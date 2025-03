03 de marzo de 2025

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Murga La Cayetana (@lacayetanamurga)

Mientras dormimos la siesta regresaron,

Los que nunca descansan, de nuevo se aprovecharon,

Vendieron la promesa, de que se venia un cambio,

Espejos de mil colores, los mejores cinco años,

El poder corrupto, mil mentiras y acomodos,

Ya no hay ninguna duda, vinieron y quieren todo,

La fruta cerca del árbol se cayó y nos dimos cuenta,

Repiten el mismo molde, volvimos a los noventa,

Mientras dormimos destruyen nuestros sueños,

Nos gobierna la soberbia, de todo se creen dueños

Coimas, presiones, escuchas sin castigo,

El pobre se hace mas pobre, los ricos son sus amigos,

Negocios entre las sombras en la torre ejecutiva,

Disfrazaron un recorte de reforma educativa,

Reprimiendo estudiantes, cada vez caen mas bajo,

Los puestos para los suyos y la gente, sin trabajo,

Hay que despertarnos,

Que no se roben los sueños,

Los sueños que construimos,

Hay que despertarnos,

Y defender la alegría,

Y ya nunca mas dormirnos.

Mientras soñamos un futuro diferente,

Ellos borran sus cagadas, esconden los expedientes,

Defienden lo indefendible, salen por todos los medios

Desfilan por los juzgados, le mienten al parlamento,

La prensa trajo las pruebas y solo ven enemigos,

Apenas se los critica, se hacen los ofendidos,

Yo no sé, no me entere, yo no sabia es la versión,

Acá nadie se hace cargo de esta triste coalición,

Maletas con pescado todo ya huele a podrido,

Defienden a un violador, solo por que es un amigo,

Se jugaron hasta el cuello por un Narco y no me extraña,

Que alguien al fin nos diga: ¿cuanto puso en la campaña?

Milicos con privilegios se la pasan ocultando

Pero la verdad es mas fuerte y la tierra sigue hablando

Aunque quieran doblegar al futuro de rodillas

Muy pronto va a terminar, esta horrible pesadilla

Hay que despertarnos,

Que no se roben los sueños,

Los sueños que construimos,

Hay que despertarnos,

Y defender la alegría,

Y ya nunca mas dormirnos,

Hay que despertarnos,

Y defender la alegría,

Y ya nunca mas dormirnos.