pregunta:

«¿De qué tipo de prisioneros estamos hablando en el lado palestino?»

Es entonces cuando el reportero local empieza a meterse de lleno en el asunto.

«Sí, se liberó a presos que habían cometido delitos graves … y …(pausa) a presos que no habían cometido ningún delito. (Pausa) También se intercambiaron menores. Sí (pausa), pero no lo sabemos exactamente».

La presentadora lo entiende inmediatamente, da las gracias a su reportero y pasa al siguiente punto. No lo hace con descuido o sin pensar, sino muy conscientemente y con gran rutina.

Ella sabe que casi todo en el informe de la reportera está lleno de distorsiones y omisiones. Porque si ella y todo el consorcio de emisoras público-privadas tuvieran que entrar en detalles, toda la mentira sobre el «derecho a la autodefensa» de Israel se iría al carajo.

El «7 de octubre» y el extinguido antes

Todo se explica en función de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, cuando se trata de los sucesos, sin duda difíciles, que provocaron numerosas víctimas en el bando israelí. Tenemos en la mente muchas imágenes y secuencias de vídeo de ese día y aún más historias de atrocidades, como numerosas cabezas de bebés cortadas. Historias tan insoportables que la reacción es comprenderlo y explicarlo todo.

Me gustaría dejar estas impresiones e imágenes que nos transmitieron tal como son. Tampoco quiero mencionar y juzgar los numerosos documentales e investigaciones que ponen masivamente en duda las reconstrucciones, que no se mencionan en los medios de comunicación alemanes y que utilizan esencialmente fuentes militares israelíes. Y esto a sabiendas de que las fuentes militares israelíes son muy a menudo manipuladoras y deliberadamente distorsionadas.

Quien quiera explicar la guerra de aniquilación en Gaza a partir del 8 de octubre de 2023 y entenderla como una respuesta al «7 de octubre», que Israel no tiene reparos en convertir en un «segundo Holocausto», debe y tiene que responder a una pregunta:

¿Por qué el gabinete de guerra de Netanyahu sigue negándose categóricamente a que este «7 de octubre» sea investigado de forma independiente por expertos internacionales?

De ahí se deriva una segunda pregunta:

Incluso si todo esto ocurrió como afirman fuentes militares israelíes y periodistas empotrados, ¿es todo esto una razón, una justificación para el genocidio en Gaza?

Mientras el derecho internacional, ya sea el derecho internacional de la ONU o el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, determine las normas para los conflictos y las guerras para todo el mundo, esto también se aplica a Israel. Pero, y esto hay que subrayarlo al referirse al derecho internacional, también se aplica a la parte palestina. Asesinar a civiles y tomarlos como rehenes son crímenes de guerra. Y por una buena y comprensible razón: el cumplimiento del derecho internacional no puede suspenderse por «buenas» razones y motivos «de corazón».

El intercambio de rehenes/prisioneros es la mejor prueba de que la mayor parte de esto ocurrió antes del «7 de octubre».

Y es que la historia de este intercambio es también la historia de la ocupación israelí, que comenzó -muy cautelosamente- en 1967, con la ocupación de los territorios palestinos, los Altos del Golán en Siria, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Muchos presos palestinos que ahora son liberados han pasado décadas en cárceles israelíes. Algunos tienen más de 60 años. Pero también hay un gran número de liberados que son jóvenes, menores de edad, acusados de nada o de tirar piedras. Lo que viene a ser lo mismo.

Y luego hay más de 10.000 personas que se encuentran en detención administrativa israelí y que, por tanto, son literalmente rehenes del ejército israelí. Esta práctica lleva años produciéndose y no conozco ningún gobierno occidental, ningún Estado «amigo de Israel» que denuncie y condene esta ley de apartheid y obligue a retirarla, algo que estos Estados occidentales tendrían muchas oportunidades de hacer.

Prisioneros y rehenes

El intercambio de prisioneros está en el centro de la primera fase de este alto el fuego. Incluso esto va acompañado de contorsiones verbales en Israel, Estados Unidos y Alemania.

El hecho de que Hamás tomara rehenes el 7 de octubre está fuera de toda duda y ha sido condenado con gran brío en Occidente. El hecho de que el ejército israelí lleve años haciendo exactamente lo mismo, y no sólo un día, no merece ser mencionado.

En Israel, esto se llama «detención administrativa», lo que significa que puedes ser encarcelado sin ser acusado, sin juicio, sin protección legal. Esta detención administrativa sólo afecta a los palestinos, lo que es característico de un sistema de apartheid. Este tipo de secuestro conduce a la toma de rehenes. Muy a menudo estos secuestrados son utilizados para extorsionar y como medio de intercambio por israelíes capturados. Esta vez también.

El ejército israelí ha intensificado masivamente esta política de rehenes desde el 7 de octubre de 2023. Actualmente hay más de 12.000 rehenes en las cárceles israelíes, que muy a menudo son sometidos a condiciones inhumanas y tortura. Así que este sistema de apartheid tiene muchos amigos y partidarios.

