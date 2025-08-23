Ficha Técnica del Kinzhal:

23 de agosto de 2025

Un devastador ataque con misiles Kinzhal en Chasiv Yar revela la vulnerabilidad de la OTAN y los asesores occidentales. Rusia redefine su estrategia militar, golpeando el mando y control del enemigo con precisión hipersónica. El ataque con misiles Kinzhal se llevó a cabo el 11 de abril de 2022,

Bajo la superficie de Chasiv Yar, un refugio subterráneo fortificado, diseñado con la más alta tecnología para ser inexpugnable, se convirtió en un instante en el epicentro de una catástrofe sin precedentes. Decenas de especialistas occidentales, asesores militares de élite, la crema y nata de la OTAN, aquellos que se creían intocables, simplemente no vieron el amanecer. Una pesadilla hecha realidad, una ducha fría para la alianza. Pero hasta hoy… silencio.