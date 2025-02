EE.UU.:El 8 de febrero Leonard Peltier cumplió 49 años de cárcel. El 18 de febrero pasará a arresto domiciliario

El activista sioux-chippewa y defensor de los derechos humanos Leonard Peltier , fue condenado a dos cadenas perpetuas en un juicio plagado de irregularidades, por la muerte de dos policías durante un tiroteo en la reserva india Pine Ridge, en Dakota del Sur, en 1975. A sus 80 años de edad era hasta ahora el preso político que más tiempo ha pasado en las cárceles de Estados Unidos. Su encarcelamiento comenzó el 6 de febrero de 1976 y tras la conmutación de pena decretada en el último momento del mandato de Biden, pasará a estar en arresto domiciliario.

Los hechos por los que fue condenado se remontan a junio de 1975, cuando dos policías entraron vestidos de paisano en el rancho Jumping Bull, ubicado en la reserva de Pine Ridge, para arrestar a Jimmy Eagle, un joven indio, por el robo de un par de botas de vaquero. En el rancho estaban acampados miembros del American Indian Movement (AIM), invitados por los propietarios para prestar apoyo en la seguridad de la zona después de que se produjeran varios enfrentamientos en la zona.

Peltier, que huyó a Canadá convencido de que no recibiría un juicio justo, fue condenado en 1977 a dos cadenas perpetuas

Después de un tiroteo, los dos agentes de policía y Joe Stuntz, un joven nativo, aparecieron muertos. Tres miembros del AIM fueron procesados por las muertes producidas en Pine Ridge: Darryl Butler, Robert Robideau y Leonard Peltier. Butler y Robideau fueron juzgados al mismo tiempo, en 1976, y fueron absueltos al no probarse que los disparos que lanzaron fueran los causantes de la muerte de los dos agentes de policía, y que su actuación fue en defensa propia.

Peltier, huyó a Canadá convencido de que no recibiría un juicio justo, fue condenado en 1977 a dos cadenas perpetuas, a pesar de que las pruebas balísticas realizadas durante la instrucción del caso negaban que los disparos mortales fueran del rifle que utilizaba Peltier, según documentos del FBI fechados en octubre de 1975 y que fueron hechos públicos entre 2002 y 2005 por la Ley de Libre Acceso a la Información (FOIA).

Vuelta a casa

“Por fin se acabó. Me voy a casa”, ha dicho Leonard Peltier a su salida de la prisión federal en la que estaba encerrado. “Quiero demostrarle al mundo que soy una buena persona y de buen corazón. Quiero ayudar a la gente, tal como me enseñó mi abuela”.

Su caso ha sido emblemático y un símbolo internacional de los abusos hacia los nativos americanos por parte del sistema penal de EE UU. Incluso James Reynolds, un exfiscal que supervisó parte del proceso contra Peltier, se unió en 2017 a las voces que piden su excarcelación, y aunque no reconoció la inocencia del prisionero, admitió que el gobierno era consciente de que no fue él quien apretó el gatillo mortal. Los detalles de lo sucedido quedaron recogidos en un documental de 1992 titulado Incident at Oglala, dirigido por Michael Apted y producido por el actor Robert Redford. Rage Against the Machine también contaron su caso en la canción Freedom.

*Fuente: ElSalto