Los cómplices de los crímenes de guerra o: La deshumanización no tiene límite de edad

Hemos oído y leído mucho sobre la liberación de los tres primeros rehenes israelíes en los medios de comunicación alemanes. Hubo muchas oportunidades para alegrarse con ellos y con sus familias y amigos. Eso está bien y es correcto. Sin embargo, se convierte en deshonesto y descarado cuando no nos enteramos de casi nada sobre los rehenes liberados de la custodia israelí. También se habla -de pasada- de los jóvenes que estuvieron entre los primeros en ser liberados. ¿Por qué estos medios no escriben lo que se sabe, lo que ellos también saben? Entre los primeros rehenes liberados de las cárceles israelíes hay 69 mujeres, 16 hombres y 10 menores, ¡el más joven de los cuales tiene 16 años! Mientras tanto, el número de menores ha aumentado a más de 30.

Ninguna protesta, ninguna investigación. Los medios sensacionalistas saben por qué no dicen una palabra al respecto y se convierten así en autores de crímenes de guerra: Entre los liberados hay muchos que fueron deportados a prisión bajo la ley militar israelí, sin cargos, sin derechos legales.

Entre las personas liberadas se encuentra Khalida Jarrar, miembro destacado del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP): Khalida Jarrar fue detenida el 26 de diciembre de 2023 y recluida arbitrariamente en detención administrativa durante seis meses. Esta medida se ha prorrogado dos veces desde entonces. Pasó su tiempo como rehén en régimen de aislamiento. Las imágenes de su liberación la muestran en un estado muy débil y angustiado. Ni siquiera podía mostrar su alegría. Se podía ver todo eso y dejar que se asimilara. Sólo que no en Alemania, que apoya con su silencio esta rutina terrorista cotidiana en Israel.

Hay razones muy serias por las que esto apenas se mencionó en la política de meter a todos en el mismo corral. Porque eso confundiría gravemente la imagen de la resistencia «islamista», temerosa de Dios. El FPLP no sólo es laico. Es -peor aún- una organización socialista que piensa y actúa no con criterios étnicos sino universalistas. Su idea no era y no es un Estado definido étnicamente, sino una Palestina en la que no debería haber privilegios étnicos, religiosos o nacionales.

Precisamente esta oposición armada a la ocupación israelí era especialmente temida por el aparato estatal israelí. Porque hacía visible una visión que ejercía su fascinación más allá de las fronteras nacionales, es decir, incluso en aquella parte de Israel que no podía ni quería tener nada que ver con los seguidores religiosos del Talmud. Esta visión era mucho más peligrosa que las armas que el FPLP tenía y sigue teniendo. Y precisamente por eso los gobiernos israelíes hicieron mucho, muchísimo, para debilitarlo. Uno de los medios fue promover la competencia religiosa para dividir y debilitar a la resistencia palestina: Ésta se autodenominó «Hamás» y hoy el ejército israelí ya no puede ganar contra ella.

Otro punto tiene el carácter de un acto de ocultación: el ejército israelí ha puesto a los palestinos liberados la «condición» de que no pueden participar en ningún acto público, pues de lo contrario tendrían que atenerse a las «consecuencias».

Lo hace porque puede, y al mismo tiempo señala lo temporal que es la «liberación». Pero hay otra razón: si se pudiera ver en todo el mundo que Israel mantiene cautivos a «niños», es decir, menores de edad, jóvenes demacrados, marcados por la detención y la tortura y que apenas pueden caminar, como Mohammed Sabah, que fue secuestrado en una prisión israelí a la edad de 17 años. «En junio de 2022, Mohammed Sabah (17 años) fue detenido por el ejército israelí (IDF), que lo había acusado de arrojar piedras. Nunca fue condenado, pero pasó 17 meses en una prisión israelí. Fue liberado el 25 de enero de 2025 como parte del acuerdo de alto el fuego de Israel con Hamás», escribió dagbladet.no.

¿Qué debería haber hecho en su lugar? ¿Lustrar los zapatos de los ocupantes?

También hay que ocultar que se libera a mujeres cuyo delito es estar en contra de los ocupantes, como Khalida Jarrar y muchas otras. La historia de Palestina y de los crímenes de Israel puede rastrearse a través de todas las liberadas.

¿Forma ahora también parte del «derecho a la autodefensa» de Israel que en Gaza y Cisjordania esté prohibido celebrar su liberación?

¿Cuánto miedo debe tener el Estado israelí cuando se hace público para todo el mundo que entre los «criminales graves» liberados hay 10, ahora 30, menores de edad? ¿Y cuánto teme el Estado israelí la alegría de quienes abrazan a los liberados?

Todavía se pueden ver las grandes ovaciones. Si te desconectas el sistema público-privado de radiodifusión y ves artículo de prensa independiente como este, podrás ver cientos de imágenes tomadas con el móvil.

La alegría supera la fuerza explosiva de las bombas que han hecho inhabitable Gaza. Tras más de 16 meses de guerra, casi insoportables incluso en la pantalla porque mostraban cada día la omnipotencia y la voluntad de destrucción de la maquinaria de guerra israelí y sus cómplices, esto es ahora una satisfacción.

